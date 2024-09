Johnny Depp presenta “Modi - Three Days on the Wing of Madness”

Hay tensión en la sala. La puerta se abre varias veces, los compañeros agolpados ante la mesa donde se va a sentar el actor. El chico que controla hablando por pinganillo. Hay mucha expectativa, muchos años de carrera como actor, muchos papeles para el recuerdo y muchos años sin venir a Donosti, tras la polémica que ha rodeado la vida del actor por el juicio con Amber Heard, la prensa rosa lo ha perseguido y atacado, admirado y sentenciado por igual. ¿Está el actor por encima o su rol como personaje de la maquinaria de Hollywood?



Hay medios internacionales y por primera vez dejan pasar a no acreditados, los llamados “industria“. Hay mucha nostalgia en su forma de hablar. Es simpático y sabe lo que hace. Despliega la maquinaria de gestos ante los fans, y esa sonrisa que no ha perdido su química. Con su inconfundible bigote y perilla.

Son muchas generaciones rendidas al encanto de uno de los actores de Hollywood más admirado, desde “A quién ama Gilbert Grape”, La novena puerta, “Ed Wood”, “Eduardo Manostijeras”, Sleepy Hollow, la saga Animales fantásticos – quizás más enfocada a la nueva generación, los centenials –. Más de cien películas, títulos inolvidables y películas de culto incluyendo la franquicia de Piratas del Caribe y los momentos de solidaridad que el actor ha mostrado acudiendo a los hospitales con niños enfermos de leucemia para darles la sorpresa de sus vidas.

Más de treinta años, desde aquel primer “Pesadilla en Elm Street” en el que era triturado en la cama por el terrorífico demonio de los sueños, para los fans de la cultura popular noventera, siempre será el actor favorito de la generación milenial, con el que crecimos.

Comenzaba la rueda de prensa, La primera pregunta parece obvia: Lo que me interesó la idea de hacer la peli es que Al Pacino me recordó aquello de Modigliani que yo debería de hacerla. Y cuando Pacino habla tienes que escuchar y cuando sabes todas las piezas del puzle quien va a interpretar cada personaje experiencia diferente a cuando dirigí…

Pude hacer lo que yo creía que es lo correcto. Que los actores puedan explorar y dejarles que exploren luego la escena te ha contando la secuencia.

“Es terrible dirigir e interpretar a la vez”

Depp es un comediante, un showman. Ha dejado de ser el “malote” con ese encanto peculiar de los años noventa y se ha convertido en un señor mayor, ha perdido cierta viveza en la mirada, quizás debido a los excesos reconocidos (alcohol, drogas) que han mermado su encanto.

Vestido con una blusa ancha, parapetado con un sombrero y unas gafas de sol opacas, su habitual atuendo al que nos va teniendo acostumbrados.

Hace una comparativa ante la pregunta de un reportero sobre su evolución como actor y las penurias que ha pasado en su vida como el personaje de la peli.

El actor agradece la pregunta.

Mis comienzos fueron un accidente, quiero decir hay una expresión sobre “cuando las cosas encajan “se produce algo hermoso acerca de esos días viviendo en un pequeño apartamento en un barrio muy duro al lado de Hollywood boulevard, tiene halo de romanticismo.

Captar a alguien que está en medio y ser testigo en la vida de estas personas y de este artista. Todos tienen su historia, todos hemos atravesado cosas aunque quizás las vuestras no se han convertido en un culebrón televisado como la mía. Estos son tus galones.

Deep controla los tiempos, tiene tablas, tiene una manera de hablar, de expresarse, en instantes parece quedarse congelado antes de seguir hablando y las siguientes palabras son absolutamente rotundas, rozando un discurso filosófico, casi místico, sobre la vida y el mundo de la interpretación. Dejar a estos actores ser libres para captar su esencia me di cuenta de que yo no era director para nada.

Un periodista de Brasil le pregunta cómo deberíamos percibir los cuadros de Modi después de haber visto la película

Aprendí sobre él y su total rechazo a comprometerse con su visón por cualquier cosa y esto es lo que se aborda en la peli. La época, 1907 con la bajada de la escalera que representa el propio cine. Es algo comparable a Van Gogh o Monet o los artistas del impresionismo. Fue un momento que surgió del nacimiento de la fotografía.

“Todos tenemos que ver nuestras vidas como una especie de película extraña”

Otra reportera les pregunta a los demás actores cómo fue su participación en el proceso creativo de la película.

Hay risas y el propio Depp contesta irónico. Ricardo afirma haber sido un viaje increíble porque le hizo sentir creativo y libre. “Te empuja hasta el límite pero te protege”.

Yo era un enorme fan suyo y ya conocer a la persona es “uau” formándome con una actitud para llegar a este momento no hay nada que mostrar. Él confió en nosotros y nosotros en él. No tuve que convencer a nadie. Las cosas sucedieron.

Cuando haces una película no hay espacio para toda la parafernalia teatral, estas alfombras rojas, las fotos, los fans, al menos no ese momento, estás a lo que estás y a ver el resultado de tu trabajo. Tengo mucha suerte de rodearme de estas personas y de seguir trabajando, de hacer lo que me gusta y (creo) de hacerlo bien. Dice Depp – es una experiencia singular, orgánica.

Esta experiencia ha sido una de las más completas debido al trabajo duro y talento de todos.



Todos coinciden en que ha sido un sueño trabajar con él

Nos ha alentado a asumir riesgos y por eso le doy las gracias – comenta la actriz Luisa Ranieri en su italiano natal. La actriz cuando le ofreció el papel pensó que estaba de broma, esto no se puede pagar. He encontrado mucha gentileza y mucha humanidad.

Si tú buscas el estilo encontrarás muerte pero si buscas la vida encontrarás el estilo – expresa Bruno Gouery - Me encantó ser testigo de su talento de su pasión.

Volviendo al actor y director… Esta experiencia me ha permitido sentirme un bebé pero grande como soy. Cuando haces una peli tiene que ser divertido, tiene que merecer la pena, creó un juego divertido. Cuando dirigí “The Brave” pensé que era lo último que dirigía, demasiadas matemáticas todo tiene que ser un agujero estructural. Como la música (Habla despacio) los acordes van a dictar la melodía. Todos los días aprendía algo de los chicos.

Pero nunca volveré a hacerlo de nuevo (quizás sí).

Tras esta visita, el actor acudió al Hospital de Donostia, vestido de su conocido personaje de Jack Sparrow, de Piratas del Caribe, para ver a los niños enfermos de leucemia y darles una sorpresa. Sin duda, un gesto que se ha hecho viral, compartido por todos los medios de comunicación a nivel internacional que se han hecho eco de la noticia, destacando su faceta solidaria. El actor suele visitar los centros hospitalarios de todos los países a los que va.