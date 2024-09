EGV Ingeniería aporta soluciones de alta precisión con sus servicios de escáner, modelización 3D y Geodetección

En la actualidad, los servicios de Geodetección, Geodesia, Topografía, escáner y modelización 3D juegan un papel fundamental en una amplia gama de industrias, desde la industria minera y la construcción hasta la planificación urbana e ingeniería civil. En ese sentido, los avances tecnológicos como el escaneo láser y la geodetección con georadar convierten a estas disciplinas en insumos claves para el éxito de grandes proyectos, dado que contribuyen a mejorar la precisión, planificación, eficiencia y seguridad.

Al respecto, EGV Ingeniería destaca como uno de los principales referentes en el campo de la topografía y geomática. Esta empresa destaca por aportar soluciones innovadoras y de alta precisión en diversas propuestas, con una sólida presencia en Chile, Perú, Argentina y Canadá.

Soluciones tecnológicas de alta precisión Con más de 27 años de trayectoria, EVG Ingeniería se sitúa como una de las empresas líderes en servicios de geodetección, topografía y escáner 3D, proporcionando tecnologías de alta precisión para el desarrollo de múltiples proyectos, especialmente en la industria minera.

La compañía se ha distinguido desde sus inicios por ofrecer una amplia gama de prestaciones que van desde la topografía convencional hasta la geodetección con georadar, escaneo y modelización 3D con nube de puntos láser y aerofotogrametría. Asimismo, se caracteriza por mantener un enfoque en la eficiencia y precisión, sin dejar de lado la protección del medioambiente y del recurso humano.

Gracias a su capacidad de innovación y el uso de tecnología avanzada, EGV Ingeniería está capacitada para desplegar soluciones seguras y no invasivas. Uno de sus puntos fuertes es el empleo de escáner láser 3D, que permite generar modelos digitales 3D de equipos, estructuras o edificios con una exactitud milimétrica.

Esta novedosa solución es un insumo clave en proyectos de construcción y mantenimiento, ya que permite a los clientes obtener modelos o maquetas tridimensionales de alta precisión y, desde ahí, diseños, remodelaciones o ampliaciones de manera más eficiente.

Por otra parte, la geodetección proporciona una metodología de trabajo no invasiva que posibilita localizar fugas de agua, tuberías de cualquier materialidad, cables energizados o inertes y cualquier tipo de línea de servicios, sin ocasionar ningún tipo de daño. A su vez, resulta ampliamente aplicable cuando no hay planos as-built de las instalaciones o para liberar áreas para excavación.

Por qué elegir los servicios de EGV Ingeniería Además de su amplia experiencia y alcance internacional, la incorporación de tecnologías de última generación ha permitido a EGV Ingeniería ofrecer una mayor eficiencia en sus servicios, ahorrando tiempo en la planificación y ejecución de proyectos. Asimismo, la empresa se ha destacado por contar con un sólido equipo de profesionales con vasta experiencia en terreno y en oficina.

Al estar especializados en diversas condiciones geográficas, los expertos pueden aportar resultados óptimos en cada proceso. La combinación de trayectoria y tecnología les permite garantizar la entrega de informes precisos y fiables a sus clientes.

Hasta la fecha, EGV Ingeniería ha participado en el desarrollo de más de 1.100 proyectos en todo tipo de terrenos y complejidades, consolidándose cada vez más como uno de los principales referentes en la industria.