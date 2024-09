El Oporadar, la herramienta en formato excel que facilita la vida de los opositores

En España, conseguir trabajo en la Administración Pública puede ser una tarea difícil y agotadora, para la que se debe ser constante, paciente e insistente. Opositar puede resultar en un largo proceso que no todos están dispuestos a realizar, y por ello son muchos los que lo abandonan.

En este contexto, OposTime presenta una excelente solución para tener mejores resultados a la hora de opositar. Esto lo logra a través de una comunidad en la que se proveen diferentes herramientas para la preparación de oposiciones incluso sin examen, además de temario resumido, técnicas y herramientas que ayudan a aprobar las oposiciones en tiempo récord.

Oporadar, el buscador de oposiciones por excelencia En OposTime han desarrollado una magnífica herramienta que sirve de gran ayuda al momento de buscar oposiciones. Se trata del Oporadar, un buscador de oposiciones del ámbito local que permite explorar todas las convocatorias en período de inscripción, en formato excel. Es importante destacar que el ámbito local no solo incluye a los ayuntamientos, sino a otro tipo de administraciones en las que el proceso para opositar es diferente al tradicional: con un mismo temario común, puedes opositar a muchas oposiciones a la vez, por lo que se aumentan las posibilidades de aprobar en menos tiempo, incluso la opción de opositar sin examen, y esto conlleva una gran ventaja.

En estos casos solo hay que presentar una solicitud a la plaza y, de ser aprobado, el solicitante puede ser llamado a trabajar como funcionario público. Este Oporadar está en formato Excel, y ofrece otros beneficios, tales como una amplia información sobre las oposiciones del ámbito Local. Además, los miembros de la comunidad podrán descubrir los procesos de estabilización, y la manera de conseguir méritos, un aspecto vital para los que no han trabajado en la Administración Pública.

Una comunidad excepcional para opositores Al unirse en la Comunidad Privada de OposTime, los participantes también tendrán acceso al GOB semanal, un boletín semanal complementario al Oporadar, también en formato Excel que contiene información sobre las oposiciones en diferentes ámbitos, el Autonómico, Estatal e Internacional. Par estar al día de todas las convocatorias. Otro elemento es el paquete de actualizaciones de ley, en el cual se incluyen actualizaciones mensuales acerca de 75 leyes de temario común, tales como Derecho Constitucional, Patrimonio y Subvenciones, Presupuestario, Contratos del Sector Público, Derecho Administrativo, Empleados Públicos, Prevención de Riesgos Laborales, leyes específicas de la Administración General del Estado (AGE), etc. Los que opositen a AGE, por ejemplo, podrán tener acceso a los artículos más preguntados en los últimos años.

Al frente de esta maravillosa comunidad se encuentra Mel Escribano, una mentora muy preparada en el ámbito de las oposiciones, quien logró aprobar más de 20 oposiciones y entró a trabajar en la Administración Pública con apenas 17 años y sin examen. Su amplia experiencia con las oposiciones y en la Administración Pública le ha permitido diseñar herramientas exitosas como el Oporadar, con las cuales ayuda a cientos de opositores a mejorar su experiencia en la búsqueda de una plaza como funcionario público. De esta manera, la preparación de oposiciones sin examen es una tarea más fácil.