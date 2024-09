Los datos llamativos sobre los productos más populares de la gastronomía mexicana

La comida mexicana se ha ganado una sólida posición en la gastronomía mundial, gracias a su variedad de ingredientes y sabores explosivos que se reflejan una tradición culinaria tan diversa y única como la cultura maya en sí misma. En consecuencia, existen muchos datos curiosos e interesantes acerca de los componentes elementales de la cocina mexicana, tales como las tortillas de maíz, el chile, el cacao, el nopal, etc.

Al respecto, Maíz Maya es una empresa dedicada la comercialización de productos mexicanos en España, que explica que lo que distingue a esta gastronomía es que cada ingrediente está cargado de la riqueza cultural de México. Además, los suelos de este país y sus variadas y estupendas condiciones climáticas, han creado el escenario perfecto para la producción de ingredientes únicos en el mundo.

La importancia del maíz Maíz Maya destaca que uno de los productos esenciales en la gastronomía mexicana es el maíz, ya que con él se preparan las famosas tortillas, las tostadas, los totopos, el pozole, los esquites, etc. Uno de los datos más llamativos de este ingrediente es que se ha cultivado en el territorio de México durante más de 7.000 años.

Otra curiosidad relacionada con el maíz es el proceso de nixtamalización. Se trata de una técnica ancestral de gran valor dentro de las culturas mesoamericanas, que consiste en cocer los granos en agua con cal. Esto facilita la molienda del maíz, además de que aumenta la digestibilidad, incrementa el contenido de calcio y libera vitamina B3.

El rey del picante Por otra parte, una de las características que más se asocian a la comida mexicana es el sabor picante, que se debe al chile. Este es un ingrediente básico en esta gastronomía, ya que en México se cultivan más de 60 variedades; desde el poblano, considerado como el más suave, hasta el habanero, que ofrece una verdadera experiencia ardiente en el paladar.

Y en Maíz Maya se pueden encontrar una gran variedad de chiles secos y salsas para darle ese toque tan especial a cualquier comida.

500 variedades de aguacate De igual manera, el aguacate es considerado como el oro verde de México. Este país es el mayor productor de ese fruto en todo el mundo y existen hasta 500 variedades que se recolectan en diferentes épocas del año.

El cactus comestible Cabe destacar que uno de los ingredientes más curiosos de la gastronomía típica mexicana es el nopal. Se trata de un cactus comestible de origen prehispánico, que resulta rico en fibra, vitaminas y minerales y se utiliza en ensaladas, jugos y guisos.

Por último, esta tienda menciona la importancia del cacao no solo en la comida, sino incluso en la historia económica de México, ya que los mayas utilizaban los granos como moneda. Además, aunque mundialmente se asocia a este fruto con el chocolate, en México también se utiliza para preparar el popular mole.

Esta especialidad también está presente en la tienda en línea de Maíz Maya, y se encuentra disponible en cierta época del año para preparar el tradicional chocolate caliente.