Acibadem lanza el paquete #HealthTrip, un nuevo chequeo integral en tan solo un día

Acibadem, líder en el campo de la cirugía estética de Turquía, ofrece un paquete exclusivo que incluye alojamiento, turismo y un chequeo médico avanzado por tan solo 1.700 € En los últimos años, Estambul se ha consolidado como uno de los destinos más destacados a nivel mundial en lo que a cirugías estéticas se refiere. Con su combinación de médicos altamente cualificados y un enfoque en la atención personalizada, la ciudad atrae a pacientes de todo el mundo que buscan calidad en sus tratamientos. Además, la historia de la ciudad ofrece a los visitantes la oportunidad de disfrutar de una experiencia aún más enriquecedora.

Para aquellos que buscan combinar salud y turismo, Acibadem, líder en el campo de la cirugía estética de Turquía, ofrece un innovador paquete llamado #healthTRIP. Esta opción exclusiva, disponible por solo 1.700, incluye una estancia de 2 noches en el lujoso hotel de 5 estrellas Radisson, un chequeo de salud completo que se realizará en las instalaciones de alta tecnología con las que cuenta la compañía y un día lleno de actividades explorando los principales puntos turísticos de Estambul.

Acibadem revoluciona los chequeos médicos con un paquete integral

A la hora de querer realizarnos varias pruebas para comprobar que todo está bien, solemos acudir varios días a una clínica porque, en la mayoría de los casos, no hay citas para realizarse el chequeo de una sola vez. Sin embargo, el paquete que ofrece Acibadem está diseñado para evaluar la salud del paciente en medio día. Este examen completo abarca una serie de consultas y pruebas diagnósticas avanzadas, entre las que se incluyen:

Consultas especializadas: evaluaciones en cardiología, urología, dermatología, oftalmología y otorrinolaringología, asegurando una revisión detallada de las áreas clave de la salud.

evaluaciones en cardiología, urología, dermatología, oftalmología y otorrinolaringología, asegurando una revisión detallada de las áreas clave de la salud. Exámenes dentales: incluye un examen dental general, película panorámica y limpieza de sarro.

incluye un examen dental general, película panorámica y limpieza de sarro. Evaluaciones cardiológicas : electrocardiograma (ECG), ecocardiografía y monitorización de Holter durante 24 horas. Estas pruebas son fundamentales para detectar cualquier problema cardiovascular.

: electrocardiograma (ECG), ecocardiografía y monitorización de Holter durante 24 horas. Estas pruebas son fundamentales para detectar cualquier problema cardiovascular. Pruebas de imagen: realizan desde una tomografía computarizada de tórax (CT) para screening, hasta ultrasonido abdominal y escaneos de densidad ósea. Estos procedimientos proporcionan una visión completa del estado de los órganos internos y los huesos.

realizan desde una tomografía computarizada de tórax (CT) para screening, hasta ultrasonido abdominal y escaneos de densidad ósea. Estos procedimientos proporcionan una visión completa del estado de los órganos internos y los huesos. Pruebas genéticas y oncológicas: paneles de pruebas genéticas para evaluar riesgos de cáncer hereditario y otras condiciones genéticas, vitales para una prevención temprana.

paneles de pruebas genéticas para evaluar riesgos de cáncer hereditario y otras condiciones genéticas, vitales para una prevención temprana. Análisis de laboratorio extensos: incluyen pruebas para medir niveles de sodio, triglicéridos, vitaminas, funciones hepáticas y renales y detección de enfermedades infecciosas como hepatitis y VIH. Estas pruebas están diseñadas para proporcionar un diagnóstico detallado y personalizado, utilizando tecnología avanzada para garantizar la mayor precisión y eficacia posible. Además, Acibadem también ofrece la opción del Executive Plus Check-Up, un chequeo aún más completo disponible para hombres y mujeres. Este incluye procedimientos adicionales como endoscopias, biopsias, mamografías y pruebas radiológicas detalladas, así como evaluaciones en cardiología y neurología, entre otros. Con esta opción, los pacientes pueden optar por un examen más profundo y adaptado a sus necesidades específicas.

Descubrir los secretos de Estambul: un recorrido por sus maravillas icónicas

El segundo día de estos paquetes está dedicado a descubrir Estambul. Los visitantes serán guiados por los lugares más emblemáticos de la ciudad, comenzando con el majestuoso Palacio de Topkapi, hogar de sultanes otomanos durante siglos, y la impresionante Santa Sofía, una joya arquitectónica que ha sido tanto iglesia como mezquita. La visita continuará en la Plaza Sultanahmet, hogar de la icónica Mezquita Azul, conocida por sus deslumbrantes mosaicos azules. Por último, se hará una parada en el Gran Bazar, uno de los mercados cubiertos más grandes y antiguos del mundo, donde los visitantes podrán adquirir recuerdos únicos y disfrutar de los famosos baklavas turcos, entre otras muchas actividades.

"#healthTRIP es una opción innovadora y única que combina lo mejor de dos mundos: salud y turismo. Los distintos paquetes, no solo están enfocados en brindar atención médica de calidad a los pacientes, sino que también ofrecen una experiencia integral que enriquezca su bienestar físico y emocional", afirma Tanya Nevenova, supervisora de Desarrollo de Negocio de Acibadem.