El próximo octubre se celebrará la tercera edición de Clandestinos #Lovearroz, un evento gastronómico de renombre internacional que reunirá a los 50 mejores arroceros del mundo para que preparen sus mejores creaciones de manera simultánea. Este encuentro es un homenaje al arroz, uno de los ingredientes más representativos de la cocina española y tiene como objetivo destacar su importancia en la alta gastronomía. Grandes nombres de la cocina, tanto nacional como internacional, se darán cita para compartir su pasión y creatividad en torno a este producto icónico.

Clandestinos: la fiesta del arroz Clandestinos #Lovearroz nació con el propósito de reivindicar el lugar del arroz en la alta cocina. Este evento celebra la riqueza de la tierra, el trabajo artesanal y el respeto por las tradiciones culinarias. En su tercera edición, se ha consolidado como una cita clave para los amantes de la gastronomía, donde se explora la versatilidad del arroz a través de platos que combinan tradición e innovación.

Entre los chefs que asistirán a esta edición, destacan figuras de la talla del grupo Dani García, Paco Roncero, Mario Sandoval, Rodrigo de la Calle, Cañitas Maite, y equipos internacionales como el del célebre José Andrés. Asimismo, Rubén Guerrero, chef de prestigio en Dubái, también formará parte de este evento, aportando su visión global y creativa del arroz.

Los creadores de Clandestinos El éxito y la visión de Clandestinos #Lovearroz se deben en gran medida a sus cofundadores, quienes han trabajado incansablemente para convertir este evento en una referencia culinaria mundial:

Edu Torres: maestro arrocero y cofundador del evento, es el alma de Clandestinos #Lovearroz. Edu, quinta generación de “molineros”, bajo el sello de Molino Roca, ha dedicado su carrera a perfeccionar la cocina del arroz, elevándolo a nuevas alturas. Su profundo conocimiento de este ingrediente y su pasión lo han convertido en un referente para todos los que comparten esta devoción.

David Guapo: cofundador y maestro de ceremonias. David es el cerebro detrás de la organización y estrategia de Clandestinos #Lovearroz. Su visión y capacidad para coordinar este encuentro global han permitido que el evento crezca en relevancia año tras año. Para David, Clandestinos #Lovearroz es una celebración de la generosidad y el compañerismo entre chefs, donde cada participante comparte sus conocimientos sin competitividad, generando un ambiente de aprendizaje y respeto mutuo.

Ade Bueno: chef ejecutivo. Reconocido en las cocinas más importantes del mundo y es la mente creativa detrás de las innovaciones culinarias de Clandestinos #Lovearroz. Su enfoque y habilidad para reinventar los platos tradicionales de arroz, lo convierten en una pieza fundamental del equipo. Será el encargado, junto con su cocina central "Ade Bueno Food Lab", de inaugurar la jornada ofreciendo a los asistentes un piscolabis de bienvenida que fusiona tradición, artesanía y vanguardia.

Luis Valls: chef ejecutivo y artista culinario, con dos estrellas Michelin, aporta una visión estética única a cada plato. Su capacidad para transformar la comida en arte visual ha elevado la experiencia de Clandestinos #Lovearroz a un nivel excepcional, donde el arroz no solo es saboreado, sino también admirado. Enamorado y devoto del arroz, en este evento se encargará de poner el broche final.

Un encuentro de generosidad y compañerismo A diferencia de otros eventos culinarios, en Clandestinos #Lovearroz el ambiente no es de competencia, sino de generosidad y compañerismo. Cada chef llega con la intención de compartir su experiencia y conocimientos, fomentando un intercambio de ideas que enriquece a todos los participantes. Los mejores arroceros del mundo colaboran en un ambiente de camaradería, donde el objetivo es ensalzar el arroz como materia prima y aprender los unos de los otros.

Un homenaje a la tierra y a la tradición En Clandestinos #Lovearroz, el arroz se convierte en un símbolo de la riqueza cultural y gastronómica de España. Este evento es una oportunidad para celebrar la excelencia en la cocina arrocera, con chefs de élite como Paco Roncero y Dani García, quienes presentarán sus creaciones junto a talentos internacionales como el equipo de José Andrés y Rubén Guerrero desde Dubái.

Cada plato que se presentará en Clandestinos #Lovearroz es un tributo a la tierra, al trabajo artesanal y al arte de la cocina. Este evento es una oportunidad única para disfrutar de las diferentes interpretaciones del arroz, desde las más tradicionales hasta las más vanguardistas.

Clandestinos #Lovearroz: una cita donde la generosidad, el talento y el orgullo por la gastronomía española se encuentran para rendir homenaje al arroz, en la cima de la cocina mundial.

