​El Museo de la Felicidad supera los 100.000 visitantes en su primer año y anuncia un gran plan de expansión

El Museo de la Felicidad de Madrid es el primer museo interactivo de la felicidad del mundo. Celebra su primer aniversario tras un año de éxito rotundo. Inaugurado el 29 de septiembre de 2023, este espacio único ha revolucionado la manera de comprender, experimentar y entrenar la felicidad a través de la ciencia, la cultura y la interacción. En tan solo 12 meses, el museo ha recibido a más de 100.000 visitantes de todas las edades, consolidándose como un referente en el panorama cultural y educativo de la ciudad.





Durante su primer año, el Museo de la Felicidad ha acogido a familias (55%), grupos de amigos (28%), parejas (15%) y compañeros de trabajo (2%), con una media de tres personas por grupo. El público no solo ha disfrutado de sus más de 20 experiencias interactivas – como el famoso Risódromo, el Abrazómetro o el Armario de la Verdad – sino que también ha participado en más de 300 microtalleres sobre felicidad, risoterapia, yoga de la risa y abrazos. Estas actividades, diseñadas para fomentar la alegría y el bienestar, han sido uno de los principales atractivos para los visitantes, quienes en un 93% han sido de origen español. En cuanto a la procedencia de los visitantes, los madrileños representan la mayoría con un 79,5%, seguidos por catalanes (6,64%), castellano-manchegos (2,40%) y valencianos (1,47%), destacando su atractivo a nivel nacional.

Entre los visitantes internacionales, los latinoamericanos han tenido una destacada presencia, representando el 68% de los turistas extranjeros. Además, el museo ha recibido personas de todas las edades, desde bebés hasta mayores de 100 años, lo que refuerza su propuesta de ser un espacio abierto y accesible para todos.

El Museo de la Felicidad ha demostrado ser un destino bien planificado y accesible para una amplia variedad de públicos. El 70% de sus visitantes organiza su visita con al menos un día de antelación, lo que refleja el interés y la expectación que genera la experiencia. Además, cerca de un 5% de los visitantes son personas con alguna discapacidad, consolidando así su compromiso con la inclusión y la accesibilidad, factores que lo hacen atractivo para todos los sectores de la sociedad.

Éxito de eventos corporativos y educativos

El museo no solo ha atraído a visitantes particulares, sino que ha sido un punto de encuentro para numerosas actividades especiales. En el último año, se han realizado más de 50 eventos corporativos, incluyendo 10 Consejos de Dirección y 12 Teambuildings. Las empresas han encontrado en el museo un espacio ideal para reforzar la cohesión de sus equipos, utilizando la felicidad como motor de inspiración.

El ámbito educativo también ha sido protagonista, con 40 colegios y más de 100 grupos y asociaciones que han elegido el museo como parte de sus actividades formativas. Los talleres y visitas guiadas ofrecen una forma interactiva de explorar la felicidad desde una perspectiva científica y cultural.

Expansión y futuro del Museo de la Felicidad

El éxito de su primer año no solo se refleja en el número de visitantes, sino también en el crecimiento de su plantilla, que ha pasado de 4 empleados al inicio, a 15 trabajadores en la actualidad. De cara al futuro, el museo tiene grandes planes de expansión: en la primera mitad de 2025 abrirá una sede en Barcelona y también se prevé su llegada a dos importantes ciudades europeas. Además, se está desarrollando una exposición itinerante que llevará la experiencia del Museo de la Felicidad a ciudades más pequeñas, lo que permitirá ampliar su impacto.

En cuanto a la inversión, se estima un presupuesto superior a los 2,5 millones de euros, con la creación de más de 50 nuevos puestos de trabajo en las próximas fases de expansión.

El museo, respaldado por instituciones como el Instituto Internacional de la Felicidad de Dinamarca y la Fundación Mundial de la Felicidad, seguirá siendo un referente en la exploración del bienestar, el juego interactivo y la formación en torno a la felicidad.