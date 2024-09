Apúntate a la carrera solidaria por el TDAH en Valencia

La Asociación TDAH+16 Valencia quiere un año más visibilizar el trastorno con la celebración de una carrera solidaria en la ciudad de Valencia, un evento deportivo con características muy peculiares, ya que durante toda la jornada se llevarán a cabo diferentes actividades para todas las edades.





La gran motivación de esta asociación aparte de darle visibilidad al trastorno es la de reivindicar la necesidad que se tiene en el mundo entero de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declare un día mundial para la concienciación del TDAH.

La prueba deportiva se celebrará a las 18:00 horas del próximo día 12 de octubre en el barrio de La Torre – Faitanar – Camino Real de Valencia. Los competidores pueden elegir entre correr ocho kilómetros o caminar cinco, ambas salidas se darán a ritmo de los tambores del grupo de batukada infantil, Los Batukitos.

Este año por ser la 5a edición y el 10 o aniversario de la asociación estarán presentes profesionales del TDAH de la ciudad para dar el pistoletazo de salida como serán la Dra. Ana Miranda Casas, el Dr. José Martínez Raga, la Dra. Ana Domènech Palau y la psicóloga Lorena Amado Pallarés.

El TDAH es un trastorno que afecta al correcto neurodesarrollo del individuo, tiene un gran impacto en el comportamiento, la atención o la impulsividad.

«La patología tiene poca repercusión mediática y la desinformación provoca el aislamiento social de quien la padece. Es necesario que el entorno y el afectado sean conscientes de la afección para paliar las inevitables consecuencias, un diagnóstico temprano da mayor posibilidad de tener una vida normalizada», explica en un comunicado María Elena Podio, presidenta de la asociación a la que he entrevistado para este artículo de opinión.

El sector habla de un 5% de adultos afectados, pero tan solo el 0,5% está recibiendo tratamiento. Normalmente, se requiere de un tratamiento multimodal, basado en fármacos y asistencia psicológica para poder lograr unos óptimos resultados, pero es fundamental el apoyo familiar, social, escolar, y el laboral en los adultos.



La Asociación TDAH más 16 comenzó su andadura a finales de 2014 tras ver la necesidad de atención que tenían las personas mayores de 16 años afectadas por el trastorno. Desde entonces cuenta también con una delegación de la asociación en Dénia (Alicante).

ENTREVISTA A LA PRESIDENTA

Como decía, para este artículo de opinión he mandado unas preguntas a María Elena Podio, presidenta de la Asociación TDAH+16 Valencia para poder hacer saber la problemática a la que nos enfrentamos y la necesidad de participar en este tipo de eventos solidarios.

¿Qué es el TDAH? Es un trastorno del neurodesarrollo y neurobiológico con una potente carga genética. Se caracteriza por la presencia y frecuencia de tres síntomas muy superior a cómo se presenta entre sus iguales: Déficit de atención, Impulsividad e Hiperactividad. Características que normalmente interfieren muy negativamente en la vida cotidiana del individuo.

Se calcula que la prevalencia de TDAH en la Comunidad Valenciana es del 6,4 % en niños y al menos de un 3% en adultos. Sin embargo, tan solo un 5% de los niños con TDAH, y menos de un 0,5% de los adultos están recibiendo tratamiento.

¿Cuáles son los bulos más frecuentes que soléis desmontar las entidades que trabajáis altruistamente en este aspecto? Que el TDAH no existe. Que el TDAH esta sobrediagnosticado. Que el TDAH si existe que este desaparece en la adolescencia. Que los medicamentos que nos recetan los profesionales médicos son drogas. Y sobre todo la cantidad de etiquetas que se permite todo el mundo ponernos.

¿A qué problemáticas se enfrentan las personas con TDAH en su vida diaria? Muchos adultos con TDAH no saben que lo tienen; solo saben que las tareas cotidianas pueden resultarles difíciles. Los adultos con TDAH pueden tener dificultades para concentrarse y establecer prioridades, lo que suele ocasionar que no cumplan con fechas límite y se olviden de reuniones o eventos sociales.

Al igual que en la niñez, el TDAH puede afectar las relaciones sociales, la autoestima y el rendimiento escolar de los adolescentes. Los adolescentes con este trastorno también pueden tener problemas de salud mental, como depresión y ansiedad.

¿Cuáles son las medidas que deberían tomar las administraciones a corto plazo? En nuestra comunidad es imperante la publicación de un protocolo sanitario de detención y atención del TDAH para todas las etapas de la vida, protocolo prometido en 2017 por las cortes valencianas y que según las últimas noticias el Gobierno valenciano no se ha comprometido a que esto sea una realidad hasta el próximo año.

¿Cuál es el objetivo de la Asociación TDAH más 16 Valencia? La Asociación TDAH más 16 Valencia da apoyo y asesoramiento a las personas mayores de 16 años diagnosticadas de TDAH de la ciudad y a sus familias, así como a todo el que lo solicite desde cualquier punto del país, ya que asociaciones específicas de TDAH para adultos no existe nada más que otra en Madrid.

Entre sus actividades se encuentran eventos formativos, divulgativos, deportivos y lúdicos. Así como mediaciones con la administración pública. La mayoría de las actividades son abiertas al público. Dentro de la sede se realizan periódicamente charlas, talleres, o cualquier actividad que se proponga, así mismo colaboramos con las diferentes entidades del barrio en lo que podemos, al igual que estas colaboran con nosotros.

Para terminar, háblanos de la carrera solidaria y de la importancia de inscribirse en la misma. La idea partió en 2019 tras constituirse un club de running interno en nuestra asociación, desde entonces cada año se realiza en octubre, el próximo día 12 de octubre de 2024 se realizará la V Carrera solidaria por el TDAH en Valencia con dos objetivos claros, dar visibilidad al trastorno y que la OMS se haga eco de la necesidad que tiene el mundo de que se declare un día mundial para la concienciación del TDAH que desde 20212 el mundo entero lo pide a gritos.



Y finalizada la entrevista a la presidenta, animaros a que os apuntéis a esta carrera solidaria y sigáis a la asociación en redes sociales "TDAH más 16 Valencia".