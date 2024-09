Comprar un coche de segunda mano como técnica de ahorro

Pensar en comprar un coche es pensar en una inversión, no solo por su costo, sino también por su durabilidad y tiempo de uso. Sin embargo, los precios de un vehículo nuevo pueden ser sumamente elevados por lo que muchos están optando por adquirir un coche segunda mano, que, si bien se trata de un vehículo usado, es una opción mucho más accesible que comprar un coche cero kilómetros.

La compraventa de vehículos en el concesionario MID Car, en Torrejón de Ardoz Madrid, ofrece a sus clientes una gran variedad de coches de las mejores marcas del mercado, garantizados y revisados, siendo la mayoría nacionales con único dueño y de servicio o particular, contando con un stock de más de 80 vehículos de ocasión, desde vehículos pequeños, hasta todoterrenos y más.

¿Qué considerar para adquirir un coche de segunda mano? El kilometraje debe ser uno de los aspectos más importantes a evaluar, ya que de esto dependerá el uso que le hayan dado al coche, el estado del motor y el estado de todo el equipamiento. El objetivo de saber qué kilometraje tiene el coche es comprobar que el mantenimiento del mismo se haya realizado de forma correcta y continua. Además, la cantidad de kilometraje debe equipararse al año del vehículo, aunque esto dependerá de si ha sido utilizado como profesional o no.

Por otra parte, es importante comprobar la carrocería del coche para comprobar el mantenimiento, observando detenidamente y buscando variación en la tonalidad. Estos factores pueden determinar si fue sometida a alguna reparación, lo que significaría que fue chocado y luego reparado. También se debe solicitar al vendedor el libro de mantenimiento, donde debe constar los cambios de aceite y de correa, algunas reparaciones importantes y revisiones necesarias, en especial cuando el coche sobrepasa los 100.000 km.

Otra manera de comprobar el estado, es observar si el coche mancha el suelo, ya que debe haber alguna mancha de aceite o agua que debe alarmar al comprador. Adicional a ello, es indispensable probar el coche en la ciudad y carretera, ya que así se puede verificar su óptimo funcionamiento y detectar algún ruido o un comportamiento fuera de lo común en el vehículo.

Ventajas de comprar un coche de ocasión Es importante destacar que la compra de un vehículo usado no es sinónimo de comprar un vehículo viejo o en malas condiciones, ya que los vehículos de ocasión se caracterizan por haber tenido solo un dueño o provenir de empresas de leasing. La mayoría de estos vehículos son de alta gama y de una antigüedad de no más de 4 años, por lo tanto, están bien equipados y bien cuidados, debido a que, en muchos casos, fueron utilizados para ofrecer servicio profesional, porque son aquellos de uso interno en el concesionario, contando con pocos meses de uso y un kilometraje bajo.