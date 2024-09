JORDAN BOYD presenta VICTORIA FALLS

Con una intimidad abrumadora, Jordan Boyd se abre en canal en "Victoria Falls" sobre los abusos que vivió en su infancia. Con una clara intención de perseguir el disfrute y el baile como solución ante la tristeza, la soledad o el trauma. Con aire desafiante, los vocales de Jordan Victoria (su nombre completo) parecen caer en picado sobre una explosión electrónica que recuerda a los drops de 2010 en Inglaterra. La artista no mira atrás, sino que dibuja una escena diaria que la pequeña Jordan Boyd vivía, con la intención de que la gente que pueda haberse sentido o se sienta similar pueda recibir una muestra de apoyo, de que sepan que no están solxs, y de que sepan que pueden transformar el trauma en algo bonito.

Jordan Boyd es una cantante y compositora de 24 años nacida en Palma de Mallorca. Con el sueño frustrado de ser gimnasta profesional desde su infancia, las exigencias y la ambición fueron el plato de cada día en su hogar. Concursando en el programa infantil de talentos de televisión “Petits” en 2014 y quedando finalista, una llama se encendió en el pecho de la joven artista. Su vida iba a ir centrada en la música.

Aprovechando las herramientas de su generación, sin micrófono ni escenario, colocó su móvil en la cama y comenzó a publicar versiones en Twitter. En menos de un año, dos versiones se viralizaron: Nada menos que una canción de Rels B y Juancho Marqués, hicieron que ambos artistas se fijasen en la mallorquina, invitándola a Son Fusteret y Palacio Vistalegre en 2017 respectivamente. Este hito personal y profesional abrumaría a una jovencísima Jordan, que ansiaba crecer y llenar estadios, pero todavía no se había adentrado en el mundo de la composición.

Así, Jordan comenzó un proyecto, pero no tuvo mucha fortuna en los equipos de trabajo a los que se unió, teniendo ella la sensación de que dentro de sí tenía un potencial que no conseguía florecer.

Después de dos años teniendo muchas complicaciones personales y en la industria de la música, lo cual es frecuente en las vidas de muchos proyectos emergentes (sobre todo en mujeres), en 2023 retoma su enfoque en el proyecto, esta vez para construir su propio camino, sólido, pero entendiendo que tiene curvas, piedras e intersecciones.

Así, Jordan Boyd da el pistoletazo de salida a su proyecto musical con una carta de presentación. Enganchada como un Piercing (ECP) supone un antes y un después en la introspección musical y lírica de Jordan, aparte del esplendoroso trabajo estético que lleva su dirección creativa y visual.

Tanto es así que, actualmente, la joven artista ha sido la imagen de la nueva equipación del Real Madrid en dos años consecutivos, estrechando lazos con la marca Adidas, y su nombre ya ha llamado la atención entre la comunidad de jóvenes gimnastas gracias a su canción Gimnasta, que reúne más de un millón de reproducciones en redes sociales.

Pero no todo es estética en el universo Jordan Boyd. El proyecto musical se presenta este día 24 de octubre con un nuevo directo que pretende romper la puerta de la nueva ola española. Combinando su belleza multicultural, la cual se debe a la mezcla de orígenes británicos y afroamericanos, un aprendizaje entre culturas provoca en ella diferentes influencias, todas caracterizadas por su intensidad y emoción. Con pinceladas de pop, house y electrónica ofrece un sonido moderno, semi-urbano muy personal, que dejará a todo el mundo enganchado como un piercing.

