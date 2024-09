Swisslog potencia su negocio en España con el nombramiento clave de Antonio Peña

Barcelona, 17 de septiembre de 2024 — Swisslog, líder global en soluciones automatizadas robóticas de logística basadas en datos y flexibles, anuncia un hito significativo en sus operaciones en España, la incorporación de Antonio Peña como Head of Sales Iberia y Branch Manager de Swisslog Iberia.

Después de años de experiencia en España, la empresa está llevando sus operaciones en este país al siguiente nivel, por su importancia dentro de la automatización logística en Europa, que está experimentando un fuerte crecimiento.

Antonio Peña aporta una gran experiencia en el sector, incluyendo una sólida formación en software y profundos conocimientos en logística y robótica. Su función se centrará en la expansión del negocio de AutoStore y de Soluciones Integradas de Swisslog en este mercado clave para la compañía.

Una incorporación valiosa para el equipo Markus Kirchhoff, Head of Swisslog EMEA’s AutoStore Business Unit, expresó su entusiasmo por este nombramiento diciendo que están encantados de que Antonio se una al equipo con su amplia experiencia y su enfoque centrado en el cliente que serán muy valiosos para seguir aumentando la presencia de la empresa en España. Añadió que su incorporación garantizará que puedan proporcionar a sus clientes el más alto nivel de servicio.

Antonio Peña contará con el apoyo de un sólido equipo, que incluye a Mikel Fernández de Castillo, Senior Sales Manager de Swisslog para España, lo que garantizará una transición fluida y la excelencia continua en la prestación de servicios.

Sobre Swisslog Dan forma al futuro de la intralogística con soluciones automatizadas robotizadas, basadas en datos y flexibles que consiguen un valor excepcional para nuestros clientes. Swisslog ayuda a las empresas con visión de futuro a optimizar el rendimiento de sus almacenes y centros de distribución con sistemas de automatización y software preparados para el futuro. La oferta integrada incluye consultoría, diseño e implantación de sistemas y asistencia al cliente de por vida en más de 50 países. swisslog.com. Swisslog forma parte del Grupo KUKA, proveedor líder mundial de soluciones de automatización inteligentes con más de 14.000 empleados en todo el mundo.