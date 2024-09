Conociendo a… Carlos Juan

Carlos Juan cuenta con una sólida formación de Ingeniero Industrial y Executive MBA, especializado en Dirección de Ventas, Marketing Estratégico y Liderazgo. En la actualidad es responsable de Marketing y Comercial en Vicky Foods, con la vista puesta en las personas y el trabajo en equipo. A lo largo de estos años, ha aprendido que la clave del éxito se sustenta sobre tres valores: honestidad, humanidad y humildad.

Como miembro de la tercera generación en la empresa familiar de alimentación, Carlos juega un papel clave en el crecimiento y desarrollo de Vicky Foods, que incluye marcas reconocidas como Dulcesol, líder en el mercado español en pan, pastelería, bollería, helados y café listo para beber; Be Plus, especializada en alimentación saludable; Horno Hermanos Juan, centrada en bollería y pan congelados para hostelería y el canal alimentación; il Forno di Giovanni Ricci, que celebra las recetas italianas más tradicionales y FIT´z, que responde a las nuevas tendencias del mercado con alimentos preparados congelados.



Para captar la atención del público objetivo o buyer persona Las estrategias Go-To-Market buscan planificar todas las fases de introducción al mercado. En este sentido, ¿qué papel juega el feedback del cliente en la mejora de sus productos? Mi opinión es que el feedback siempre es bueno, no solo para un producto, sino en la vida en general. Que te den feedback al final te ayuda a mejorar, dentro de lo que puedas.

En nuestro caso, por el negocio que tenemos, no nos suele venir del cliente o consumidor final; normalmente, el feedback lo recibimos de la cadena de distribución y de las tiendas. Aunque es verdad que, en los últimos años, gracias a las redes sociales, conseguimos tener un hilo directo con los consumidores. De hecho, nosotros, todos los meses, en marketing revisamos los comentarios que nos han puesto ese mes a través de esos canales. Hay un poquito de todo, claro, comentarios tanto buenos como malos, y de lo que se trata es de extraer la utilidad de los mismos.

Si bien a nadie le gusta cometer errores, es preferible que ocurran lo antes posible y con un coste mínimo. A este respecto, ¿qué fases siguen en Vicky Foods para validar la viabilidad de un nuevo producto en el mercado o descartarlo en las etapas iniciales? Para mí, lo primero es no tener miedo a cometer errores. ¿Son inevitables? Yo creo que sí. No se puede hacer un lanzamiento de un producto perfecto. Creo que es imposible; siempre hay algo que puedes mejorar. Luego, a la hora de desarrollar un nuevo producto tenemos muy en cuenta qué necesidades hay en el mercado o qué peticiones existen.

Está claro que también contamos con innovación interna. A veces, recorremos el camino contrario y presentamos la innovación a algunos distribuidores y clientes de confianza para recibir su feedback. Una vez tenemos la idea, o digamos, el concepto, lo más importante para mí es asegurar la calidad del producto, algo innegociable. La otra parte innegociable es la rentabilidad.

Si vemos que la valoración del producto pasa los test internos, y que cuando hemos mandado alguna muestra o prototipo, es valorado positivamente y el PVP (precio de venta al público) lo consideramos atractivo para el consumidor final, entonces iniciamos el proyecto.

En esa fase, hacemos muestras, primeras producciones, y validamos esa primera producción. En nuestro caso, tenemos la suerte de contar con delegaciones propias por toda España, así que les mandamos el producto para que lo prueben. Si quieren, pueden compartirlo con algunos de sus clientes o con los vendedores. Basándonos en ese feedback, a veces modificamos el producto, otras veces lo descartamos.

Finalmente, tanto con el producto como más tarde con la imagen y el diseño, repetimos este proceso siguiendo ciertas pautas antes de lanzar el producto.

Suele ser habitual que los departamentos de ventas y marketing actúen como reinos de Taifas. En vuestro caso, ¿cómo ha impactado la unificación de ambos departamentos bajo su dirección en una estrategia de smarketing en el crecimiento del negocio? Cuando llegué, éramos solo tres personas en el departamento. Ahora somos un equipo más grande. Creo que no había "reinos de Taifas" porque, desde hace muchos años, fomentamos internamente la creación de grupos de trabajo interdepartamentales.

Yo estaba en comercial, no en marketing. En el ámbito comercial nacional, sí es verdad que, a veces, se notaba cierta fragmentación, como si las direcciones de unos y otros no estuvieran alineadas. Sin embargo, con el tiempo y la unión de esfuerzos, hemos logrado que todos vayamos en la misma dirección bajo una directriz común.

Hoy en día, la comunicación es mejor, aunque también tiene sus desventajas. Desde mi punto de vista, es más difícil de gestionar, pero a la hora de trabajar lo veo muy positivo. De hecho, no concibo que marketing y ventas vayan cada uno por su lado, como he visto en otros sitios. Cuando eso ocurre, cada uno libra sus propias batallas. Para mí, las ventas son una parte del marketing, y ambas deben ir de la mano. Es fundamental que marketing y ventas trabajen de manera muy coordinada, incluso si hay directores separados, pero con métodos de trabajo bien alineados y con mucha comunicación.

Con la transición a la tercera generación en el horizonte, ¿qué valores considera esenciales para liderar una empresa familiar y cómo los empieza a promover entre los empleados de su equipo? En el caso de mis hermanos, mi primo y yo, creo que tenemos la suerte de haber recibido valores muy sólidos que nos han transmitido las generaciones anteriores en la empresa. Nuestra misión no es tanto promover nuevos valores, sino asegurarnos de mantener los que ya tenemos, que no dejan de ser la humildad y cercanía con todos los colaboradores, sin olvidarnos de tratar con respeto a todo el mundo.

De un tiempo a esta parte, han apostado por el patrocinio deportivo, con la escuela de atletismo Isaac Viciosa y con los equipos 1K en los torneos de fútbol Kings/ Queens Leage, ¿Considera que el patrocinio de clubes o eventos deportivos es una de las estrategias de marketing más efectivas para maximizar el ROI (Retorno de Inversión)? En cuanto a las estrategias de marketing, creo que depende de cada empresa. En nuestro caso, no buscamos patrocinios a nivel de marca. Es cierto que realizamos algunas acciones como las que comentas, pero no lo consideramos un patrocinio deportivo en el sentido tradicional. Lo enfocamos desde una perspectiva diferente, que nos resulta atractiva, más hacia los gamers, el streaming y otras áreas similares.

Los patrocinios deportivos los gestionamos a través de la Fundación, y en esos casos no buscamos ningún tipo de retorno directo. Nuestro objetivo es apoyar a la sociedad en determinados aspectos, y uno de ellos es el deporte. Colaboramos con muchas carreras populares, como la "Cursa de la Dona", y otras actividades deportivas, pero no lo hacemos con la intención de obtener un beneficio directo.

Como te decía, para otras empresas, los patrocinios pueden ser rentables, pero en nuestro caso, no buscamos esa rentabilidad porque no forman parte de nuestra estrategia de marca. Aunque sabemos que muchos de nuestros clientes hacen deporte, no es nuestro foco principal, y para que un patrocinio fuera rentable, tendríamos que destinar recursos significativos, lo cual no es nuestra prioridad.

En un contexto donde la sostenibilidad y la responsabilidad social se vuelven cada vez más cruciales para los consumidores y las empresas, ¿cómo está Vicky Foods integrando prácticas sostenibles en su cadena de suministro y operaciones?, ¿qué iniciativas están implementando para reducir su huella ambiental y cómo comunican estos esfuerzos a sus empleados, clientes y resto de stakeholders? A día de hoy, la sostenibilidad es un tema que considero innegociable. No pensar en ella a la hora de desarrollar cualquier negocio es impensable. Hace años, incorporamos una figura en el Comité de Dirección y creamos un área específica de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) para abordar este aspecto de manera estructurada.

Cada proyecto que iniciamos incluye un componente de sostenibilidad, por pequeño que sea, aportando así nuestro granito de arena para avanzar en esta dirección. Aunque es cierto que los pasos que damos son todavía pequeños y, a veces, nos gustaría hacer más de lo que podemos, estamos comprometidos con este camino. Creemos que el trabajo que estamos haciendo hoy dará sus frutos en los próximos años, especialmente al corregir errores del pasado y asegurarnos de que lo nuevo que implementamos ya esté alineado con nuestros objetivos sostenibles.

Comunicamos nuestros avances de manera transparente y todos los años, elaboramos y publicamos una memoria certificada por AENOR que refleja nuestro progreso en sostenibilidad. La memoria se cuelga en nuestra web y también se comparte con nuestros clientes. Pronto, publicaremos la memoria correspondiente a 2023.

Es bien sabido que la práctica deportiva aporta numerosos beneficios para la salud. ¿Incentiváis de algún modo a los empleados para que adopten hábitos más activos y se alejen de la vida sedentaria? Nosotros pensamos que no mantener una actividad física estable no solo afecta la salud física, sino también la mental. En mi caso, cuidar el físico es importante, pero también me beneficia mucho a nivel mental salir en bici, entre otras cosas. Por eso, desde la empresa, fomentamos la actividad física de diversas maneras, como por ejemplo ofreciendo formaciones.

Hace poco, a través de la Fundación, colaboramos con Marcos Vázquez en un podcast muy famoso llamado "Fitness Revolucionario" y, fue una gran experiencia. Además, ofrecemos formaciones y organizamos actividades grupales, como salir a correr o ir en bici, aunque últimamente ha sido complicado mantener estas actividades por diversas circunstancias.

Estamos preparando algo más, aunque no puedo revelarlo todavía. Lo que puedo decir es que estamos planeando crear un club para fomentar aún más las actividades físicas. Además, ofrecemos ayudas para los trabajadores y, en algunos casos, también para los hijos de empleados, como parte de nuestro compromiso con su bienestar.

La cultura organizacional juega un papel clave en la fidelización de empleados. ¿Qué aspectos de la cultura de Vicky Foods consideráis más importantes para mantener a los empleados motivados y comprometidos?, ¿qué prácticas implementáis para fomentar un ambiente de trabajo positivo y productivo? Siempre he pensado que Vicky Foods es una empresa familiar, pero al mismo tiempo, es una gran familia. El trato que hay entre todos es muy cercano, casi como el de una familia. A lo largo del tiempo, han llegado personas muy valiosas que se han adaptado perfectamente a esta dinámica familiar. Encajar en nuestra empresa significa entender y vivir nuestra forma de interactuar y de tratar a las personas.

Además, no solo es mi familia la que forma parte de la empresa, sino que hay muchas otras familias dentro de la misma. Por ejemplo, en mi equipo, trabajo con un padre y sus dos hijos, y esto es algo bastante común en la empresa. Es parte de nuestra cultura. No es solo una empresa familiar en términos de propiedad, sino en todos los niveles.

Dentro de la empresa, como digo, es habitual encontrar padres e hijos trabajando juntos, matrimonios, e incluso parejas que se han formado aquí. Esto tiene que ver con nuestras raíces, ya que la empresa se originó en un pueblo, en Villalonga, y muchos de los empleados son de allí. La cercanía y el sentido de comunidad son aspectos fundamentales de nuestra cultura empresarial.

Con la irrupción de la inteligencia artificial, no parece haber consenso, mientras unos la encumbran, otros la demonizan, ¿cuál es vuestra posición respecto a la IA y si de alguna manera estáis adaptando los procesos internos y estrategias de marketing para beneficiaros de ella? Para nosotros, la inteligencia artificial es una herramienta muy útil, y estamos trabajando activamente en su desarrollo. Creo que aún estamos en una fase inicial, y en cierto modo, su aplicación está limitada por ahora. Justo antes de conectarme contigo, salía de una reunión sobre este tema. De hecho, estamos desarrollando nuestra propia inteligencia artificial y ya la hemos implementado en algunos de nuestros procesos de producción.

Actualmente, tenemos varios procesos automatizados con inteligencia artificial, y planeamos seguir desarrollándola porque creemos firmemente en su utilidad y en el gran potencial que tiene para el futuro. Sin embargo, somos conscientes de que todavía queda mucho trabajo por hacer en este ámbito.



En primera persona

LinkedIn es mucho más que una red social; es una plataforma para el desarrollo profesional. ¿Cómo valora ser reconocido en el “Top 235 directores de Marketing en LinkedIn (España) 2024”? ¿De qué modo este reconocimiento contribuye a fortalecer su marca personal y facilitar nuevas oportunidades de colaboración y crecimiento en el campo del marketing? Mi objetivo al formar parte de LinkedIn no era simplemente conectar con otros, sino poder dar mi punto de vista sobre algunas cosas y ayudar en lo que pudiera. Más allá de la cantidad de interacciones, y de haber ocupado el cuarto puesto en dicho ranking, me alegra saber que he podido ayudar a muchas personas y lo importante es que he podido contribuir positivamente.

Mi padre, que lleva años viéndonos y apoyándonos, siempre ha insistido en la importancia de fortalecer la marca personal. Al principio, no lo veía claramente, pero reconozco que tenía razón. Creo que es crucial trabajar en tu marca personal y en tu imagen, y que todos deberían hacerlo. Día a día, creo que esto puede ayudar en muchos aspectos, tanto en el ámbito laboral como personal.

Dentro del su extenso catálogo con el que cuentan en Vicky Foods ¿Cuál considera que es el producto más popular y por el que son más reconocidos en el mercado? Diría que va por edades o generaciones, para unos es el pandorino, para otros son las Glorias, mientras que, para algunos otros, las magdalenas redondas.

Desde pequeño, solía acompañar a su padre a la fábrica, algo que podría parecer anecdótico. ¿De qué manera cree que esta experiencia ha moldeado su desarrollo profesional hacia la empresa familiar? Desde pequeño, me he criado en un entorno muy cercano. Recuerdo después de terminar el colegio, solía ir a la fábrica a hacer los deberes. Durante los veranos, trabajaba en lo que podía; con solo diez años, pasaba los veranos allí.

Con el paso de los años, no los veo solo como compañeros de trabajo; a algunos los conozco desde que tenía ocho años. Por ejemplo, había personas que me llevaban al colegio cuando era pequeño y ahora trabajan conmigo.

Uno de ellos, que fue mi primer jefe, me recibía del colegio con diez años y me permitía sentarme con él mientras trabajaba. En otros casos, hay amigos de la infancia que también trabajan conmigo.

Con sus padres dedicados en cuerpo y alma a la empresa familiar, ¿en algún momento de su infancia o adolescencia sintió que le faltaba su atención? La verdad es que nunca he sentido que me faltara su atención. Más bien, sentía que recibía demasiada; no sé cómo lo hacían, pero siempre me sentí respaldado. Mi padre llegaba a casa, me ayudaba con las matemáticas y me preguntaba las lecciones. Es cierto que tengo algunas anécdotas graciosas con él. Por ejemplo, alguna vez se le olvidó venir a buscarme. Pero, aparte de eso, nunca me faltó apoyo.

De hecho, cuando empezaron a aparecer los móviles, mi padre me compró uno. En ese momento, él y yo éramos los únicos que teníamos móvil en la familia. Era útil para cuando terminaba de nadar tarde; yo le llamaba para avisarle que había terminado y así viniese a recogerme del polideportivo por la noche y llevarme a casa. El móvil fue una gran ayuda. Al principio, no conocía a nadie más que tuviera uno.

Ahora que está a punto de convertirse en padre, ¿ha considerado cambiar su escala de prioridades? Está claro que cuando nazca mi hija, tendré que dedicarle parte de mi tiempo. Tengo muchas ganas de hacerlo, pero sé que tendré que ajustar algunas cosas. Aunque me gustaría seguir trabajando y continuar con el deporte, soy consciente de que tendré que adaptarme de alguna manera con mi mujer. Sin embargo, no me planteo dejar de hacer deporte.

¿Cuáles considera que son tanto su mejor virtud como su peor defecto? A nivel laboral, diría que mi principal virtud es la perseverancia. En cuanto a defectos, reconozco que tengo un temperamento fuerte y, aunque antes era peor, con los años he trabajado para mejorarlo. Este carácter creo que viene de familia, y lo he heredado.

Si tuviera que recomendar un libro sobre liderazgo o desarrollo personal, ¿cuál sería? Reconozco que nunca dejo de leer, aunque en otras épocas he leído más libros que ahora. Hay un libro que me recomendó mi tío en su día, y es el que más me ha gustado en cuanto a desarrollo personal, se trata de El poder verdadero: lecciones del Tao Te King para la empresa.

Viviendo en una comarca bañada por el mar Mediterráneo y conocida por sus extensas playas, ¿qué le motivó a elegir la práctica del ciclismo en lugar de deportes acuáticos? ¿Qué lecciones ha podido trasladar de esta actividad a su vida laboral y personal? Lo primero que quiero destacar es que, aparte de tener playa, también tenemos montaña, lo que hace que sienta que este es el mejor sitio para vivir en el mundo.

En cuanto a deportes, aquí hay una gran variedad de opciones. En mi caso, también he explorado el kitesurf, pero debido a mi horario laboral, no he podido practicarlo tanto como me gustaría. Sería genial poder hacerlo al mediodía o por la tarde. Otro deporte, que me gusta es el esquí, aunque me he enfocado más en el ciclismo.

De hecho, muchos equipos ciclistas de todo el mundo vienen a esta zona, desde la Safor hasta Denia, Altea y otras localidades. El clima es excelente, y el paisaje es ideal para practicar ciclismo. Aunque no tenemos puertos de montaña de 20 kilómetros como el Tourmalet, para la práctica del ciclismo, tienes un entorno ideal.

Creo que mucha gente no entiende que el ciclismo es un deporte de equipo con mucho compañerismo y un gran sentido social. Cuando empecé a practicar ciclismo, una de las cosas que más me sorprendió fue ver cómo todos los ciclistas muestran solidaridad. Por ejemplo, si te detienes porque has pinchado, siempre habrá alguien que se pare para preguntarte si estás bien o si necesitas ayuda. Este compañerismo es algo que no he experimentado en otros deportes.

Recuerdo escuchar a Contador comentar que el ciclismo es uno de los pocos deportes en los que puedes verlo en directo mientras pasan. No hay que pagar una entrada; simplemente vas y ves pasar a ciclistas como Pogačar a tan solo un palmo de distancia. Esto es algo que no sucede en otros deportes. Imagínate el fútbol, por ejemplo, donde una invasión del campo haría imposible el juego. En el ciclismo, esta cercanía es parte de la experiencia.

A nivel personal, la constancia es clave en este deporte. Si dejas de montar en bici por dos semanas, sientes que todo lo que has entrenado en los últimos seis meses se desvanece. Lo he experimentado en carne propia, cuando me tomé un par de semanas de descanso después de una lesión, y al volver sentí que había perdido todo el progreso. La constancia es esencial, además, el ciclismo es un deporte en el que la conexión entre la mente y el cuerpo es brutal. La mente es crucial; cuando piensas que no puedes más mientras subes un puerto, siempre puedes dar un poco más.

En la canción Nada de esto fue un error, interpretada por Coti, el mensaje central parece ser la aceptación de las acciones y decisiones tomadas, afirmando que, aunque las cosas no salieran como se esperaba, son una parte natural de la experiencia vivida. ¿Cómo entiende y maneja los errores en su vida? Como decía antes, no hay que tener miedo a cometer errores, ya que son algo completamente natural. Si lo piensas, la única manera de no cometer un error es no hacer nada, quedarse quieto. Sin embargo, a medio plazo, no hacer nada también es un error. Entonces, tanto si estás o no estás en acción, es inevitable cometer errores.

Lo importante, una vez que cometes un error, es ser pragmático. Lo que sí creo que debemos hacer es tomar todas las medidas posibles para reducir el número de errores, y en caso de que ocurran, que el impacto sea mínimo, dentro de lo que esté en nuestras manos. Debemos analizar los datos, aprender del error e intentar solucionarlo sin lamentarse demasiado. Poco más se puede hacer.