Villanueva del Pardillo se posiciona como una ciudad referente en el deporte y continúa apostando por el Water Volley

El pasado 7 de septiembre, Villanueva del Pardillo volvió a demostrar su pasión por el deporte con la celebración del segundo evento de water volley, que superó todas las expectativas al contar con más de 100 jugadores. Tras el éxito de la edición de 2023, este año se ha consolidado como una de las citas deportivas más esperadas en la localidad, atrayendo a deportistas y aficionados de todas las edades.

El evento no solo fue un éxito en términos de participación, sino que también reafirmó el carácter deportivo y proactivo de los vecinos de Villanueva del Pardillo. La comunidad respondió con entusiasmo y energía, mostrando una vez más su compromiso con el deporte y la actividad física.

En una jornada llena de emoción y deporte, Villanueva del Pardillo también fue escenario de una destacada prueba ciclista que contó con la participación de dos grandes figuras del ciclismo español: Miguel Indurain, cinco veces ganador del Tour de Francia, y José Manuel Moreno, campeón olímpico en Barcelona '92. La coincidencia de ambos eventos en un mismo día convirtió a la localidad en el epicentro del deporte y la convivencia.

"Ha sido un éxito absoluto para una ciudad que vive el deporte de una manera muy especial. Ver cómo la gente de Villanueva del Pardillo se vuelca en cada actividad deportiva es una auténtica inspiración", comentó uno de los organizadores del evento.

Este tipo de iniciativas no solo fortalecen el tejido social y comunitario, sino que también promueven un estilo de vida saludable y activo. Desde la organización se espera que este tipo de eventos sigan creciendo y que más ciudades se sumen a fomentar el deporte con el mismo cariño y dedicación que lo hace Villanueva del Pardillo.

Con este segundo evento de water volley, Villanueva del Pardillo se reafirma como una ciudad que no solo acoge el deporte, sino que lo vive intensamente, convirtiendo cada competición en una auténtica fiesta del deporte y la convivencia.