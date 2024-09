Inés Rodríguez, logopeda e ‘influencer’ con parálisis cerebral, se incorpora como embajadora de la Fundación Adecco

La canción del grupo del célebre grupo californiano recuerda la victoria de T1 en el Mundial de 2023 y al mítico jugador Lee Sang-hyeok, alias "Faker" El himno del Campeonato Mundial de League of Legends de 2024 es 'Heavy Is The Crown', interpretada por las superestrellas internacionales Linkin Park, se ha lanzado hoy en YouTube y en plataformas de streaming por todo el mundo.