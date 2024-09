Hoy en día, los servicios de obtención de información, de inteligencia y seguridad son cada vez más importantes. De este modo, es posible gestionar múltiples riesgos. En particular, la agencia 2WIB es una firma reconocida en este ámbito sita en Barcelona y con oficinas en Madrid y Lisboa. Esta organización destaca por sus servicios personalizados y su amplia experiencia internacional.

En la siguiente entrevista, Efren Cairol, director de operaciones de 2WIB, explica qué servicios se ofrecen y cuál es su enfoque.

¿Qué tipo de profesionales componen el equipo 2WIB?

En 2WIB trabaja una variedad de profesionales con diferentes especializaciones para abordar las diversas necesidades de inteligencia y seguridad. El departamento de operaciones conmigo en la dirección, coordina los diferentes departamentos. En ellos podemos encontrar profesionales como analistas de inteligencia, que son expertos en la recopilación y análisis de datos para identificar patrones y tendencias que ayudan a tomar decisiones informadas.

También contamos con especialistas en ciberseguridad, que son profesionales que se enfocan en proteger la información digital y los sistemas de los clientes contra amenazas cibernéticas.

A su vez, el equipo de técnicos HUMINT es personal cualificado con experiencia en la obtención y recopilación de información.

Por otro lado, trabajamos con consultores expertos que asesoran a las empresas sobre cómo mejorar sus protocolos de seguridad y gestionar riesgos. Además, contamos con profesionales en gestión de crisis, que se especializan en ayudar a las organizaciones a prepararse y responder a situaciones de emergencia o crisis.

Nuestros equipos se completan con técnicos en tecnología y abogados expertos en cumplimiento normativo. Los primeros cuentan con habilidades en el uso de herramientas tecnológicas avanzadas que apoyan las operaciones de inteligencia. En tanto, los letrados aseguran que todas las operaciones se realicen dentro del marco legal y ético.

¿Cómo describiría la filosofía y principios fundamentales de 2WIB en el ámbito de la inteligencia y seguridad privada?

La filosofía de 2WIB se centra en la integridad, la transparencia y la innovación. Nuestros principios fundamentales incluyen un compromiso con la ética en todas las operaciones, la protección de los derechos de los clientes y la búsqueda de soluciones personalizadas que se adapten a las necesidades específicas de cada cliente.

¿Cuáles son los principales servicios que ofrece 2WIB a sus clientes?

2WIB ofrece una variedad de servicios que incluyen análisis de riesgos, obtención de información, inteligencia competitiva y empresarial, ciberseguridad, protección de activos y consultoría estratégica. También ofrecemos formación en seguridad para expatriados, en inteligencia y gestión de crisis.

¿Qué aspectos diferencian a 2WIB de otras agencias de inteligencia en el mercado internacional?

Lo que distingue a 2WIB de otras agencias es nuestro enfoque personalizado y capacidad para integrar tecnología avanzada en nuestras operaciones. Además, nuestro equipo está compuesto por expertos con experiencia en diversas áreas, lo que nos permite abordar problemas complejos desde múltiples perspectivas.

¿Cuál es el proceso que sigue su equipo antes de comenzar con una operación de inteligencia?

Antes de iniciar una operación, el equipo de 2WIB realiza un análisis exhaustivo de la situación, identificando los objetivos, los riesgos y amenazas y, las necesidades del cliente. Esto incluye la recopilación de información preliminar y la planificación estratégica para asegurar que la operación sea efectiva.

¿Qué medidas toman para garantizar que todas sus operaciones sean legales y éticas?

2WIB se adhiere a un estricto código de ética y cumple con todas las regulaciones legales pertinentes tanto en nuestro país como en los países en los que operamos. Esto incluye la obtención de permisos necesarios y la realización de auditorías internas para asegurar que todas las operaciones se realicen dentro del marco legal.

¿Cuál es el papel que juega la tecnología en las operaciones de inteligencia y seguridad de su agencia?

La tecnología es fundamental en las operaciones de 2WIB, ya que permite la recopilación y análisis de datos de manera eficiente. Utilizamos herramientas avanzadas de ciberseguridad, software de análisis de datos y plataformas de comunicación seguras para llevar a cabo distintas operaciones.

La tecnología va evolucionando continuamente, ¿qué estrategias implementan para mantenerse actualizados en este aspecto?

Para mantenerse al día con la evolución tecnológica, 2WIB invierte en formación continua para nuestro personal y colabora con expertos en tecnología. También participamos en conferencias y seminarios del sector.

¿Cómo garantizan la confidencialidad de la información de sus clientes?

2WIB implementa estrictas políticas de confidencialidad y seguridad de datos. Utilizamos sistemas de encriptación para proteger la información sensible y limitamos el acceso a los datos solo a personal autorizado. Además, firmamos acuerdos de confidencialidad con nuestros clientes y realizamos auditorías regulares para asegurar que se cumplan estas políticas.

¿Cuál es el perfil de los clientes que suelen contratar sus servicios?

Los clientes de 2WIB suelen ser empresas de diversos sectores, multinacionales que no solo cotizan en el IBEX35 sino en mercados internacionales. Además de atender a grandes corporaciones y entidades gubernamentales, 2WIB también ofrece servicios a pequeñas y medianas empresas. Al democratizar el acceso a la inteligencia privada, 2WIB ha permitido que las PYMEs accedan a soluciones de seguridad y gestión de riesgos que antes solo estaban al alcance de grandes organizaciones. Esto les ayuda a proteger sus activos, garantizar la seguridad de su información y competir en un mercado cada vez más globalizado.

¿Cuál es el tiempo promedio de duración de una operación de inteligencia?

La duración de una operación de inteligencia puede variar considerablemente según la complejidad del caso y los objetivos establecidos. En general, puede oscilar desde unas pocas semanas hasta varios meses e incluso años. Cada operación se planifica cuidadosamente para cumplir con los plazos establecidos y las necesidades del cliente.

¿Cómo evalúan el éxito de cada operación?

El éxito de una operación se evalúa mediante indicadores clave de rendimiento (KPI), siglas en inglés, que se establecen al inicio del proyecto. Esto puede incluir la efectividad en la mitigación de riesgos, la calidad de la información recopilada y la satisfacción del cliente. Al finalizar la operación, se realiza un análisis exhaustivo para identificar lecciones aprendidas y áreas de mejora.

¿Cuáles son los valores y objetivos a largo plazo de 2WIB en el sector de la inteligencia y seguridad privada?

Los valores de 2WIB son la integridad y el compromiso con la excelencia. A largo plazo, nuestro objetivo es convertirnos en un líder reconocido en el sector de la inteligencia y seguridad, ofreciendo soluciones efectivas y éticas que se adapten a las necesidades cambiantes de nuestros clientes y contribuyan a un entorno más seguro.

En conclusión, 2WIB se ha consolidado en un lugar destacado en el sector de la inteligencia y seguridad en Barcelona. Su enfoque en la personalización, legalidad, ética y constante actualización tecnológica demuestran el compromiso de esta agencia con la excelencia y la protección de los intereses de sus clientes.