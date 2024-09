Discreto papel de los españoles en el Mundial de J70

La semana pasada se disputó en aguas de la Bahía de Palma el campeonato del Mundo de J70, que sin duda es actualmente la clase monotipo de mayor competitividad a nivel internacional.

Un total de 95 equipos procedentes de 26 naciones diferentes participaron en la cita intercontinental. La flota americana volvió a demostrar su superioridad por encima del resto de países, copando 11 de los puestos del top 20. El flamante ganador ha sido "Yonder" que empezó liderando el campeonato y supo mantenerse en lo más alto hasta el final. Le siguió en el podio el brasileño "Mindset" y tercero el británico "Brutus", anterior campeón del mundo en 2023. La cuarta plaza fue para el americano "Rowdy" que cuenta en su tripulación con el español Carlos Robles como táctico. Quintos fueron los australianos del "Vamos" quienes además ganaron en la subcategoría OnePro.

La flota española no tuvo fortuna en esta ocasión. El mejor clasificado fue "Patakin" de Luis Albert con un 11ª de la general y dos 2 º en la tercera y octava manga, gracias a su gran regularidad pudo conseguir este buen resultado final. Siguiendo con los españoles, continuaba en el puesto 31º "Tenaz" de Pablo Garriga y "Noticia" de Luis Martín Cabiedes que terminó en la plaza 35ª. Desde el CN de Dénia acudió "Let it Be" de Marcelo Baltzer y Juan Calvo Boronat, que realizaron un gran campeonato terminando en la plaza 41ª y 7ª de la categoría Corinthian (no profesionales) siendo los españoles mejor clasificados en esta división y mejorando su 10º del año anterior. Los gallegos del "Marnatura" con Luis Bugallo a los mandos terminaron en el puesto 46º. "HangTen - Hnos. Berga" de Jorge Martínez Doreste fue 52º, "Abril Rojo" de Jorge Pérez Canal en la posición 56ª, los canarios del "HSN" tampoco estuvieron acertados y finalizaron en la plaza 60ª, seguidos del "Balearia - Team RCNP" de la joven mallorquina María Bover que además ganó con autoridad la subcategoría Mixta al contar en su tripulación con más del 50% féminas. La flota española continuó con "Pazo de Cea" en el 71º, seguido de "Nautia Yacht Insurances" en el 82º y cerraba la participación española los gallegos del "Abril Verde" en el 83º.

El primer juvenil se lo llevó el representante neerlandés "Moore DRV" de Sven Van Der Plasse. El primer equipo femenino fue el estadounidense "Team Convergence" de Ava Wilson y la primera tripulación con una mujer a la caña, el también estadounidense "Dark Energy" de Laura Grondin. Se disputaron un total de 8 mangas de las 10 programadas durante cnco días de competición y tres jornadas previas de mediciones y regatas de entrenamiento. El campeonato del mundo Sandberg Estates de J70, estuvo organizado por el Real Club Náutico de Palma y la clase internacional J70. El viento y la meteorlogía fue de lo más caprichosa y muy exigente, navegando con todo tipo de condiciones desde regatas de muy poco viento hasta superar los 16 nudos de intensidad, días con levante y norte, y otros con el embat típico de la bahía.

Ricardo Terrades, trimmer del "HSN Saling Team" se mostraba contrariado al terminar el campeonato: "La verdad es que ha sido un mundial muy complicado y no hemos estado nada acertados. Aquí el mínimo fallo se paga muy caro y hemos sufrido mucho en todas las mangas menos en una que conseguimos terminar en 7ª posición. Es un resultado malo, con el que no contábamos, aunque éramos muy conscientes de que sería muy difícil estar delante. Pero de todo hay que sacar algo bueno y volvemos a casa con mucho aprendido y con ganas de arrancar de nuevo la temporada de invierno a tope y es evidente que tendremos que ir a más regatas con flotas numerosas".

La temporada de regatas de J70 continúa en España a partir del mes de noviembre con regatas tanto en Barcelona como en Vigo, y a partir de esta fecha como viene siendo habitual, las dos flotas españolas de Mediterráneo y del Atlántico celebrarán sus Winter y Spring Series con eventos mensuales, siendo una propuesta muy atractiva para equipos internacionales que quieren seguir compitiendo a un buen nivel en esta exigente clase monotipo.