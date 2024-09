¿Recuperar tu piel tras el verano?

Septiembre es el mes que marca la vuelta a lo cotidiano, el verano ha acabado y todos somos conscientes de que tenemos que preparar nuestra piel de cara al otoño que avanza. Recuperar la luminosidad, eliminar las toxinas, acabar con los problemas de pigmentación y manchas acumuladas durante el verano, así como la necesidad de mantener una piel hidratada, son algunas de las premisas que todos buscamos.

Por aquí os traemos las propuestas que arrasarán esta temporada:



INSTITUTO DE BENITO

Para mantener la piel limpia e hidratada, el equipo Wellness del Instituto de Benito ha creado dos tratamientos para realizar en cabina junto a la instagramer @glowbyanna, entre ellos:



The Glow:

Un tratamiento destinado a purificar, regenerar la piel y nutrirla en profundidad. Mediante la hidrodermoabrasión se exfolia la piel y se limpian los poros. A continuación se oxigena con la aplicación de un booster antipolución con masaje relajante y del martillo frío. Para finalizar, se acaba con una máscara de luz led.

¿Qué conseguimos? Mejorar la calidad de la piel, humectándola y dejándola más brillante y homogénea. A la vez, mejoramos la elasticidad de la piel y logramos que esta luzca más lisa, iluminada y rejuvenecida.



"The Glow está especialmente diseñado para conseguir una piel sana y bonita tras el acné. Con este tratamiento mejoramos la textura de la piel, aportamos hidratación y además atenuamos las manchas. El GLOW amiga, el GLOW". @glowbyanna

Tiempo: 50 minutos

Precio: 120€

The Glossy :

Un protocolo creado para cumplir todas las exigencias del “efecto verano” en la piel creado por el equipo de esteticistas de Instituto de Benito junto a la Beauty Consultant Anna Arbòs, que es la encargada de testar y probar su eficacia. Con este completísimo facial conseguimos esculpir y reafirmar el rostro, además de estimular la producción de colágeno de la piel para mejorar así la apariencia de finas líneas de expresión.



¿En qué consiste?

1. Se empieza con una limpieza y exfoliación a base de carbón activo para desintoxicar la piel y dejarla suave, lisa y luminosa.

2. Con la electroestimulación trabajan la musculatura facial para obtener un efecto lifting inmediato. Una sesión de “face gym” en cabina.

3. Posteriormente, aplican una ampolla de colágeno de efecto relleno, además de una crema adecuada a cada tipo de piel mediante un masaje reafirmante con maniobras de lisaje. El objetivo final es definir y esculpir el rostro y su contorno.

4. La sesión finaliza con un masaje relajante de efecto frío con ayuda de las “Cold Balls”, que proporcionan una sensación de frescor y glow en la piel.

"Amiga, nuestra piel va perdiendo firmeza, elasticidad y luminosidad poco a poco. Si quieres darle ese extra de GLOW y definición al rostro, este facial es para ti". Anna Arbòs, Beauty Consultant Tiempo: 50 minutos

Precio: 90€

Instituto de Benito Madrid | Serrano 87, 28006

Barcelona | Av. Diagonal, 490, 1º 1ª 08006

www.institutodebenito.com

CLÍNICAS MENORCA

A la vuelta del verano, las manchas se agravan o aparecen nuevas. Por ello, desde Clínicas Menorca nos recomiendan un correcto diagnóstico sobre el tipo de mancha de cara a elegir la mejor opción de tratamiento. Es importantísimo acudir a un buen profesional antes de seguir cualquier tratamiento antimanchas porque cada piel es diferente y por tanto tiene unas características propias.

Entre los tratamientos que nos recomiendan en este centro:

Plasmage, donde un equipo médico de plasma fraccionado trabajará en la superficie de la piel. La aguja del manípulo emite un potente haz de luz capaz de generar plasma frío que se pasa por encima de la mancha eliminándola generalmente en una sesión.

Dr. Ángel Martín Director Médico Centro Clínico Menorca

Otro indicado es el láser Picosure en modo zoom. Se aplica directamente a la mancha y con 1-2 sesiones desaparecen. Hay que tener en cuenta que con este tratamiento hay que esperar un par de meses para que la piel se regenere bien antes de proceder a la segunda sesión si fuera necesaria.

Cuando el fotoenvejecimiento va más allá de las manchas el láser picosure además de tratar las manchas, funciona como rejuvenecimiento facial. La mesoterapia con ácido hialurónico y vitaminas regula el metabolismo de la piel, la hidrata, la nutre y estira, le da un aspecto terso y luminoso, ayudando a prevenir y tratar la aparición de la flacidez. Esta técnica permite atravesar la barrera de la piel, la epidermis, la parte más superficial, para así depositar los activos en las zonas más profundas. Se pueden realizar de 1 a 3 sesiones en un mes, dependiendo del estado de la piel.

En Clínica Menorca también utilizan los peelings, por ejemplo el prx t33, que ayuda a recuperar la luminosidad, atenuar manchas, arrugas finas y pequeñas marcas. De este último lo ideal es utilizar varias sesiones en combinación con un tratamiento epidérmico con una crema que lleve algún alfahidroxiácido.

Clínica Menorca C/ Menorca, 12 28009 Madrid https://www.clinicamenorca.com/

CRISTINA GALMICHE

Los expertos opinan que una buena limpieza es esencial en cualquier rutina, y más aún si cabe cuando volvemos de verano, donde nuestra piel llega asfixiada.

“Después de castigar la piel en verano, hemos de recuperar rutinas y buenos hábitos. El secreto de una piel bonita es que respire y esté limpia”, así de contundente es Cristina Galmiche. La llegada del mes de septiembre es un buen momento para retomar hábitos y rutinas, especialmente después de haber sometido a nuestra piel y organismo a excesos veraniegos.

La oxigenación facial artesanal de la prestigiosa Cristina Galmiche es un acierto seguro: “Nuestro método propio comienza con la oxigenación artesanal, que es el fármaco más efectivo contra cualquier grano, espinilla o erupción, pero también es el punto de partida para disfrutar de una piel que respire, más nutrida, joven e iluminada, especialmente después de la alta exposición solar. Se trata de sanear desde el origen de forma progresiva y con paciencia, en lugar de ofrecer una solución express que, en realidad, agrede al tejido”, asegura Cristina Galmiche.



Este proceso de higiene siempre va acompañado de un diagnóstico exhaustivo, un tratamiento personalizado, un ritual cosmético en cabina y en casa adaptado a cada cutis y un seguimiento cercano, riguroso y constante. Hablamos de un tratamiento que ayuda a limpiar la piel en profundidad a través de un baño de vapor y, posteriormente, una extracción (además del masaje que incluyen como colofón final). Con ello se consigue además de limpiar y oxigenar nuestra piel, recuperar la luminosidad y la hidratación de esta.

Cristina Galmiche, ha desarrollado cinco tipos de oxigenaciones faciales, que se aplican en función del tipo de piel: Oxigenación Artesanal (para pieles jóvenes, mixtas o sensibles), Oxigenación Balance + (para pieles acneicas), Oxigenación Oceánica (primeros síntomas de flacidez y pieles sensibles), Oxigenación Dermowhite (para reducir manchas, rojeces y léntigos) y Oxigenación Expert (combate los síntomas del envejecimiento de la piel).



Cristina Galmiche Madrid | c/Núñez de Balboa, 103 c/El Algabeño, 12 Alcalá de Henares | c/ San Isidro , 1 Málaga | c/Maestranza, 4 https://www.cristina-galmiche.com/

LPG

¿Quieres un protocolo que recargue tus pilas combatiendo el estrés? Carmen Navarro, uno de los referentes en medicina estética, nos confesaba hace unos días que cualquier tratamiento que realizan en sus salones comienzan siempre con LPG, ya que según esta experta no hay belleza si antes no hay una relajación, liberamos el estrés y conseguimos el equilibrio necesario para estar bien, por esta razón, en sus centros llevan utilizando LPG desde hace algo más de 35 años. Sin duda, la belleza holística está íntimamente ligada a la salud mental y el bienestar físico.

Para demostrarnos lo importante que es el protocolo LPG, esta firma francesa nos ha presentado un informe que han realizado después de tres años de estudio, y que ha dado con un nuevo protocolo, VITALIDAD, ESTRÉS Y SUEÑO (VSS), todo un hito médico.

Con LPG se «reduce el estrés y la ansiedad en un 50,9%, el insomnio en un 54,7%, y el dolor muscular en un 38,1%, además de aumentar un 9,4% la producción de LINFOCITOS T (glóbulos blancos que son nuestras defensas inmunitarias para luchar contras las infecciones), y aumentar la concentración en un 2,5%, después de dos sesiones de 40 minutos semanales (un total de cinco semanas)», asegura Christophe Hausswirth, doctor en fisiología y director de investigación del INSEP.



Este protocolo incluye una serie de maniobras y trazados específicos realizados con el cabezal de tratamiento Cellu M6®. Cada etapa del tratamiento alcanza objetivos fisiológicos específicos, como el reequilibrio de las energías, la eliminación de toxinas y el alivio de las tensiones.

PASO 1: ESTIMULACIÓN REFLEJA En esta primera etapa, se busca un efecto neuromodulador para movilizar zonas reflejas que estimulan el sistema neurovegetativo. Al pasar por la espalda y la pelvis, el cabezal de tratamiento Cellu M6® estimula el sistema nervioso parasimpático. Después, para reequilibrar las energías, se realizan maniobras en la espalda para estimular el sistema nervioso ortosimpático. Esta etapa finaliza con el trabajo a nivel de los 12 pares de nervios craneales en la zona occipital para tener una acción completa sobre todo esta área.

PASO 2 : MOVILIZACIÓN CIRCULATORIA Y RELAJACIÓN MUSCULAR Está destinada a trabajar el sistema circulatorio y aliviar las tensiones musculares de los miembros inferiores. Se trata de una fase de drenaje para aliviar las tensiones musculares de la parte posterior de los muslos y las rodillas, antes de terminar estimulando de nuevo el plexo solar. La fase circulatoria termina con una intensa estimulación manual del arco del pie.

PASO 3 : RELAJACIÓN INTENSA Y BIENESTAR DIGESTIVO Supone la movilización de los tejidos a nivel del diafragma para un efecto de relajación intensa y de confort digestivo. El cabezal de tratamiento moviliza de forma ligera el plexo solar, trabajando en forma de diamante el abdomen. Así estimula a distancia los órganos para liberar la tensión y tiene acción drenante. En el esternón, el cabezal de tratamiento moviliza los tejidos y realiza percusión para estimular la glándula Timo.

SESIONES: aunque los resultados se notan desde la primera sesión (una reducción del 19% de los niveles de cortisol, hormona del estrés, con una sola sesión), se recomienda completar un ciclo de 10 sesiones, lo ideal, una a la semana. Precio/sesión: desde 80€ Dónde: Centros Carmen Navarro (Madrid). Y lista de centros en: endermologie.com/es

IMR (Instituto Médico Ricart)

La Dra. Carmen Górriz, subdirectora de la Unidad de Medicina Estética de IMR, nos da unas pistas sobre lo que nos depara el próximo curso escolar en materia dermatológica y estética, con técnicas y tendencias más punteras en salud y bienestar. Nos confiesa que lo que realmente marca la pauta de la temporada es la búsqueda de tratamientos efectivos, mínimamente invasivos y personalizados: Terapias regenerativas y bioestimulantes: Las terapias regenerativas, como los tratamientos con polinucleótidos, exosomas y plasma rico en plaquetas (PRP), están ganando tracción. Este tipo de tratamientos estimulan los procesos naturales de reparación y regeneración cutánea, promoviendo una piel más firme y juvenil, sin necesidad de procedimientos quirúrgicos. “La tecnología de exosomas, en particular, se está posicionando como una de las grandes promesas en medicina estética, ayudando a combatir los signos del envejecimiento de manera efectiva y segura. Además, los polinucleótidos, que son fragmentos de ADN, están ganando popularidad como potentes bioestimuladores que promueven la regeneración celular y mejoran la elasticidad y firmeza cutáneas”, explica la Doctora.



Por otro lado, los tratamientos no invasivos según la Doctora siguen siendo populares, con un aumento en la demanda de aquellos que ofrecen resultados visibles sin tiempo de inactividad. La toxina botulínica, los rellenos dérmicos, los inductores de colágeno y la radiofrecuencia siguen siendo opciones preferidas por aquellos que buscan mantener un aspecto fresco y juvenil sin el compromiso que exige en cuanto a cuidado o tiempo postoperatorio. Además, las microagujas combinadas con radiofrecuencia y el uso de ultrasonidos están liderando los protocolos preferidos para mejorar la textura y firmeza epidérmica, explica.

Por último, la Dra. Górriz nos propone una mayor conciencia y demanda de tratamientos dermatológicos y estéticos que no solo mejoren la apariencia, sino que también promuevan la salud integral y el bienestar.

Instituto Médico Ricart, cuenta con sedes en Madrid, Barcelona, Valencia y Torrent. https://institutomedicoricart.com/

MARIBEL YÉBENES

Siempre a la vanguardia de los tratamientos más revolucionarios y eficaces, Maribel Yébenes fue el primer centro en traer a España Thermage FLX, laradiofrecuencia más potente del mercado para conseguir un efecto tensor y reafirmante.

“Nuestros clientes buscan alta tecnología y exclusividad, por ello recomendamos Thermage FLX, para conseguir un efecto tensor y reafirmante. Y MY Yellow Method, para tratar y eliminar las manchas con efecto inmediato y duradero”, señala Myriam Yébenes, CEO de Maribel Yébenes.



Thermage FLX es la radiofrecuencia más potente en el mercado a nivel mundial, monopolar capacitiva de 500 w, que estimula el colágeno y la elastina para conseguir un efecto tensor y reafirmante con resultados visibles y duraderos tras el tratamiento. Zonas de aplicación: rostro y cuello, párpados, cuerpos. Duración: de 30 a 90 minutos dependiendo del área de tratamiento. Precio: desde 1.840 € (depende de la zona)

Maribel Yébenes Madrid | Paseo de la Habana, 14 Calle Velázquez, 100 Málaga | Paseo de Reding, 39 Miami | 4308 Alton Rd #750, Miami Beach https://maribelyebenes.com/