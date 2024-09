Reconocimiento Internacional a la Colaboración Educativa Hispana en STEM Espacial en congreso Internacional

En el reciente congreso internacional EdInnovate 2024: Innovations in Education and e-Learning, celebrado en Tokio, Japón, se reconoció la excelencia académica y el compromiso con la innovación educativa de un equipo destacado de la Escuela de Ingeniería y Ciencias. El profesor David García y el EXATEC Javier Montiel del International Aerospace Academy, junto con Iyali Curiel, Directora de Programa de Ingeniería Industrial, y Dafne Ocampo, recién graduada de Ingeniería Industrial y de Sistemas, presentaron el artículo “Learning Experience Design for Hybrid Education Models in International STEM Challenges and Competitions”, que les valió el prestigioso premio “Best Paper Presentation” otorgado por el Institute for Educational Research and Publication (IFERP).

Este artículo, fruto de un arduo trabajo colaborativo durante cuatro años, destaca un modelo de educación híbrida diseñado para abordar los desafíos globales en competencias STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). El estudio abarca un amplio espectro de edades, desde niños en edad preescolar hasta adolescentes de preparatoria, mostrando cómo la educación puede ir más allá de las aulas tradicionales para convertirse en una herramienta clave en el desarrollo profesional de los estudiantes. Cabe destacar que muchas instituciones educativas en Latinoamérica se han visto beneficiadas aplicando este modelo educativo, como el Instituto Panamericano de Tampico, que incorpora la innovación educativa en todos sus planes de estudio de manera escolarizada, lo que le ha permitido destacar en concursos nacionales de matemáticas, física, química y astrociencias.

El congreso EdInnovate 2024 fue un punto de encuentro para académicos, investigadores, estudiantes y profesores internacionales de diversas disciplinas, donde se exploraron enfoques innovadores en la educación mediante el uso de tecnología avanzada. La participación del equipo mexicano no solo reafirmó la calidad educativa hispana, sino que también resaltó la importancia de las colaboraciones internacionales y el intercambio de conocimientos para avanzar en la educación global.

Además, es digno de mención que los profesores David García e Iyali Curiel han mantenido un vínculo estrecho con la comunidad ExaTec en Houston, colaborando en diversas iniciativas educativas. Esta colaboración internacional subraya el compromiso de los profesores con la educación de calidad y su constante búsqueda de innovación dentro y fuera del país.