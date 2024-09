Alejandro Fernández se impone con autoridad en Atienza, y Beatriz Martínez hace lo propio con carrera y circuito

El junior madrileño, Alejandro Fernández, volvía a competir ayer en Guadalajara, después de haber ganado la última prueba del Circuito disputada en Brihuega en agosto, estrenando el palmarés de la I Carrera Conquista de THYTIA en Atienza Atienza se ha estrenado, brillantemente, como localidad organizadora de una de las carreras, concretamente la penúltima, del XI Circuito provincial de la Diputación de Guadalajara. Después de las lluvias de este viernes, más de 60 litros por metro cuadrado, que se repetían, con menor intensidad, el sábado, el terreno de Atienza había absorbido bien el agua, dejando un trazado especialmente propicio para la práctica del MTB, con agarre y sin quedar, prácticamente en ningún kilómetro, demasiado embarrado.

El castillo elevado de Atienza, al que el Cid Campeador se refirió como "una peña muy fuerte" -no en vano, desde sus almenas se pueden ver, en los días claros, hasta el Moncayo, en Aragón, o las chimeneas de la Central Nuclear de Trillo- es el emblema de esta carrera. Los organizadores -el Ayuntamiento de Atienza, con la colaboración de los de La Bodera, Naharros, La Miñosa, Tordelloso, Romanillos, Casillas y Bochones- han dado en llamar 'Conquista de Thytia', haciendo referencia al enclave arévaco que parece ser resistió al dominio de los romanos a la vez que Numancia.

Las ganas que el director de carrera, Javier Varas, que lleva años dándole forma a la idea, el Ayuntamiento de Atienza y los voluntarios, le han echado a este proyecto para traer hasta esta preciosa villa medieval el MTB provincial han contado con la suerte de que la meteorología ha respetado en su totalidad el desarrollo de la prueba. Justo después de la entrega de trofeos, y de que los participantes y acompañantes degustaran la paella final, en el famoso 'postmeta' del Circuito, volvía a diluviar sobre el pueblo.

Al filo de las diez de la mañana, y tras el protocolario corte de cinta que llevaron a cabo el alcalde de Atienza, Pedro Loranca; y la alcaldesa de La Bodera, Laura de Mingo, entre otras autoridades locales, acompañados por Javier Fernández, coordinador del circuito, el animador de la prueba, Raúl Estecha, iniciaba la cuenta atrás. Tomaban la salida un total de 193 corredores, una magnífica participación para tratarse de una prueba que debutaba en el calendario provincial.

Los bikers cruzaban las calles empedradas del pueblo, en salida neutralizada, para bajar hasta la carretera CM-110. 39 bikers competían en la ruta corta, de 30 kilómetros, y con un desnivel positivo de 660 metros. 141 corredores, lo hacían en la exigente carrera larga, de 48 kilómetros y un desnivel positivo acumulado de 1.100 metros. Los últimos 13, que salían diez minutos después que el resto del pelotón, lo hacían en la categoría de e-Bikes.

La carrera se dirigió, a toda velocidad, hacia la Sierra de la Bodera. Una vez cruzado el collado del alto de la Bodera aparecía ante los bikers la hermosa cresta de la Sierra Norte de Guadalajara, y sus dos emblemas: el Alto Rey y el Ocejón. Una senda divertida, de subidas y bajadas constantes, desembocaba en Naharros. A continuación, la exigente ascensión por sendero del Camino del Cid conducía a los participantes hasta otro pueblo con arquitectura de pizarra: La Miñosa. En Tordelloso, hasta donde los corredores llegaron llaneando, se completaba la mitad del recorrido. Allí estaba situado el primer avituallamiento. En el cercano pinar de Atienza, se separaba la ruta larga de la popular.

La ruta 'Pro', después de atravesar el pinar, se topaba con una de las subidas más empinadas del trazado, la dolorosa, como la conocen los corredores locales, con rampas de hasta el 25% de inclinación. En la pedanía atencina de Bochones estaba el segundo avituallamiento. El final de la prueba ha sido espectacular, con una última rampa por senda hasta el casco histórico, antes de cruzar el arco de meta de la Diputación Provincial, de vuelta en la plaza del Trigo.

El vencedor ha sido el mismo que en Brihuega, un chaval aún en edad juvenil: Alejandro Fernández. Como en el Jardín de La Alcarria, el junior de Buho Bike ha hecho gala de una superioridad incontestable. No había reconocido previamente el trazado. Ni falta que le hizo. Le bastó con que su 'Garmin' le marcara la primera subida de grandes porcentajes, al Alto de Los Ojos, nada más pasar Tordelloso, para marcharse de sus rivales. En ese momento soltaba de rueda a los que habían sido sus compañeros de escapada, Jorge Díaz Barbi y el marroquí Sub23, Youssef Issmaili, a la postre segundo y tercero, respectivamente. "Ataco, y doy todo lo que tengo. Pero luego me cuesta mantener la distancia. Tengo un minuto potente, y lo he aprovechado para irme", decía en meta.

A Fernández, los últimos kilómetros se le hicieron largos. No lo pareció, mirando el crono, que paró en 2h. 09´15", aventajando en 3´y 12" a Jorge Díaz Barbi. "El recorrido ha sido disfrutón. Lo tenía todo: pista, rampas al 25% en las que la bici se iba hacia atrás, sendero no excesivamente técnico… Además, nos ha hecho un día espectacular. Las nubes han estado ahí, pero sólo para darle a la carrera ambiente de otoño", señalaba. El ganador no correrá en Sigüenza, porque tiene otros compromisos, pero sí volverá el año que viene "a un Circuito entretenido, que se disfruta mucho, en un terreno que no tiene que ver con el de Madrid, es más rojizo, con mucha roca, muy sufrido y muy juguetón. Me encanta", terminaba.

Jorge Díaz Barbi (Flyzzbikes) llegó con un tiempo de 2h. 12´27". "Me habían hablado bien de la prueba los compañeros que habían venido a reconocerla, pero no la esperaba tan divertida. Ésta y la Valdesaz, las dos nuevas, son las dos que más me han gustado este año. Había agua, pero eso le ha dado más atractivo", señalaba en meta. Después de intentar marcharse en los primeros kilómetros, no pudo con el ataque brutal de Alejandro, limitándose a conservar la segunda posición desde mitad de la carrera hasta la vuelta a la plaza del Trigo. "Al principio, le veía, pero después ya no. Tiene un 'motoraco' tremendo. Es increíble como sube. Cuando ha arrancado, en 500 metros nos ha metido un minuto", señalaba en la llegada de este "circuito familiar, de buen rollo, en el que lo pasamos genial", y en el que, además, "cada año hay más nivel y participación".

Tercero, con un tiempo de 2h. 15´33", ha sido el corredor marroquí Youssef Issmaili, campeón sub-23 en su país, en la modalidad BTT, por lo que daba las gracias a su equipo, el Pellejo Team. Sin dominar aún el castellano, decía que la carrera ha sido "dura, con mucho barro y mucha agua".

En cuarta posición entraba Oscar Chicharro (Ceballos Eload Racing Team), con un tiempo de 2h. 16´10". Oscar prepara el campeonato de Castilla-La Mancha de Maratón MTB, lo que le ha dado un extra de energía para mantener la pugna por el liderato en Máster 40 con otro grande, Juanjo Muñoz, que ayer no tuvo su día. "Se nota que no circulan muchas bicicletas por este terreno, así que el recorrido lo han hecho los organizadores, con mucho trabajo", por lo que les daba las gracias.

En féminas, se ha impuesto Beatriz Martínez (Ceballos Eload Racing Team), con un tiempo de 2h. 43´13", que, curiosamente, no corrió la primera carrera, ni va a correr la de Sigüenza, que es la última. Todas las demás las ha ganado de manera incontestable, lo que le ha valido para proclamarse matemáticamente campeona del XI Circuito MTB Guadalajara en Féminas Élite a falta de una prueba. Sin problemas mecánicos, ni desfallecimientos, sobre un terreno que le iba como anillo al dedo, "ha sido un día perfecto", certificaba la cifontina, que no se vio amenazada por sus rivales en ningún momento. Beatriz destacaba también el esfuerzo de Javier Varas en la organización de la prueba que ha culminado en un gran éxito.

Segunda ha sido María Sancho (Independiente), con 2h. 57´27". "Carrera bien señalizada, muy bonita, con paisajes preciosos, con los avituallamientos bien marcados y surtidos y gente muy implicada. Que repitan el año que viene", deseaba. Angélica García (Independiente) ha sido tercera, con 3h. 04´48".

Después de que todos los participantes repusieran fuerzas con una generosa paella, el alcalde de Atienza, Pedro Loranca, se mostraba emocionado y "orgulloso de nuestra gente", puesto que, según afirmaba, "se han portado como héroes, haciendo las cosas bien, desinteresadamente".

Y es que la cara ayer del director de carrera, Javier Varas, después de haberse recorrido prácticamente todas las carreras del circuito 2024 para aprender, con Alejandro Gómez, uno de los coordinadores del Circuito, era la viva imagen de la satisfacción por el trabajo bien hecho. "Es emocionante que la gente te felicite, pero sobre todo haber podido mostrar Atienza y su comarca, desde el punto de vista del MTB. Llevamos dos años recorriendo caminos y sendas para diseñar el trazado. Y, si el Cid no pudo con el castillo de Atienza, hoy, los ciclistas, sí han podido. Espero que vuelvan a montar en estos parajes", terminaba, animado a organizar ya una segunda edición.

Los voluntarios de Cruz Roja llevaron a cabo tres atenciones, todas de carácter leve. Los corredores fueron dados de alta por la doctora en el lugar.

Todas las categorías

En Junior se ha impuesto Alejandro Fernández (2h 09´15"); en Sub 23, el vencedor ha sido Youssef Issmaili (2h 15´37"); En Elite, Jorge Díaz Barbi, con 2h 12´27"; en Máster 30, Pablo José Muñoz (2h 18´47"); en Máster 40, Oscar Chicharro (2h 16´10"); en Máster 45, David Rodríguez (2h 23´55"); en Máster 50, Gonzalo Hontoria (2h 29´38"); en Veteranos, Carlos Prieto (2h 29´59"); en Féminas Elite, Beatriz Martínez (2h 43´13"); en féminas máster, Angélica García (3h 04´58"); y en E-Bike, Giovanni López (2h 05´55")

En la general de la Ruta Corta el primero ha sido Hugo Ciordia (1h 33´54"), que aún milita en categoría infantil, y que quiere ser "un campeón de ciclismo". El equipo ganador de la competición ha sido el Eload Ceballos Racing Team.