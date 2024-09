Lead2Team ofrece una tarjeta digital que revoluciona la generación de leads y networking empresarial

En el mundo de los negocios, las tarjetas de presentación son una herramienta de suma utilidad, ya sea para empresas o para compartir información profesional a nivel personal. Estos accesorios facilitan el intercambio de datos de forma directa, al mismo tiempo que ofrecen una oportunidad para entablar una conversación que fortalezca la generación de networking. Sin embargo, en la actualidad, la tarjeta impresa convencional se ve cada vez más desplazada por los medios digitales, que permiten recopilar gran parte de estos datos a través de unos pocos clics.

En este escenario, la plataforma de software as a service (SaaS) Lead2Team ofrece una solución integral, moderna y eficaz para gestionar este aspecto fundamental en el networking empresarial. Se trata de sus tarjetas digitales de presentación, también conocidas como vcards o tarjetas de visita virtuales, diseñadas para conseguir más reseñas en las empresas y leads hacia su portal web. Este mecanismo es interactivo, altamente personalizable y aporta varias ventajas a comparación de la tarjeta convencional en papel.

Una tarjeta digital que transforma la gestión de contactos Las tarjetas digitales de Lead2Team representan un nuevo nivel en este tipo de accesorios, gracias a sus avanzadas funciones; almacenan la información de contacto del usuario, ya sea una empresa o un profesional, en formato electrónico. Para ello, utiliza un enlace web personalizado que se puede compartir por múltiples canales, ya sea vía email, mensajes de texto, redes sociales, códigos QR o incluso tecnología NFC. Asimismo, su sistema permite añadir una firma de correos electrónicos QR, así como generar un código rastreable y hasta integrar la tarjeta en la respectiva página web corporativa, a modo de botón de ayuda para los visitantes.

Por otro lado, estas tarjetas digitales tienen un diseño responsive, que se adapta tanto al móvil y la tablet como al ordenador. Al recibir la información, las personas pueden guardarla en su lista de contactos, o bien, añadirla directamente al sistema de gestión de clientes (CRM) de su empresa, lo que elimina la necesidad de registrar manualmente estos datos. Además, el documento no requiere la descarga de ninguna aplicación para su lectura, por lo que es posible compartirlo con prácticamente cualquier persona sin ningún obstáculo.

En cuanto al formato y la cantidad de información que pueden transmitir, estas tarjetas digitales ofrecen un nuevo horizonte de posibilidades. Por lo general, incluyen los mismos datos que la tradicional tarjeta de papel, como nombre del usuario, su empresa, el cargo que desempeña y sus canales de contacto. Sin embargo, con esta herramienta se pueden añadir también imágenes, videos y enlaces a sitios web o perfiles en redes sociales.

Para ello, el sistema cuenta con una plataforma de creación de tarjetas, que permite a los usuarios personalizar todos estos elementos multimedia a su medida. No existe límite a la información que se añade en estos documentos electrónicos, y se pueden actualizar en cualquier momento, tantas veces como sea necesario, por lo que no generan costes de impresión.

El impacto que genera el uso de tarjetas digitales Los beneficios que aportan las tarjetas digitales de Lead2Team abordan varias dimensiones. Una de ellas es el área comercial, donde esta herramienta posibilita recopilar y gestionar información de contacto sin fricciones en el proceso. Esto asegura que ningún lead se pierda durante los primeros pasos del embudo de ventas. Además, al incluir elementos multimedia, se puede crear una presentación atractiva, que permite introducir productos o servicios complementarios de manera llamativa y accesible para el potencial cliente. Esto genera un mayor nivel de engagement en la audiencia, lo que incrementa la posibilidad de obtener reseñas positivas en la web de la respectiva empresa.

Otro ámbito en el que este recurso marca la diferencia es el área de Recursos Humanos. El sistema cuenta con un dashboard completo, con cifras actualizadas en tiempo real, donde la empresa puede revisar los clics, visitas e interacciones con la tarjeta digital de cada profesional entre su personal. Esto permite llevar un seguimiento de su desempeño, y verificar qué trabajadores han conseguido una reseña positiva cuando los clientes la emiten. Además, sus funciones facilitan el proceso de actualización de datos y ofrecen una disponibilidad constante de las tarjetas, lo que libera a las empresas de la necesidad de imprimirlas.

Este último aspecto también marca diferencias, ya que reduce el consumo de papel y tinta, lo que contribuye a la sostenibilidad del planeta. Del mismo modo, esto elimina los costes de impresión, así como las molestias ocasionadas por la necesidad de cambiar datos o corregir errores tipográficos, lo que representa un ahorro de tiempo y dinero para las compañías. Todo esto permite a las empresas revolucionar la manera en la que generan redes de trabajo, y maximizar los beneficios que obtienen de ellas.