Víntegris revoluciona con sus soluciones de identidad digital

En la actualidad, las empresas buscan soluciones integrales tecnológicas que permitan proteger los datos de sus clientes, empleados y socios comerciales, así como optimizar sus procesos internos para conseguir una mayor rentabilidad y crecimiento.

En este contexto, la empresa española Víntegris, se ha consolidado como un prestador cualificado de servicios electrónicos de confianza (PCSC), al ofrecer un software de identidad digital todo en uno, que permite a las organizaciones hacer frente a los desafíos de la seguridad cibernética, mantener un inventario de sus certificados digitales y proteger y gestionar de manera eficiente las identidades digitales de sus clientes.

A continuación, Matthew Walsh, CEO y Consejero Delegado de Víntegris, comparte más detalles sobre la trayectoria de esta empresa, de su labor y su visión acerca de cómo esta innovadora solución ha contribuido al crecimiento y desarrollo de numerosas organizaciones a nivel global.

¿Cómo surgió la idea de crear Víntegris?

Víntegris fue fundada en 2002. Es una de las empresas veteranas del sector en España. Un emprendedor, Facundo Rojo, creó la compañía con apoyo de importantes empresas del sector de Seguros. En aquellos momentos arrancaba la necesidad de utilizar certificados digitales para simplificar procesos de aprobación entre diversos departamentos de una organización y facilitar la comunicación con las administraciones públicas.

Era un campo nuevo. No había nada. Víntegris arrancó como una empresa que desarrollaba aplicaciones a medida para sus clientes en el recién nacido ámbito de la identidad digital.

¿Cómo describiría la labor que ha venido desarrollado Víntegris a lo largo de 20 años en el ámbito de la identidad digital?

Tras muchos años desarrollando sistemas únicos para cada cliente, la cartera de clientes aumentó considerablemente. Las necesidades de gestionar certificados digitales y firmar documentos electrónicos no son muy distintos de empresa a empresa. En realidad, se trata de pequeños matices y algunas funcionalidades únicas. El 90% de necesidad y el código que la apoya son idénticos. Además, no son aplicaciones con las que las empresas compitan, como lo son aquellas relacionadas con sus productos y servicios.

Sin embargo, Víntegris tenía que mantener muchas versiones distintas de los programas que habían sido desarrollados a medida, lo que hizo evidente que, para escalar la empresa, era necesario reutilizar el código, al igual que poder ofrecer a todos los clientes las nuevas funciones genéricas que se iban añadiendo.

A partir de aquí, en 2016 se lanzó un proyecto para desarrollar una versión SaaS que reemplazara todas las versiones desarrolladas a medida para cada cliente, manteniendo, a través de la configuración, las respectivas funcionalidades que daban ventajas competitivas a cada cliente.

Hoy en día esta versión SaaS ha llegado a un punto de madurez y estabilidad significativo, y ya hemos desplegado una segunda versión de la interfaz de usuario. A partir de ahora, la nutriremos con muchas funcionalidades nuevas.

¿Cómo influyó su experiencia laboral en IBM en su visión empresarial y en la estrategia de Víntegris?

Bueno, hace más de 20 años que salí de IBM. Estuve con ellos desde 1979 a 1997. Muchos de estos años fueron los “años de oro” en IBM, y me beneficié mucho de la formación que la empresa daba a sus empleados. Además, me quedaron impresos como propios los principios de la empresa; el respeto al individuo, la excelencia en el servicio a clientes o el trato justo a proveedores.

Esa etapa de mi carrera se desarrolló en IBM Sudáfrica, y durante nueve de esos años, pasamos de ser una filial a convertirnos en agente de IBM, ya que la empresa abandonó Sudáfrica durante el apartheid en 1986 para comprarla de nuevo en 1996.

Fue durante esa etapa que mi desarrollo profesional y en alta dirección llegó a máximos, permitiéndonos desarrollar nuestras propias estrategias más allá de seguir una estrategia común global. Esa habilidad de desarrollar tu propio plan y ser responsable por él en todos sus aspectos, tanto de gestión como de resultados, fue muy diferente al de rellenar las casillas en un modelo global corporativo y apoyarte en una estructura funcional central, que lo hace todo excepto vender productos y realizar servicios mayormente técnicos.

Ejemplos de esa flexibilidad de ser independientes fueron: la habilidad de negociar contratos “Win-Win” con clientes a partir de una hoja “en blanco”, crear negocios independientes más allá de los de IBM y operarlos como tales y no como un monolito, o desarrollar una estrategia de marketing local, que incluyó material televisivo por el que ganamos máximos galardones.

Nosotros crecimos muchísimo mientras que IBM sufrió un estancamiento – ambas situaciones fueron muy influyentes en mi forma de ver las cosas. Además, tuve la suerte de poder gestionar 5 negocios distintos de la empresa y montar nuevas e innovadoras estructuras de soporte de marketing para todas las divisiones de esta. Una fase muy entrañable.

¿Qué hace diferente la propuesta de valor de Víntegris a otros servicios similares en su sector?

Tenemos el mejor programa de gestión central de certificados digitales. No lo digo yo. Algunas de las empresas más grandes de España nos lo reconocen, dándonos su confianza en vez de a competidores que doblan nuestro tamaño. Es muy importante sobre todo para la protección de estos certificados y también en cómo se pueden crear flujos de procesamiento de aprobaciones y comprobaciones.

También somos una de las pocas empresas que ofrecemos firma electrónica cualificada. Es el nivel jurídico-probatorio más alto en la firma digital. Comparado con las firmas más básicas ofrecidas por la mayoría, emplaza jurídicamente al firmante la obligación de probar que no ha sido él/ella quien ha firmado. En las otras modalidades, es la otra parte quien debe probar que el firmante lo ha hecho. Pensemos en la firma digital de un contrato de construcción de un inmueble, de un seguro médico y su cobertura, de una hipoteca, o de un contrato comercial, y qué consecuencias tendría si jurídicamente no se pudiera probar que el cliente que ha firmado el contrato lo negara. La firma cualificada lo evita, ya que invierte la carga de la prueba.

Hemos llegado a un punto de altísimo de estabilidad en el software (que nos había dado problemas en el pasado). Con esta base sólida, durante los próximos 9 meses vamos a añadir nuevas funcionalidades que creemos necesarias para nuestro mercado.

Además, hemos cambiado la forma de operar la plataforma a un “enfoque basado en el usuario” en vez de un “enfoque basado en la tecnología”. En otras palabras, como una persona la usaría, de forma lógica, de acuerdo con su trabajo y tareas, y no estructurado por módulos, exigiendo entender cómo navegarlo según su arquitectura técnica. Esto es un antes y un después de nuestro producto. Hay que verlo para apreciarlo.

¿De qué manera, la solución de identidad digital "Todo en Uno" de Víntegris contribuye al crecimiento y desarrollo de las empresas actuales?

El uso de tecnología en general presenta dos oportunidades a empresas: productividad y nuevos modelos de negocio.

El uso de identidad digital puede agilizar muchísimos procesos, tanto internos como de cara al cliente final. Una vez que podemos verificar con confianza la identidad de una persona a través de un dispositivo, se abren muchas oportunidades. La primera es eliminar distancias. Yo puedo hacer un trámite de forma fehaciente estando en el otro lado del mundo.

La segunda, es que elimino la necesidad de manejar documentos en papel para aprobar o ratificar cosas, ya que podemos firmar digitalmente usando nuestra identidad y enviar documentos electrónicos de forma instantánea. Esto acelera procesos y elimina la posibilidad de pérdida.

Tercero, el procesamiento electrónico permite crear archivos, con correspondientes copias de seguridad de forma automática. El que una empresa pueda tener seguridad jurídica sobre su documentación, velocidad de proceso y archivo seguro, presenta la oportunidad de multiplicar de forma exponencial el número de operaciones que pueden procesar dados unos recursos fijos, en comparación con manejar papeleo.

En el ámbito de los nuevos modelos de negocio, explotar estas nuevas tecnologías se convierte en un pilar fundamental que va a ser altamente competitivo. Un banco, por ejemplo, puede procesar un préstamo en minutos, sin necesidad de que el cliente entregue toda la documentación física. Cuando los documentos están disponibles electrónicamente y el cliente otorga permiso para acceder a ellos (por ejemplo, en administraciones públicas), la respuesta es prácticamente inmediata.

Esto puede significar, por ejemplo, poder comprar un inmueble antes que otra persona. La casa de tus sueños, tuya, no de otro, o aprovechar una oportunidad de promoción inmobiliaria antes que la competencia. Esta forma distinta de hacer negocio ágil, conveniente y precisa, no solo redefine la forma de hacer negocios, sino que abre la puerta a nuevos productos y servicios. ¿A quién quiere ir el cliente a solicitar un préstamo? ¿Al banco que lo procesa en unos minutos o al que lo hace en una semana?

¿Puede mencionar algunos de los principales servicios de identidad digital y seguridad electrónica que ofrecen?

Pues sí. Nuestro producto SaaS, nebulaSUITE, permite a las empresas gestionar de forma integrada los certificados digitales de sus empleados o clientes, y sus procesos de autorización y firma electrónica de todo tipo de documentos y formularios. Además, posibilita certificar con sellos de tiempo cualquier documento electrónico como facturas, contratos, pliegos, o certificados, en innumerables profesiones y entornos.

Para aquellas organizaciones que deseen emitir sus propios certificados o gestionar el proceso de emisión, nosotros ofrecemos apoyo completo. La normativa que rige el procesamiento de la identidad digital es muy estricta y la tecnología, que es parte del mundo de ciberseguridad, es compleja y única. Por eso muchas empresas nos piden que seamos nosotros quienes gestionemos estos entornos, que también lo hacemos con servicios operativos para asegurar alta disponibilidad y máxima seguridad.

¿Cuáles considera que son los mayores desafíos en materia de seguridad digital que enfrentan las organizaciones en la actualidad?

Cumplir con la normativa y protegerse de ciberataques son desafíos clave para las empresas. La normativa en torno a la identidad digital es compleja y muy exigente. Las empresas necesitan responsables de seguridad con conocimientos sobre identidad digital poco disponibles en el mercado. Por ejemplo, Víntegris se certifica con 5 estándares ISO internacionales, además de un certificado a nivel nacional, para cumplir como Prestador de Servicios de Confianza.

Las necesidades van más allá de tecnología común; hablamos de exigencias legales, procesales y tecnológicas especializadas. El jaqueo es un mal que afecta potencialmente a todas las organizaciones, y cuantos menos recursos tengan para protegerse, más expuestos están.

¿Cómo pueden las soluciones de Víntegris ayuda a mitigar estos riesgos?

Porque esta materia es nuestra especialidad. Cuando la labor es complicada, se deja en manos de especialistas. Con 22 años en este sector, somos de las empresas con más experiencia en estos temas. Además, la rotación de nuestro equipo afortunadamente es muy baja, por lo que mantenemos una capacidad única en el mercado comparada con otros.

Además del cumplimiento del Reglamento eIDAS, ¿qué otras certificaciones o estándares de seguridad cumplen las soluciones de Víntegris?

Como he mencionado antes, en Víntegris nos sometemos regularmente a rigurosas auditorías para certificarnos en cinco normas ISO, lo que implica un exigente y costoso proceso. Estas incluyen la ISO 27001 sobre la protección de la información, ISO 27017 para la protección de información en la nube, ISO 27018 para proteger información personal en la nube, ISO 27701 para la gestión de la privacidad de la información y cumplimiento de RGPD. También estamos certificados en la ISO 9001, que garantiza la calidad de nuestros productos, servicios y procesos. Además, hemos obtenido el NIVEL ALTO en el Esquema Nacional de Seguridad (ENS).

Esta normativa española se creó para salvaguardar la seguridad y privacidad de los datos de los ciudadanos en sus relaciones con la administración pública. El esquema se compone de 74 controles y cinco dimensiones de seguridad de la información, clasificables en niveles bajo, medio y alto. Solamente el 8% de las entidades públicas y el 30% de las privadas que se presentan a obtener un ENS logran este nivel.

¿Qué consejo daría a las empresas que están considerando implementar una solución de identidad digital?

Fundamentalmente, dos cosas: primero que sean valientes y creativos al pensar en su uso, pues puede transformar radicalmente la forma de trabajar tanto internamente, como con clientes, proveedores e incluso el público. Y segundo, que usen a los expertos y se aseguren que lo son de verdad y tienen las correspondientes certificaciones que aseguran la protección de sus identidades.

¿Hacia dónde va Víntegris? ¿Tienen algunos planes a futuro para los próximos años?

Víntegris avanza en tres direcciones. La primera es completar nuestra oferta de funcionalidades y servicios, para poder ofrecer un abanico ‘total’ de soluciones de identidad digital. Estamos a pocos meses de ello. La segunda es la de facilitar el trabajo a nuestros colaboradores comerciales, tanto en España como en otros países. Vamos a ofrecer herramientas en nuestra plataforma que les ayuden a representarnos y vamos a mejorar los procesos de apoyo a ellos.

Finalmente, la de enfocarnos en desarrollar soluciones específicas basadas en nuevas tecnologías, como monederos digitales, credenciales verificables y la inteligencia artificial, con el objetivo de ofrecer una cartera de soluciones prácticas y rentables para determinadas profesiones e industrias.

En conclusión, el futuro de la seguridad digital es prometedor y Víntegris, con sus soluciones integrales de identificación digital, está preparada para liderar esa transformación y consolidarse como un socio estratégico de las organizaciones que buscan construir un futuro más seguro y confiable en el ecosistema virtual.