Sugerencia al Laboratorio de Periodismo

La Fundación Luca de Tena ha creado lo que denomina Laboratorio de Periodismo que estudia, si he entendido bien, multitud de aspectos del periodismo y la innovación actual.



Existen sobre estas temáticas diversas del periodismo y el mundo actual, el periodismo y la veracidad de la información, el periodismo y los nuevos medios de comunicación, el periodismo y los poderes y el poder del Estado, etc., diversas fundaciones, entre otras La Fundación Gabo de Periodismo, Fundación Diario Madrid, La Fundación Informativos.net, CIVIO, etc.

Me atrevería a sugerir y que estudien a estas fundaciones, grupos de trabajo sobre periodismo y a otras entidades sobre esta temática, incluso medios de comunicación, que analicen la posibilidad de realizar directorios, sean a niveles territoriales regionales o nacionales sobre diversos aspectos del periodismo, por ejemplo, un directorio sobre viñetistas o humoristas gráficos de prensa, o/y de articulistas de opinión, tanto profesionales remunerados, como profesionales que exponen textos aunque no tengan contratos, también de fotoperiodistas, y, de todas las ramas de dicha industria y de dicha entidad…

Podrán indican con razón, que existen otras cuestiones más necesarias y más urgentes, como los fines que en párrafo anteriores hemos indicado. Pero, no parece lógico y racional, que de los médicos que existen se conozca el número, de los panaderos que existen, de cualquier oficio o profesión o de casi cualquier, y, en este oficio, entre los mares de la cultura y el mar de la industria de la información y el mar de los poderes –porque al final, de cuentas el periodismo es un poder y está en medio de otros poderes… se dice, que existen tres poderes: el legislativo, el ejecutivo, el judicial que organizan las vértebras del Estado y la sociedad, el cuarto poder, sería el Poder Económico, y, el quinto, no el cuarto sería el Poder de la Prensa-.

Por lo cual, estimo y creo, que si se conociesen, directorios de articulistas de opinión, como antes hemos indicado y de otras ramas de esta especialidad –radio, televisión, blogs en Internet, Webs corporativas que también informan, etc.-, se daría un salto cualitativo, porque lo primero que hay que saber y conocer si se desea estudiar un nicho biológico, es saber, cuántas especies diferentes existen, y, la cantidad aproximada de individuos, y, después, vendrán los estudios ecológicos e interrelación entre especies, entre especies y la tierra y el clima y el suelo, y, la influencia humana, etc. Pues, creo que el periodismo si desea tener un lugar más importante en la industrias humanas, y, en las realidades humanas, lo primero que hay que hacer es un directorio de los oficios de la prensa –de personas que hayan estudiado ciencias de la comunicación, y, también de los que no lo han hecho, pero que llevan, incluso sin remunerar, diez o treinta años, colaborando en medios diversos-.

Existe una pega, una grave pega, que la historia y las sociedades demuestra y muestra hasta la saciedad, que los periodos de democracia, son seguidos de periodos de semidemocracias, y, a veces, terminan en no-democracias… Este es el juego de la historia, que ya Platón lo indicó o quizás fue Aristóteles, no recuerdo bien ahora, o ambos… y, claro puede alguien decir, si saben todos los conejos en qué madrigueras se encuentran será fácil cazarlos. A esto, no puedo decir nada. De todas formas con Internet ahora y los Big Data solo es cuestión de preguntarle y mezclar y combinar las cifras y los nombres y los medios…

Creo que no es de recibo, ni de una sociedad industrializada y altamente cultivada culturalmente y con sistemas educativos muy desarrollados, que hoy, no se sepa, exactamente, cuántos artículos de opinión o cuántas viñetas, han realizado y publicado los grandes de estos medios y de estos géneros y de estas artes. Algunos han realizado y construido miles de artículos y piezas periodísticas, algunos miles de viñetas de humor, algunos miles de fotografías en y para la prensa de multitud de acontecimientos, algunos miles de editoriales en solitario o en grupo, algunos miles de entrevistas, algunos miles de reportajes y de crónicas. No se saben y conocen totalmente estudios sobre la publicidad y los medios, miles de anuncios publicitarios en la prensa en papel y en el resto de medios como la radio, televisión, Internet y sus Webs informativas, etc.

Esta sugerencia no es solo un fin de saber o de erudición, sino que es, un intento de recoger la riqueza cultural periodística que se ha construido durante estos tres últimos siglos. Hoy, creo que en la sección de opinión, con firmas actuales, de cualquier medio, si los herederos lo permiten, podría publicarse artículos escritos hace cincuenta o cien años. Porque nos darían luz, nos darían mucha luz al hoy, para que no cometamos los mismos errores del pasado…

Invito a esta Fundación Luca de Tena, en este proyecto que disponen, y, a otras fundaciones, y, a las Asociaciones de Prensa Provinciales y Nacionales, que intenten realizar este proyecto de directorios en los diversos géneros o en general, porque es la base de estudios e investigaciones posteriores. De poner más cientificidad en la información y en la historia de la información…