¿Qué mentalidad y trucos se requieren para ser funcionario?

Muchos opositores sin experiencia creen que lo más importante para aprobar una oposición y llegar a ser funcionario de carrera son los aspectos técnicos y el conocimiento específico de las materias a examinar. Sin embargo, más allá de estos factores, existen principios, valores y estrategias psicológicas que constituyen la base sobre la que se construye el éxito. Sin estos elementos, cualquier contratiempo o revés puede poner en peligro los objetivos y las esperanzas de cualquier opositor.

Principios Estos principios pueden ser familiares para quienes han prosperado en otras áreas de la vida, ya que opositar se asemeja a cualquier otra misión complicada con una gran recompensa.

Tener una mentalidad resistente: La resiliencia mental es imprescindible al opositar, ya que lo más probable es que el camino sea difícil y surjan tropiezos en forma de suspensos. La mayoría de los opositores no aprueban en su primer intento, especialmente si es su primera oposición. Si solo se tuviera una oportunidad para convertirse en funcionario de carrera, probablemente solo el 10-20% lo lograrían. Es crucial entender que las derrotas forman parte del aprendizaje y no significan el fin del mundo.

Ser humilde: Aunque se hayan obtenido las mejores calificaciones en la etapa académica, es importante reconocer que las oposiciones son un desafío de otro calibre. El tipo de conocimiento requerido es muy específico y la forma de examen determina la preparación necesaria. Adaptarse a estas exigencias es más importante que el conocimiento previo.

Ser precavido: El opositor debe anticipar el peor escenario posible. Analizar en profundidad la convocatoria y los exámenes anteriores, si están disponibles, o los de administraciones similares, puede proporcionar un buen punto de partida para evaluar si el nivel de preparación es adecuado. Es fundamental ajustar el estudio para enfrentar escenarios complicados que eleven la nota de corte.

Ser reservado: Es recomendable que el opositor comparta su intención de opositar solo con las personas más cercanas y de confianza. Hay dos razones para esto: por un lado, se evitan suspicacias en el entorno laboral o social, ya que en muchas ocasiones pueden surgir envidias o represalias por querer abandonar un empleo o grupo social. Por otro lado, si no se logra el objetivo en el primer intento, se evitan comentarios no solicitados al respecto.

Trucos Escoger bien la oposición: Es importante aspirar a una oposición que esté dentro del rango de posibilidades personales. Si se destaca en los estudios obligatorios y universitarios, se puede intentar una oposición más complicada y con mejor remuneración. De lo contrario, es mejor aspirar a una plaza ocupada por personas con inteligencia y capacidades similares a las propias.

Imitar a los mejores: Contactar con personas que hayan logrado los objetivos deseados es una táctica valiosa para imitar sus métodos de estudio o itinerarios de preparación.

Dividir los problemas: Ante un temario extenso o una fecha de examen lejana que pueda desmotivar, es útil dividir los problemas grandes en partes manejables. Planificar el tiempo según la longitud y dificultad del temario, desglosándolo en secciones asumibles, facilita su comprensión y estudio.

Diversificar oportunidades: Presentarse a varias oposiciones con temarios similares es una buena estrategia, ya que aumenta las probabilidades de éxito. Apostarlo todo a un único examen anual genera mucha presión, pero si se participa en varias convocatorias, se multiplican las oportunidades. Dado que entre el 60-80% los temarios suelen compartir contenidos, solo será necesario mejorar en las partes nuevas. Este consejo es útil si se aplica sucesivamente, dedicando el 100% la atención a la oposición más cercana en el tiempo y enfocándose en la siguiente en caso de no aprobar la primera.

Certificar el nivel de preparación: Es crucial acudir al examen con un nivel de preparación óptimo, respaldado por un historial de simulacros que evidencien una nota media por encima de la última nota de corte de la oposición anterior. En oposiciones tipo test, se recomienda utilizar herramientas como las de OpoSapiens Premium | Test y exámenes de oposiciones para contabilizar errores y aciertos, lo que permite conocer el nivel real y las áreas que necesitan mejora.

En resumen, opositar no es un camino fácil. Desde oposapiens.com se anima a los aspirantes a enfrentar el proceso con una mentalidad fuerte y objetivos claros. Cualquier persona con la actitud adecuada puede conseguir una plaza de funcionario acorde a su nivel intelectual si tiene la voluntad de seguir los consejos expuestos en este artículo. Mucha suerte a todos los opositores; una plaza lleva el nombre de quienes hagan las cosas bien.