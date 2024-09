"Courtois: La Vuelta del Número 1" ya está disponible en exclusiva en Prime Video

Ya está disponible en exclusiva en Prime Video la docuserie Courtois: La Vuelta del Número 1. La producción recorre la carrera del galardonado portero del Real Madrid, Thibaut Courtois, y narra la superación épica que, en un año, ha tenido que afrontar. La docuserie se puede ver ya en Prime Video en más de 240 países y territorios de todo el mundo como parte de la suscripción Prime.

Madrid acogió ayer la presentación oficial del documental en el Palco de Honor del estadio Santiago Bernabéu. El protagonista acompañado de su mujer, Mishel Gerzig, familiares y la plantilla al completo del Real Madrid, entre muchos otros invitados, explicó cómo han sido todos estos meses de rodaje y recuperación. En un retrato sin precedentes y con un acceso nunca antes visto, la docuserie muestra el espectacular trabajo de Thibaut Courtois para llegar al tramo decisivo de la temporada: la incertidumbre de pasar por el quirófano, el sacrificio para recuperar el máximo nivel, su día a día junto a Mishel, sus hijos, su familia y amigos, su intensa agenda como empresario y sus otras facetas hasta ahora desconocidas. Una temporada plagada de vicisitudes, giros inesperados y momentos emotivos que repasan los momentos clave de su carrera con la participación de algunas de las mayores estrellas del mundo del fútbol de los últimos 15 años.

Después de conquistar los títulos de LaLiga y Champions League en 2022, ganar el Premio Yashin a Mejor Portero en la Gala del Balón de Oro y celebrar su boda en Cannes con la modelo Mishel Gerzig, Thibaut Courtois vivía el mejor momento de su carrera profesional y también el más feliz de su vida personal. Además, la nueva temporada 2023/24 comenzaba para él con el sueño de continuar siendo uno de los líderes y referentes del Real Madrid. Sin embargo, dos días antes de comenzar LaLiga, en un entrenamiento, una terrible lesión convierte ese sueño en una pesadilla: rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda con un tiempo de recuperación estimado entre 7 y 9 meses.

Producida por Wakai Media, Courtois: La Vuelta del Número 1 consta de cuatro episodios que suponen la radiografía única de uno de los mejores guardametas de la historia durante el año más complicado de su carrera.

La docuserie se une a la gran selección de contenido deportivo disponible en Prime Video, incluyendo las docuseries Originales y exclusivas El corazón de Sergio Ramos, Fernando Alonso, FC Barcelona: una nueva era y la franquicia All or Nothing.