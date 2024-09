Invertir en bolsa y las plataformas para hacer crecer tus ahorros

En esta ocasión hablaremos sobre los beneficios de las plataformas inversoras, de tal forma que así se puede operar con productos de ahorro, Fondos de inversión o bolsa.



Consejos para invertir en bolsa



Debemos tener claro el objetivo que tiene nuestra inversión, lo que se pretende lograr y al plazo. De igual forma, debemos considerar el riesgo que estamos dispuestos a asumir para conseguirlo.

Hay que saber el capital a invertir. Si lo queremos decidir bien, es necesario pensar que la inversión en bolsa es similar a la incertidumbre, por lo que lo mejor es invertir el dinero que no vayáis a necesitar a corto plazo y que no vaya a comprometer el patrimonio personal y familiar. Otro de los consejos es que si estáis comenzando la inversión en bolsa, lo vayáis a realizar con cantidades reducidas.

Elección adecuada del bróker. El mejor va a ser el que mejor se adapte a la manera de operar. Comisiones ajustadas, herramientas de información potentes, hacer operativas condicionadas, así como fijar stop loss.

La información es vital. Una buena inversión en bolsa necesita información sobre las empresas en las que se quiere invertir. Lo mejor es leer sobre los productos nuevos que se lancen, mercados en los que se vaya a actuar, riesgos o previsión de beneficios.

¿Cuántos son los valores en cartera más aconsejables? La estimación es que una cartera puede tener entre cuatro y seis valores y que será la más adecuada de cara a realizar el seguimiento de las empresas y los sectores.

Empresas grandes o pequeñas. Lo mejor cuando se empieza en la inversión en bolsa es comenzar por valores de empresas importantes, de estas se va a poder obtener más y mejor información.

Diversificación siempre. Elegid carteras de distintos sectores, diferente tamaño o países. Así vais a tener una cartera de más y menos riesgo para poder ajustar d la mejor forma el riesgo global.

Nunca se debe invertir en contra del mercado. El valor de las acciones se va mover siempre por tendencias, por lo que lo mejor es moverse a favor de estas.

¿Cuándo hay que cerrar la posición? Hay que estar pendiente de la que suele ser la tendencia general del valor. El mayor error es vender pronto en cuanto las acciones tengan un cierto beneficio y que se mantengan las pérdidas durante bastante tiempo con la esperanza de que se recupere algún día. En el caso de que te equivoques, cierra la posición y espera para entrar.

Valorar el estado de ánimo. Cuando se invierta, las decisiones hechas con precipitación suelen generar disgustos y tomamos decisiones cuando nos encontramos en estado de euforia o depresivo puede provocar que se tomen decisiones con precipitación.



Ventajas de utilizar plataformas financieras

Muchas personas encuentran la ventaja más grande de utilizar una plataforma financiera en la facilidad para acceder a los mercados. Todo ello, sin dejar de tener claro que ello implicará la asunción de una serie de riesgos importantes.

Otra de las ventajas que hay es poder invertir online con confort, de manera segura, con celeridad y flexibilidad. Se pueden hacer transacciones de forma cómoda y segunda, desde cualquier sitio y sin tener que depender de intermediarios físicos, lo que es una ventaja importante. Solo será necesario tener acceso a la red de redes.

Hay que tener en cuenta que las plataformas financieras son de diversificación bastante fácil, puesto que se puede tener acceso a una gama amplia de activos disponibles. De esta manera se puede diversificar la cartera, de tal forma que se reduce el riesgo de invertir todo en el mismo instrumento. Estamos ante una magnífica estrategia de cara a construir carteras que se adapten a los momentos más críticos del mercado.

La reducción de costos es una ventaja que podemos asociar a la utilización de dichas plataformas. No olvidemos que, habitualmente, las tarifas son más reducidas que las que manejan los intermediarios tradicionales. De esta forma los inversores reducen los costes de operaciones y retienen buena parte de las ganancias.

Con las plataformas financieras, no podemos olvidar que también nos ofrecen la posibilidad de utilizar herramientas para analizar e investigar. De igual manera, van a facilitar el acceso a los datos, así como información confiable y actualizada. Todo ello posibilita a los inversores que hagan análisis técnicos que avalen sus decisiones inversoras y se reduzcan los riesgos.

Una ventaja que no es demasiado valorada, es la utilización de dichas plataformas como impulso para desarrollar la cultura financiera. Se puede decir que se produjo un cambio cultural, cuando se permita que con pocos recursos, cualquiera pueda tener acceso al mercado financiero. Todo ello, gracias a que estas plataformas proporcionan una serie de recursos educativos de lo más completos, además de herramientas interactivas para la motivación y apoyo de los inversores.