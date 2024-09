Rentokil Initial implementa en España un novedoso sistema de monitorización remota de mosquitos para reducir el riesgo de transmisión de enfermedades

Rentokil Initial, junto a la empresa de desarrollo tecnológico Irideon SL, utilizan una serie de trampas inteligentes que permiten contar e identificar mosquitos mediante Inteligencia Artificial (IA) en zonas vulnerables a la aparición de brotes de arbovirosis. Esta herramienta es especialmente relevante en un momento como el actual, dado que 2024 es ya oficialmente el año récord en cuanto al diagnóstico de casos autóctonos de Virus de la Fiebre del Nilo Occidental y Dengue Un sistema de vigilancia vectorial inteligente, VECTRACK, será el dispositivo que revolucione el abordaje de las plagas de mosquitos futuras. Este instrumento no solo detecta la presencia de mosquitos y de otros insectos no diana, sino que también puede diferenciarlos por sexo, especie, y actualmente se está trabajando para aplicar nuevos algoritmos para recopilar datos acerca de si estos mosquitos están o no infectados por patógenos como arbovirus. De igual modo, puede medir la temperatura y la humedad ambiental, lo que permite generar predicciones de brotes o medir un posible incremento de la actividad de los mosquitos. Todo ello, además, es registrado por una inteligencia artificial que recoge, cruza, almacena y procesa estos datos, aprendiendo de todos ellos para mejorar su fiabilidad y su grado de madurez tecnológica para mejorar el modelo de identificación con cada captura.

Isaac Antonio García —responsable del control vectorial de Rentokil Initial España— y Rubén Bueno —Director del Centro Europeo de Excelencia en Control Vectorial de la misma empresa— han participado en el desarrollo de VECTRACK y destacan de este innovador aparato su inmediatez, fiabilidad y practicidad, ya que se pueden llevar a cabo ambiciosos programas de vigilancia remota sin necesidad de incrementar notablemente los desplazamientos. Otro aspecto más reseñable de este sistema es que puede evaluar la eficacia de los tratamientos de las empresas de control de plagas, establecer sistemas de alerta ciudadana o realizar estudios entomológicos.

En España ya se están desarrollando proyectos piloto con esta innovadora herramienta en ciertos municipios de Andalucía, Cataluña, Comunitat Valenciana, Región de Murcia y Canarias. El pasado 2023, que fue cuando comenzó el proyecto piloto a rodar, se superó —según afirma Rubén Bueno— el umbral de 95% de éxito en la correcta identificación de especies y sexo de los mosquitos en las localidades urbanas.

El objetivo es que este tipo de sistemas vanguardistas de monitorización inteligente sean clave en el futuro para la prevención y el control de brotes y para detectar enfermedades y la aparición de especies de mosquitos nuevos en puntos clave como puertos y aeropuertos. En definitiva, este sistema puede ser utilizado a modo de Sistema de Alerta Temprana para poder tomar decisiones rápidas, argumentadas y costo-efectivas en cuanto a control de plagas se refiere.