Las franquicias de extensiones de pestañas revolucionan el sector de la estética, por Lashes & Go

El sector de la estética se encuentra en un proceso constante de expansión y evolución. En particular, uno de los servicios que actualmente está en tendencia y dispone de una demanda creciente es el de extensiones de pestañas.

A propósito de esto, la marca Lashes & Go ofrece la posibilidad de integrar una cadena de salones de belleza exclusivos. Estos locales se especializan en extensiones de pestañas y otros servicios como microblading, manicura y pedicura. En todo momento, esta empresa ofrece soporte a quienes eligen este modelo de negocio que no para de crecer.

Los pilares principales de las franquicias de extensiones de pestañas Lashes & Go La colocación de extensiones de pestañas es un servicio que se encuentra en pleno crecimiento. Por esta razón, marcar la diferencia no resulta sencillo. En este sentido, las franquicias de Lashes & Go proponen un concepto de belleza original y un entorno sumamente cuidado.

Puntualmente, estos centros de estética destacan por ofrecer un servicio de calidad y una propuesta integral que abarca tanto el diseño como la decoración de los locales. Al respecto, nada queda librado al azar porque todo forma parte de la experiencia del cliente.

A su vez, el proyecto de franquicia que ofrece Lashes & Go se compone de 5 pilares: búsqueda del local ideal, formación, control de calidad, tecnología y marketing.

Además, en materia de tecnología, esta marca cuenta con un software de gestión que permite saber qué está pasando en el negocio en tiempo real.

También se le da una relevancia especial al marketing mediante el uso de múltiples herramientas como SEO, SEM, Adwords y artículos de prensa. Para potenciar aún más la captación de clientes se implementan programas de fidelización.

Las franquicias de extensiones de pestañas revolucionan el sector de la estética El sector de la estética debe adaptarse a los nuevos tiempos e innovar a través de negocios originales. En este sentido, las franquicias de extensiones de pestañas emergen como una posibilidad concreta de obtener rentabilidad. Al ofrecer una alternativa para embellecer una de las zonas más importantes del rostro, estas aplicaciones son requeridas por millones de mujeres cada año.

En particular, es fundamental que quienes buscan este tipo de tratamientos recurran a centros de belleza reconocidos y certificados.

Por experiencia, profesionalismo y calidad, el modelo de franquicias de extensiones de pestañas Lashes & Go se presenta como una alternativa de excelencia para iniciarse en este negocio.