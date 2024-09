Merino-Carnicero se meten en los cuartos de final y amplían el sueño en su tierra

Las cuatro mejores parejas del femenino no defraudaron en su debut en el Premier Pádel P2 de Valladolid en los octavos de final. También lograron el pase a cuartos de final Sainz-Llaguno, Nogueira-Jensen, Rufo-Caldera y, las locales, Merino-Carnicero.





La pista central del Pabellón Pisuerga de Valladolid acogió tres partidos femeninos, el primero de ellos fue el que abrió la jornada con Gemma Triay y Claudia Fernández imponiéndose muy cómodamente (6-0 y 6-2) a una de las parejas revelación del torneo como era la de Marta Borrero y Martina Calvo, que llegaban desde la qualy.

Martita Ortega y Sofia Araújo lograron su pase ante una gran pareja como Carmen Goenaga y Virginia Riera, aunque estas últimas no están pasando por su mejor momento. Así lo demostró su primer set, que cayó para la pareja tres del torneo por 6-0. La segunda manga si que reflejó la igualdad que se esperaba en este partido, pero en la muerte súbita mostraron su veteranía las de Seba Nerone para cerrar el partido (7-6).

Ari Sánchez y Paula Josemaría tuvieron un debut plácido ante Alix Collombon y Araceli Martínez, a las que vencieron en apenas 52 minutos de encuentro con una superioridad tremenda (6-0 y 6-1). La pareja número uno femenina buscará un hito que no han logrado aún, ganar el título en Valladolid.

Delfi Brea y Andrea Ustero, pareja circunstancial para Valladolid y París, sudó más que las duplas anteriores para acceder a la siguiente ronda, en este caso ante otra pareja de qualy como Julia Polo y Lara Arruabarrena. A pesar de no entrar al partido cómodas, Delfi y Andrea se repusieron y remontaron con contundencia (4-6, 6-0 y 6-3).

Parejas favoritas como Lucía Sainz y Patty Llaguno (pareja 6) o Jensen-Nogueira (pareja 8) también lograron el billete a la siguiente ronda sin demasiado sufrimiento. Lucía y Patty por 6-3 y 6-4 ante Marta Talaván y Julieta Bidahorria, mientras que Claudia Jensen y Ana Catarina Nogueira por 6-2 y 6-4 ante Ksenia Sharifova y Lucía Martínez.

La nota a destacar es que hasta tres jugadoras locales estarán en los cuartos de final; por un lado, una pareja totalmente vallisoletana como Melania Merino y Esther Carnicero, que firmaron un gran partido en su tierra ante unas muy cansadas Carolina Orsi y Nuria Rodríguez que aun así pelearon todo lo que pudieron (6-3, 2-6 y 6-2). La otra jugadora local es Bea Caldera, quien de la mano de Lorena Rufo estará en los cuartos de final tras vencer por (6-4, 3-6 y 7-5) a Marina Guinart y Victoria Iglesias.

A partir de las 10 hora local comenzarán los cuartos de final del P2 de Valladolid con el enfrentamiento entre Sainz-Llaguno y Triay-Fernández.