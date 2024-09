El mayor avance del Turismo Subterráneo es la garantía de conservación de los valores geológicos y biológicos

Entrevista a Manuel Durán, Presidente de la Asociación de Cuevas Turísticas Españolas, ante la celebración de CUEVATUR, el Congreso Español de Cuevas y Minas Turísticas, que tendrá lugar del 22 al 25 de octubre de 2024 en Karrantza (Vizcaya).

Del 22 al 25 de octubre de 2024, se celebra en Karrantza, Vizcaya, la novena edición de CUEVATUR, el Congreso Español de Cuevas y Minas Turísticas. Un evento internacionalmente conocido, único en el sector, que fomenta un Turismo Subterráneo y Consciente.

Este año, cuenta con la organización de la Asociación de Cuevas Turísticas Españolas, ACTE, del Ayuntamiento de Karrantza y de la empresa turística ENKARTUR. Además, está apoyada por destacadas entidades públicas, tales como Euskadi, el Gobierno Vasco y la Diputación Floral de Bizkaia.

Durante estas jornadas, se tratarán investigaciones técnicas, así como novedades en la gestión turística de entornos protegidos y de gran valor natural en el país. Por todo ello, se habla con Manuel Durán, Presidente de la Asociación de Cuevas Turísticas Españolas, que destaca los aspectos fundamentales de este evento, reconocido internacionalmente.

¿Qué destacarías de esta edición de CUEVATUR?

Los ocho congresos de cuevas turísticas celebrados hasta la fecha han compartido o bien la particularidad de ser organizados por entidades con capacidad suficiente para sufragar el coste de organización de los eventos; o bien la solvencia de representar a una cavidad con gran número de visitantes anuales y, por tanto, con un alto nivel de ingresos por visitas.

La mayoría de nuestras Cuevas y Minas asociadas no se caracterizan por disponer de tal potencial y, por tanto, necesitábamos generar un nuevo modelo que partiendo de la sencillez, con la valentía de un pequeño municipio como lo Karrantza y una Cueva con un número discreto de visitantes, y por supuesto, manteniendo la calidad de nuestros congresos, para posibilitar la pervivencia de este gran evento durante los próximos años.

Ese es el reto en el que nos embarcamos hace ya un año y con sus dificultades, que no han sido pocas, estamos a punto de culminar.

¿Qué hechos destacables se han producido desde la última edición de CUEVATUR?

Nuestra asociación celebró su Asamblea Extraordinaria para la constitución de la nueva Junta Directiva, una vez concluido el último congreso de 2022 en Pulpí (Almería). Por tanto, el primer hecho destacable podría ser la nueva junta, aunque sigamos prácticamente los mismos, no tanto porque nos aferremos a este poder, porque puede ser la última vez, sino porque debemos impulsar nuevas alternativas para una transición pausada y compartida.

Y, en estos dos años, celebramos el 25 aniversario de ACTE, descubriendo un monolito y enterrando una cápsula del tiempo con hitos de esos exitosos años; hemos llevado a cabo dos jornadas de gran nivel, una para guías y gestores en la Gruta de las Maravillas y otra de Cuevas y Minas Turísticas del Levante en la Cueva del Puerto.

También celebramos en Aracena la primera edición del Espeleodía, con un recorrido por las Cuevas y el karst del parque natural; hemos realizado un curso de prevención de riesgos geológicos y unas sesiones de asesoramiento sobre la normativa del gas radón; concluimos el estudio sobre la posible interacción de la maduración de quesos y el ambiente y conservación de las cavidades de la Cueva El Soplao; enviamos una carta al rey a principios de 2023 para solicitarle audiencia para entregarle la Estalactita de Oro que le otorgamos hace unos años.

Seguimos embarcados en el complicado proyecto de aprobación por parte de la UNESCO del seis de junio Día Mundial de las Cuevas y del Mundo Subterráneo. Continuamos promocionando el Turismo Subterráneo a través de nuestra página web y las redes sociales con gran notoriedad e impacto. Y, además, vivimos los efectos de unas nuevas elecciones locales con algunos cambios en los gobiernos de nuestros asociados y la necesaria gestión de cercanía que requieren… en fin, llevamos dos años muy atareados.

¿Qué avances ha experimentado el Turismo Subterráneo en los últimos dos años?

Cuesta identificar avances en el Turismo Subterráneo en tan poco espacio de tiempo. Debemos mirarlos desde el punto de vista del largo plazo, es decir, no sucumbir en los encantos del turismo del vértigo, de la cantidad y del exceso, sino seguir contribuyendo al mantenimiento de nuestros criterios de calidad y control científico de los valores ambientales de nuestras cavidades.

En síntesis, quizás el mayor avance del Turismo Subterráneo sea la garantía de conservación de esos valores geológicos y biológicos; de los vestigios prehistóricos, arqueológicos y artísticos; y, ¿cómo no?, de nuestro patrimonio minero.

A la hora de organizar el congreso, ¿qué se busca desde el punto de vista técnico?

Los comités organizadores de los ocho congresos de Cuevas Turísticas celebrados han tenido siempre como referencia que estos eventos fueran punto de encuentro de técnicos y científicos que asistían a los mismos para difundir o dar a conocer los resultados de los estudios llevados a cabo en los laboratorios, que son las cavidades subterráneas.

En estos momentos, nuestro reto es seguir aumentando ese legado que sobre el Mundo Subterráneo constituyen los ocho manuales de actas publicados hasta el momento, o con un gran número de comunicaciones y la participación de gran cantidad de autores.

Durante los días 23 a 25 de octubre, con la celebración del próximo congreso CUEVATUR en Karrantza, Vizcaya, presentaremos el noveno manual, como prueba documental del valor científico-técnico del evento.

¿Y desde la perspectiva de la gestión turística?

Reconozco que dicha perspectiva ha sido, desde el tiempo que yo llevo como Presidente de la asociación, una demanda de muchos de los participantes en los congresos y de algunos de nuestros socios, aunque considero que siempre ha sido atendida esa necesidad de generación de espacios donde charlar sobre la gestión turística.

Hemos tenido numerosas jornadas, cursos y sesiones de asesoramiento donde se ha tratado este tema. No podemos negar lo evidente y, por ello, han ido colándose en los congresos comunicaciones y conferencias centradas en los diferentes aspectos de la gestión y de la promoción de nuestro Turismo Subterráneo.

Por poner un ejemplo, mi propia conferencia inaugural para el congreso de Karrantza se centrará, a petición del Comité Organizador, en cuestiones relacionadas con el turismo en general y con nuestras cavidades.

¿Cuál es el perfil tipo del asistente a CUEVATUR?

Podemos encontrarnos dos tipos, dicho de una manera simplista. Por un lado, al que se acerca por primera vez a este tipo de reuniones y tiene su primera vivencia, su bautizo kárstico, lávico, geódico o patrimonial minero, del que seguro se engancha. Por otro lado, al asistente habitual a estos congresos, el hooligan de los Cuevatures como cariñosamente le llamo, el que es un amante del Turismo Subterráneo, que busca varias experiencias en estos encuentros.

En primer lugar, aprender y formarse de lo que compañeros del sector o técnicos de otros campos que vienen a enseñarnos sus productos. En segundo lugar, a relacionarse, a convivir con la familia de la Cuevas y las Minas Turísticas en un contexto de cordial encuentro deseado de carácter bianual. Y, en tercer lugar, a disfrutar y saborear esos ratitos de felicidad que nos autogeneramos con la participación en lo que para nosotros es la fiesta principal de ACTE.