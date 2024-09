Entre playas y montañas, una guía musical para explorar Tenerife

Viajar a Canarias, en cualquier momento del año, siempre es un buen plan, por su clima, su paisaje y su gran oferta cultural. Viajar y además vivir la experiencia de un concierto único, al aire libre, donde la esencia canaria marida con la buena música es “el plan perfecto”. Mujeres World Fest 2024, el festival de Europa con mayor presencia femenina, está a la vuelta de la esquina. El sábado, 21 de septiembre, referentes de la música española como Vanesa Martín, María Peláez o El Kanka compartirán escenario en Adeje, en el sur de Tenerife. Para abrir boca, le proponemos una selección de temas de los artistas del festival que le pueden inspirar en su visita a Tenerife:

“Tengo las manos saladas de bañarme en la playa…” (Dónde - Vanesa Martín)

Las costas canarias cautivan por su gama de colores, con aguas que pasan por todos los tipos de azul, desde oscuro a cristalino, y esconden una rica fauna marina que puede descubrir practicando distintas actividades acuáticas. Probar a escuchar Dónde de Vanesa Martín y detenerse en la estrofa “Tengo las manos saladas de bañarme en la playa…”. ¿Hay algo más apetecible que la sensación de libertad que le da un día de playa en otoño?. En canarias tiene todas las opciones, las hay de arena negra, tostada y hay charcos que le quitarán el aliento. Muy cerca del campo de Golf de Adeje, donde será Mujeres World Fest, se propone una parada en Playa del Duque. Delante se tendrá una panorámica preciosa de la isla de La Gomera

“Cafeína pura…” (CAFÉINA - Paula Cendejas)

Siguen con la especial play con Paula Cendejas y una buena dosis de Cafeína. Para la madrileña, este compuesto es sinónimo de emoción y sensaciones intensas. Las mismas que le esperan al descubrir los espectaculares contrastes de Tenerife: desde paisajes áridos herencia del origen volcánico, impresionantes acantilados y auténticos vergeles de bosques prehistóricos. Haga un alto en su camino para disfrutar de la belleza de la isla y conocer uno de sus secretos líquidos: acérquese a cualquier cafetería y pida un barraquito. Es una bebida dulce con capas de café, leche condensada, licor, espuma de leche y un toque de canela.

“En un mundo de grises, tú pones matices. Te sobra color, te sobra color…” (Te sobra color - Sara Socas)

La selección especial Mujeres World Fest lleva a afirmar, parafraseando a Sara Socas, que en Tenerife “Te sobra color”. Ponga este tema y siga su viaje. La montaña se funde en la costa con formaciones volcánicas arriesgadas y rasposas que quitan el aliento, como el Acantilado de Los Gigantes (Santiago del Teide). Si le gustan los senderos, en el sur de la isla, una buena elección es realizar la ruta de Barranco del Infierno (Costa Adeje). Entre grises, verdes y marrones, no podrá dejar de mirar hacia arriba al alto de las paredes rocosas y sacar fotografías para llevarse un recuerdo. Recuerde que tiene que reservar la visita y seguir los consejos de seguridad.

“A bailar, muévelo pa’ allí, muévelo pa’ allá…” (Qué bello es vivir - El Kanka)

Su visita a Canarias, y a Tenerife, sin duda le hará tararear aquello de “Qué bello es vivir” que canta El Kanka. Para disfrutar cada segundo de su estancia en la isla, se le propone añadir a su lista este tema, y prolongar su visita porque, seguro, le espera alguna fiesta local para moverse y empaparse de las tradiciones. Una curiosidad: el municipio de Los Realejos (en el norte) es el más festivo de España. No existe pueblo en Tenerife sin fiesta popular, verbena, salsa, reggaetón o merengue, mostrando las claras influencias latinoamericanas en la música que se escucha en el Archipiélago debido a la migración e inmigración que hubo en el siglo XX.

“Me quedo con tu asombrosa manera de enamorar…” (Puedo presumir - María Peláe)

Cuando termine la visita, se podrá decir aquello de “Me quedo con tu asombrosa manera de enamorar” emulando a María Peláe. Tenerife presume de decenas de lugares que enternecen el corazón y dejan huella. Se recomienda el Parque Nacional del Teide. En lo alto, sobre el llamado “mar de nubes”, un efecto natural creado por los vientos alisios, que empujan las nubes contra las laderas montañosas del norte de la isla, y produce la ilusión óptica de un mar tranquilo y esponjoso, bajo las montañas.

