Entrevista a Alicia Quesada, editora en Círculo Rojo, la mayor empresa de autopublicación.

En el mundo editorial, hay nombres que, aunque no estén en las portadas de los libros, son fundamentales para su creación. Alicia Quesada es uno de ellos. Editora en Círculo Rojo, la editorial española que ha revolucionado el panorama de la autoedición, Quesada ha trabajado con más de mil autores, guiándolos por el proceso de transformar un manuscrito en un libro. Su papel, discreto, pero esencial, ha sido clave en el crecimiento de la editorial y el éxito de muchos de sus autores, y las opiniones la avalan.

Desde su fundación en 2008 por Alberto Cerezuela, Círculo Rojo ha crecido hasta convertirse en la editorial de autoedición más importante de España. Su modelo se basa en ofrecer a los autores las herramientas necesarias para publicar un libro sin los filtros de las editoriales tradicionales. Alicia Quesada ha estado ahí desde el principio, asegurándose de que cada libro publicado cumpla con los estándares de calidad que exige el mercado. "Lo importante no es solo publicar, es hacerlo bien", comenta con la sobriedad de quien ha visto de todo en el mundo editorial. No en vano son varios años ya tratando con escritores de todos los perfiles y de todas las partes del mundo, no solo de España.

Entre los casos más destacados de autores que han confiado en Quesada está Fran López Castillo, que ha logrado vender casi 60.000 ejemplares de sus libros. López Castillo no escatima elogios hacia la editora. "Alicia no es solo alguien que corrige; es alguien que te acompaña. Siempre tiene una respuesta o sabe dónde encontrarla", asegura. Este acompañamiento, que va desde la revisión del texto hasta la asesoría en cuestiones de distribución y marketing, ha sido uno de los pilares del éxito de Círculo Rojo. Lo mismo opina Fran Martín, autor de "Memorias de un brigadista", recientemente publicado.

La editorial no se limita a la publicación de libros. Su sistema de distribución, en colaboración con Logista Libros (la distribuidora de Planeta) y Lantia, en exclusiva, asegura que las obras lleguen a las principales librerías del país, incluyendo Amazon, Casa del Libro, Corte Inglés y FNAC. Además, Círculo Rojo facilita a sus autores la participación en eventos literarios de renombre, como la Feria del Libro de Madrid y la de San Jordi, donde más de 200 autores firmaron ejemplares este año en lo que fue el stand más grande de autoedición, en plena Rambla de Barcelona. Próximamente, estarán en las ferias del libro de Murcia y Toledo, tras haber pasado por las de Granada, Málaga, Lorca y Almería. "Queremos que los autores que publican con nosotros vivan la experiencia completa, que sientan que están al nivel de cualquier otro escritor del panorama literario", señala Quesada.

Otro de los aspectos que ha consolidado a Círculo Rojo como referente en la autoedición son los premios literarios que otorgan cada otoño, siendo la próxima edición el día 11 de octubre. Este evento se ha convertido en una cita ineludible para el sector, y muchos de los autores nominados han pasado por las manos de Alicia Quesada. "Es emocionante ver cómo esos autores han crecido y evolucionado", admite, aunque sin perder su tono pragmático. "Al final, todo se reduce a la constancia y al esfuerzo", sonríe mientras confiesa que el mejor momento que ha vivido en la editorial líder en autoedición a nivel europeo ha sido cuando ha llamado a los autores agraciados para comunicarles su nominación a los Premios Círculo Rojo que reunirán a 1400 personas en el Teatro Auditorio de Roquetas de Mar.

Desde su creación, Círculo Rojo ha publicado a más de 40.000 autores, un número que la sitúa como la editorial de autoedición más grande de Europa. Aunque muchos de estos autores son noveles, cada vez más escritores consolidados recurren a la autoedición como alternativa a las editoriales tradicionales. "El mundo editorial ha cambiado, y nosotros hemos sabido adaptarnos a esos cambios, especialmente porque los escritores conservan siempre los derechos de autor y porque obtienen más ganancias que en la edición tradicional", explica Quesada, de ahí que si echamos un vistazo al catálogo de Círculo Rojo, veamos autores reconocidos, premiados o acostumbrados a publicar en las más grandes editoriales. "Ofrecemos a los autores la posibilidad de tener el control total de su obra, pero también los apoyamos en todo lo que necesiten para que sus libros lleguen al público de la mejor manera posible".

La clave del éxito de Círculo Rojo, más allá de los números, radica en su capacidad para ofrecer un servicio completo a los autores. No se trata solo de imprimir un libro, sino de acompañar al escritor en todo el proceso, desde la corrección del manuscrito hasta la promoción y distribución del libro. En este sentido, la labor de Alicia Quesada ha sido fundamental. Con su enfoque riguroso y su capacidad para adaptarse a las necesidades de cada autor, ha contribuido a que la editorial crezca y se mantenga como una referencia en el sector.

Alicia Quesada, Licenciada en Periodismo, no busca protagonismo, pero su trabajo habla por sí solo. En un sector tan competitivo como el editorial, donde cada detalle cuenta, su labor meticulosa ha sido determinante para el éxito de Círculo Rojo y sus autores. Su enfoque, basado en la calidad y el acompañamiento constante, ha permitido que miles de escritores cumplan su sueño de publicar un libro, pero, sobre todo, ha garantizado que lo hagan con las mejores herramientas a su disposición.

Así es como Alicia Quesada ha encontrado su lugar en un sector que cambia constantemente: aportando rigor, trabajo silencioso y una visión clara de lo que significa realmente editar un libro. Y mientras Círculo Rojo sigue creciendo, su papel seguirá siendo decisivo en cada nuevo proyecto que pase por sus manos.