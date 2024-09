Repara tu Deuda Abogados cancela 46.249 € en Cartagena (Murcia) con la Ley de Segunda Oportunidad

Los exonerados cayeron en un estado de sobreendeudamiento tras aceptar tarjetas para compras menores El Juzgado de lo Mercantil nº4 de Cartagena (Murcia) ha dictado la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI) en el caso de un matrimonio que ha quedado así liberado de una deuda de 46.249 euros. El caso lo ha tramitado Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad.

Como explican los abogados de Repara tu Deuda, “los concursados pidieron un crédito para reformar una vivienda familiar. Los pagos de los primeros meses los hicieron con normalidad, pero posteriormente les ofrecieron una tarjeta de la entidad WiZink con unas prestaciones muy interesantes y la aceptaron para compras menores. No obstante, llegó un momento en el que los las mensualidades eran mayores a sus ingresos y les resultó imposible realizar el pago de los créditos solicitados. La deuda se fue incrementando por encima de su capacidad de pago, lo que generó una incapacidad para la devolución”.

La Ley de Segunda Oportunidad fue aprobada por el Parlamento de España en el año 2015. Si bien al principio no existía mucho conocimiento acerca de esta legislación, la realidad es que con el paso del tiempo se ha hecho muy cercana para personas insolventes. Más de 26.000 particulares y autónomos han confiado en el despacho de abogados para cancelar las deudas que han contraído y a las que no pueden hacer frente.

Los casos de éxito demostrables mediante sentencias son fundamentales para saber que hemos elegido correctamente. Hasta la fecha, el bufete ha conseguido superar la cifra de 280 millones de euros exonerados a personas que proceden de las diferentes comunidades autónomas y que responden a distintos perfiles.

