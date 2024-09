Descubre todo lo que siempre has querido saber sobre las fundas de sofá

Las fundas de sofá son uno de los mejores inventos para proteger nuestros muebles nuevos de manchas, de los pelos de nuestras mascotas y del desgaste natural que tienen con el paso del tiempo. Pero además, este tipo de coberturas también sirven para darle una nueva vida a sofás y sillones que si bien han visto días mejores, todavía están en condiciones de ser utilizados.

Así que, tanto si acabas de comprar un nuevo sofá carísimo o tu viejo mobiliario afea la decoración de tu hogar, has llegado al sitio indicado. En este artículo te contamos los distintos tipos de fundas de sofá que puedes comprar en tiendas especializadas como Fundas Hogar, así como todos los beneficios que tienen.

Fundas para sofás: ¿qué son y qué tipos existen?

Las fundas para sillones y sofás son cubiertas de quita y pon que sirven para proteger los muebles del uso habitual o para renovar su apariencia por completo. Consisten en productos textiles de gran calidad que aseguran su resistencia ante manchas y enganchones, así como su durabilidad y, en muchas ocasiones también garantizan su impermeabilidad.

Se trata de fundas que se adaptan al contorno de todo tipo de sofás y sillones, por lo que no tendrás problemas en cubrir sofás de dos y tres plazas, chaise lounges, sofás cama o incluso sillones individuales o de relax. Es más, en Fundas Hogar también encontrarás una gran variedad de fundas para sillas de comedor, las cuales también están expuestas a mancharse y desgastarse con facilidad.

Los tipos más comunes de fundas son:

Fundas elásticas: cubren por completo el sofá adaptándose a cada forma y recoveco. Estas pueden estirarse en un solo sentido, en horizontal y vertical (bioelásticas) o en 360 grados (hiperelásticas).

cubren por completo el sofá adaptándose a cada forma y recoveco. Estas pueden estirarse en un solo sentido, en horizontal y vertical (bioelásticas) o en 360 grados (hiperelásticas). Fundas tipo lazo: estas coberturas no son elásticas, pero se ajustan a las formas de los muebles gracias a los lazos que tienen en los extremos y que se anudan para sujetar la funda en su sitio.

estas coberturas no son elásticas, pero se ajustan a las formas de los muebles gracias a los lazos que tienen en los extremos y que se anudan para sujetar la funda en su sitio. Cubre sofás: esta clase de funda solo tapa las zonas que más se desgastan, es decir cubren el asiento, el respaldo y los apoyabrazos del sofá. Suelen contar con sistemas de anudado o sujeción para colocarlas sin que se muevan.

Beneficios de utilizar fundas para los sofás

Si estás pensando en comprar fundas para tus sofás y no tienes claro si es la mejor decisión, a continuación te contamos algunos de los mejores beneficios que aportan este tipo de cobertor de muebles.

1. Podrás seguir usando tu querido sofá

Pocas veces ocurre, pero cuando damos con el sofá perfecto, pensar en tener que deshacernos de él es todo un trauma. Pero si tu viejo mueble solo tiene la tapicería desgastada o ya no te hace juego con la decoración del salón, una funda es una solución ideal, que además es mucho más económica que retapizar el sofá o comprar uno nuevo.

2. Mantienen tus muebles nuevos en perfecto estado

El sofá es uno de los elementos del mobiliario más utilizados. Cada día nos sentamos, nos tumbamos, incluso comemos sobre él, por lo que para protegerlo de manchas y suciedad lo mejor es colocarle una bonita funda. Al ser removible, podrás quitar la funda y lavarla tantas veces como sea necesario, lo cual es mucho más cómodo que tener que limpiar la tapicería.

3. Cambia el aspecto del mueble cuando te apetezca

Si te has cansado de ver siempre el mismo estampado de tu sofá o has renovado tu salón y ya no pega con tu decoración, no hace falta que gastes un montón de dinero en un nuevo sillón, basta con que compres una funda. Esta alternativa es mucho más asequible y, si compras varios modelos, podrás cambiar el aspecto de tu sofá siempre que quieras.

4. Existe una gran variedad entre la que escoger

Además de haber distintos tipos de fundas, también encontrarás disponible multitud de estilos y diseños. Desde elegantes colores lisos en tonos pastel a atrevidas fundas llamativas, así como estampados para todos los gustos, con diferentes texturas entre las que elegir, las opciones son casi infinitas.

5. Protege tus muebles de niños y mascotas

Si tienes niños pequeños es normal que se suban al sofá con los zapatos, se les caigan bebidas encima, etc. Del mismo modo, si convives con mascotas es habitual que impregnen los muebles con su olor y los llenen de pelos. Con unas fundas de sofá podrás mantener tu mobiliario a salvo de manchas y olores.

Como puedes ver colocar fundas en tus sofás prolongarán su vida y los protegerán de todo tipo contratiempo que pueda ocurrirles con el uso diario. Así que si has decidido utilizarlas, En Fundas Hogar tienes a tu disposición gran variedad de diseños de fundas para todo tipo de sofá, todas ellas elaboradas con materiales de la máxima calidad y a unos precios imbatibles.