"32 Sounds": jamás has escuchado una película así

Filmin estrena el próximo viernes 27 de septiembre, en exclusiva en España, "32 Sounds", uno de los documentales más singulares y estimulantes de los últimos tiempos. Dirigido por Sam Green, nominado al Óscar al Mejor Documental en 2004 por "The Weather Underground", nos plantea un viaje único alrededor del sonido y de la manera en que nos relacionamos con él. Gracias al uso de micrófonos binaurales, "32 Sounds" emula el modo en que el ser humano percibe el sonido de manera espacial. Por ello, es muy recomendable disfrutar de la película con unos auriculares, para gozar de la experiencia al completo.





Simplificándolo mucho, la película nos propone 32 experiencias auditivas diferentes, pidiendo al espectador una actitud activa: en algunos momentos le invita a que cierre los ojos y a lo largo de todo el metraje hace hincapié en el acto de la escucha con atención plena. El título de la película nos ilustra su estructura, pero también hace referencia a un largometraje que para Sam Green ha sido una gran fuente de inspiración: "Sinfonía en soledad: Un retrato de Glenn Gould" (Jean Girard, 1993), cuyo título en inglés fue "32 Short Films About Glenn Gould". Huyendo de las formas clásicas del biopic, la película recorría la biografía del pianista Glenn Gould a través de 32 fragmentos de vida, en referencia directa a las 32 secciones de las Variaciones Goldberg de Bach. "Pensé: no voy a hacer una película autoritaria sobre el sonido, no puedo. Sólo puedo hacerlo en fragmentos, una especie de collage de mi propio sentido subjetivo de la experiencia del sonido", confiesa Green.

El director tuvo que hacer frente a diversos retos durante la creación de la película. Uno de ellos, su poco bagaje tecnológico: "No soy un cineasta súper técnico. No conozco muy bien las cámaras y no habría sabido distinguir entre una mezcla 5.1 y 7.1, o un micrófono ambisónico o binaural. Así que trabajaba de manera intuitiva, pero sin ningún conocimiento técnico". En este sentido considera capital la adhesión al proyecto del diseñador de sonido Mark Mangini, sonidista de grandes blockbusters de Hollywood como "Dune" (2021) o "Mad Max: Furia en la carretera" (2015): "Aprendí mucho sobre sonido de él", afirma.

No obstante, la mayor dificultad fue encontrar una estructura narrativa atractiva para unir esos 32 fragmentos de sonido. "Durante mucho tiempo, pensé que sería casi una película estructuralista, donde no habría narración: solo una serie de sonidos e historias a su alrededor. Uní todo eso y, después de 45 minutos, se desmoronaba. La gente decía: No lo entiendo... es demasiado largo... se está volviendo repetitivo. A eso lo llamamos el problema de los cuarenta y cinco minutos: no se sostenía como película, necesitaba una especie de desarrollo general". Unas cintas de cassette relacionadas con su propia familia fue uno de los asideros narrativos a los que Green amarró la película, dotándola además de un emotivo giro final.

"32 Sounds" pasó en 2022 por festivales como el SXSW de Austin. La National Board of Review lo seleccionó como uno de los mejores cinco documentales del año en Estados Unidos. El estreno de la película en España tuvo lugar en Atlàntida Mallorca Film Fest (foto), donde los espectadores recibieron unos auriculares para poder disfrutar de la experiencia.