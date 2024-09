Nueva escuela de Biodanza en la Subbética cordobesa

Recientemente, Aline Reis abrió la primera Escuela de Formación en Biodanza en Córdoba, aunque su creación se ha ido fraguando en el transcurso de los años. Funciona a partir de este mes de septiembre en Lucena. En meses anteriores ella, Facilitadora y Didacta en Biodanza SRT, ha desarrollado cursos, talleres y actividades informativas, además de vivenciales. Ya hay alumnos y alumnas inscritas, aunque a la fecha quedan cupos disponibles para los que quieran embarcarse en esta travesía de vida.



El nombre que Aline escogió para su escuela es Oribá, que significa alegría de vivir y tiene todo el sentido cuando echas la vista atrás, notas su recorrido, te atreves a googlear historias verdaderamente humanas e inspiradoras; pero sobre todo cuando se asume el desafío de mantener cerquita a la alegría en el diario vivir.

Voz experta

Con el transcurrir de la vida nos vamos dando cuenta, cuáles son los temas en los que centramos nuestro interés. Esa atención constante, que se manifiesta de manera explícita o a veces tácita, de cara al día a día.

En mi caso, este interés ha estado enfocado en la Educación Afectiva y en todo lo que ésta es capaz de mejorar en las vidas de las personas, en sus relaciones individuales, de pareja, con el entorno más inmediato, con los grupos de interés, con el medio ambiente y más.

Desde niña, la lucecita del aprendizaje constante, mi educación en sí y luego mi profesionalización han estado dirigidas a crear vínculos sanos. La primera en experimentar el cambio con base en esta nueva dimensión de la Educación Afectiva, he sido yo.

¿Qué es Biodanza?

Es un sistema de integración humana orientada al estudio y el fortalecimiento de la expresión de los potenciales humanos a través de la música, el movimiento, ejercicios de comunicación en grupo y vivencias integradoras. Su creación data de 1965, con numerosas escuelas alrededor del mundo.



¿Quién es Aline Reis?

Cuando Aline Ferreira Reis llegó a España no sabía hablar español. Desde su ciudad natal Bahía, en Brasil, comenzó a encenderse una lucecita que como un faro la guió a cruzar el océano Atlántico en búsqueda de un plus a su vida. Tenía 22 años, su título de Licenciada en Pedagogía y un primer sueño: cursar un Doctorado en España.

Dejó mucho atrás, una familia que la motivó desde siempre a la excelencia, una madre educadora de edad infantil, un padre muy presente en su niñez, una hermana más pequeña que le ha dado la alegría de ser tía de tres bellas sobrinas, una abuela que usa collares de colores a sus noventa y tantos años… y más, mucho más: el mar, la naturaleza exuberante que se cuela por las casas de techos altos, sus primeras clases de biodanza, frutas jugosas, su dieta “de toda la vida”, amistades. Por nombrar lo esencial que dejó de componer su mundo. Cuando comenzó a vivir en diferentes husos horarios.

De Bahía a Sevilla

Llegó a Sevilla en el año 2001. Aquella selva de asfalto fue el ambiente donde ella conoció las luces y las sombras del hecho cierto de ser inmigrante. Una joven ya profesional, que ansiaba subir escalafones en el área de la Pedagogía. Una mujer con tez morena que aceptó todos los más variados y dignos trabajos para pagarse su carrera. Cerquita del gran amuleto de la Biodanza en sus días, para siempre comprobar en sus carnes que sí, el Sistema Rolando Toro no sólo funciona sino que crea una mejor realidad.

Se convirtió en todas sus mejores versiones. Fue traductora, cuidadora de niños y niñas, limpiadora, educadora, maestra de portugués, instructora de yoga y más. Todo en la misma línea de tiempo en que ejerció de Investigadora en el Doctorado de Didáctica y Organización de Instituciones Educativas, de la Universidad de Sevilla. Específicamente en las líneas de Investigación, Educación Especial y Procesos de Atención a la Diversidad.

¡Lo logró! Es Doctora en Pedagogía y después quiso más. Cursó un Máster en Investigación Social Aplicada al Medio Ambiente, Ciencias Sociales Aplicadas al Medio Ambiente, Educación y Ecopedagogía, en la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.

Crecer feliz

A partir de 2008 (años más, años menos) en Aline comenzó una suerte de eclosión de nuevas ideas, proyectos, pedagogías y metodologías, que la llevaron a independizarse, estructurar programas de formación, llevar sus ideas a grupos de adultos, pero también a las escuelas.

Es tan basto el universo de conocimientos que compone el currículum de Aline y ella es tan estudiosa, que a partir del año 2010, cuando comenzó su formación como facilitadora de Biodanza, todo se potenció. Incluso, continúa in crescendo.

Tanto insistió que pocas veces dijo no. Se movilizó entre provincias, visitó pueblos que nunca había escuchado ni nombrar, conoció a gente maravillosa y en ese recorrido ha transformado muchas vidas. En el ínterin se enamoró, dedicó noches a desarrollar una metodología que en sí también encierra un gran secreto, con el que intenta vivir. Una suerte de mantra y oráculo que llamó “Pedagogía Crecer Feliz” y reúne una verdadera posibilidad, documentada y sostenida, sobre el incremento del bienestar físico y emocional en las diversas interacciones humanas.

Tanto insistió que hoy ella es pionera en ofrecer clases de Biodanza en la Subbética Cordobesa, cuando hace once años comenzó a dar clases junto a la facilitadora Luisa Reyes, en la ciudad de Cabra. En una década, ellas han inundado de bienestar estas tierras. En el ínterin… vivió el Covid, acompañó a sus grupos con estrategias on-line, en aquella distancia de seguridad; convivió con el encierro y en ese momento tan límite de la historia de la humanidad, ella también perdió a seres importantes e inolvidables, pero creó su primer libro: “Plantando Sueños, Viviendo Realidades”.