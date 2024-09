​Redes sociales, el centro comercial de la GenZ: uno de cada dos jóvenes ha comprado este año a través de ellas

Formada por jóvenes nacidos entre 1990 y 2010, la Generación Z representa hoy un tercio de la población mundial. Este grupo poblacional ha revolucionado la forma de consumir, movida por el hecho de ser nativos digitales que invierten continuamente en tecnología y que buscan siempre la inmediatez y la comodidad. Según datos de Statista, en 2023, más de 3,6 millones de españoles de entre 16 y 24 años adquirieron productos o servicios de forma online.





Además, se espera que para 2030 esta generación domine el consumo global, y lo domine a través de canales digitales. Por ello, las marcas tienen que adaptarse de un modo rápido a las necesidades y expectativas de esta generación.

Eduardo Esparza, VP General Manager de Webloyalty Iberia & Brasil, “Además de una experiencia de compra fácil y segura, la generación más joven también valora una recomendación hiperpersonalizada e interactiva. Esta generación recibe la mayor parte de su información a través de las redes sociales, lo que hace más difícil llegar a ellos a través de los canales tradicionales de publicidad e información. Por este motivo, las marcas que apuesten por el Retail Media podrán utilizar los datos obtenidos para dirigir anuncios que se correspondan exactamente con las necesidades e intereses de cada audiencia, lo que incluye recomendaciones de productos e incluso ofertas exclusivas en función del perfil individual del usuario”.

Redes sociales: la mitad de la GEN Z ha comprado online al menos una vez en el último año

Las redes sociales, además de un canal para interactuar socialmente, se ha convertido en un punto de información ya que el 40% de los jóvenes recurren a Instagram o Tik Tok en vez de a buscadores como Google para buscar recomendaciones según un informe de The New York Times. Y esto, en muchos casos, se convierte en puntos de compra de productos o servicios para los jóvenes. De hecho, la mitad de la GenZ afirma haber hecho alguna compra a través de redes sociales en el último año, sobre todo a través de Instagram, según datos del informe Adyen Index: Retail Report 2024 de la firma de pagos Adyen.

Sin embargo, este informe también señala que solo un tercio de las empresas tiene canal de venta en redes sociales y suelen ser empresas de salud y belleza, reformas del hogar y moda.

“Los canales sociales, sin duda, son un punto que deben tener en cuenta los retailers porque son muchos los estudios que muestran un aumento de ingresos en los comercios que sí utilizan estos canales para vender productos o servicios. Es en ese punto en el que, introducir el uso del Retail Media para impactar en los consumidores más jóvenes es clave, ya que permite a los retailers integrar anuncios personalizados durante el proceso de compra, sugiriendo productos relevantes basados en el comportamiento y el historial de compra y navegación de los consumidores», afirma Eduardo Esparza.

IA, la tecnología que acerca a los retailers a la GenZ

La Inteligencia Artificial está calando en la población y, aunque en enero de 2024 solo el 33% de la generación Z dijo saber qué era o haber usado la IA, según datos de The Coktail, la realidad es que esta generación es la que más uso hace de esta tecnología y la que más emocionada se siente por la penetración de esta en el mercado.

La Inteligencia Artificial ofrece grandes oportunidades para analizar patrones y poder detectar intenciones de compra, acercarse al consumidor de un modo más directo, personalizado y prácticamente en tiempo real. De hecho, según Kantar Media Marketing Trends 2024, el 67% de los profesionales de sector del marketing se muestra optimista sobre las posibilidades de la IA Generativa.

“La IA permite a los retailers conocer de un modo exhaustivo a la GenZ, ya que permite la automatización de todo el proceso compra y relación con el cliente, para impactar en el momento ideal a la persona que quiera o necesite algo. Además, los jóvenes son menos reticentes también a utilizarla y esto puede dar información y análisis preciso sobre el proceso de compra, por lo que podrán adelantarse a las necesidades individuales, ofrecer recomendaciones y llevar a cabo acciones especiales con ellos para maximizar el impacto”, comenta Eduardo Esparza.