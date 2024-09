​Semana Europea de la Movilidad 2024: hacia un futuro urbano compartido y sostenible

La Semana Europea de la Movilidad (SEM) ha sido una de las campañas más influyentes en Europa desde su creación en 2002. Este evento anual tiene como objetivo sensibilizar tanto a los responsables políticos como a los ciudadanos sobre la necesidad de adoptar modos de transporte más sostenibles, con el fin de reducir la contaminación, mejorar la movilidad urbana y promover un estilo de vida más saludable. Esta semana se celebra su edición de 2024 y el tema central es el "Espacio público compartido", un concepto que invita a las ciudades a rediseñar sus entornos para que sean más inclusivos y accesibles para peatones, ciclistas y usuarios de transporte público.





Espacio público compartido: la visión de 2024

Bajo el lema "¡Combina y muévete!", la Semana Europea de la Movilidad de este año se centra en cómo compartir de manera equitativa el espacio público para todos los usuarios. Según la Comisión Europea, más del 70% de los europeos vive en zonas urbanas, lo que genera una gran presión sobre la infraestructura urbana y el medio ambiente. La creación de espacios públicos compartidos no solo mejora la movilidad, sino que también reduce el ruido, la contaminación del aire y promueve la equidad social.

El concepto de "Espacio público compartido" se refiere a la convivencia armónica de peatones, ciclistas, conductores y transporte público en áreas urbanas bien diseñadas. Los expertos aseguran que cuando las ciudades se diseñan para personas en lugar de automóviles, los beneficios son claros: menor contaminación, más seguridad vial, reducción de la congestión y un estilo de vida más activo.

España: líder en movilidad sostenible

España ha sido históricamente uno de los países más comprometidos con la Semana Europea de la Movilidad, y 2024 no es la excepción. El año pasado, 389 municipios españoles participaron en la SEM, con 219 implementando medidas permanentes, como la peatonalización de calles y la ampliación de redes de ciclovías.

Este año, la participación española seguirá siendo notable, con actividades en todas las regiones del país. Desde el famoso "Día sin coche", que se celebrará el domingo 22 de septiembre, hasta marchas en bicicleta y talleres educativos, el objetivo es sensibilizar a la ciudadanía sobre las ventajas de adoptar un estilo de vida más sostenible y reducir la dependencia del coche privado.

Además de las actividades locales, el Gobierno español también promoverá el uso del transporte público y tecnologías limpias.

Innovación y tecnología al servicio de la movilidad sostenible

La movilidad sostenible no solo implica cambios en las infraestructuras, sino también la adopción de nuevas tecnologías. En este sentido, la Semana Europea de la Movilidad 2024 también será una plataforma para mostrar los avances en la electrificación del transporte, con el coche eléctrico como protagonista.

Desde 2019, España ha visto un crecimiento significativo en la adopción de tecnologías limpias. Hasta la fecha, se han incorporado más de 3.500 vehículos ecológicos en las flotas de transporte público, y se espera que esta cifra siga aumentando con la llegada de nuevas normativas europeas que fomentan la electrificación del transporte.



El Día sin Coche: una oportunidad para reflexionar

Uno de los momentos más esperados de la Semana Europea de la Movilidad es el "Día sin Coche", que se celebrará el domingo 22 de septiembre. Este día busca liberar las calles del tráfico motorizado, permitiendo a los ciudadanos experimentar sus ciudades desde una nueva perspectiva. Iniciativas como esta, que comenzaron en Francia a finales de los años 90, han crecido en popularidad y se han extendido por toda Europa.

El "Día sin Coche" no solo es una oportunidad para reducir las emisiones contaminantes, sino también para demostrar cómo sería la vida urbana sin la constante presencia de coches. Durante esta jornada, los habitantes de muchas ciudades podrán caminar, andar en bicicleta y disfrutar de un entorno libre de coches, lo que fomentará una mayor concienciación sobre la necesidad de adoptar hábitos de transporte más sostenibles.

La movilidad como un derecho: inclusión y accesibilidad

La Semana Europea de la Movilidad también pone un fuerte énfasis en la inclusión y la accesibilidad. En algunas ciudades está prevista la organización de talleres para promover la accesibilidad en la movilidad urbana, asegurando que personas con movilidad reducida también puedan beneficiarse de estos espacios compartidos. Esta visión inclusiva de la movilidad subraya que todos, independientemente de sus capacidades físicas, deben tener acceso a un transporte seguro, eficiente y sostenible.



El futuro de las ciudades europeas

La movilidad sostenible es un componente clave en la lucha contra el cambio climático y la mejora de la calidad de vida en las ciudades. La Semana Europea de la Movilidad 2024 no solo busca sensibilizar a los ciudadanos, sino también impulsar a los responsables políticos a implementar medidas permanentes que transformen nuestras ciudades. Al final, el objetivo es claro: crear entornos urbanos donde peatones, ciclistas y conductores puedan convivir de manera equitativa, segura y sostenible.

Con la creciente participación de municipios, empresas y ciudadanos en toda Europa, el mensaje de la SEM 2024 es más fuerte que nunca: necesitamos rediseñar nuestras ciudades para las personas, no para los coches. El camino hacia un futuro más sostenible comienza con pequeñas decisiones diarias, y la Semana Europea de la Movilidad nos muestra que un cambio es posible.