¿Cumplen las instalaciones con los requisitos de certificación y seguridad industrial necesarios?

Garantizar la seguridad en los puestos de trabajo es imprescindible, y más aún si se habla del sector industrial, en la que los trabajadores están en contacto directo con maquinaria y herramientas que pueden llegar a ser peligrosas si no existe un estudio previo que garantice la seguridad de las instalaciones.

Para garantizar lo recogido anteriormente se ha creado un nuevo Reglamento UE relativo a las máquinas 2023/1230, el cual cogerá el relevo a la Directiva anterior. El nuevo reglamento está vigente desde junio de 2023 en el diario oficial de la UE. Y la fecha de referencia en la que deben de aplicarse obligatoriamente los nuevos requisitos para máquinas e instalaciones es el 20 de enero de 2027, su objetivo es garantizar la seguridad y la salud de los usuarios de máquinas y equipos industriales, estos requisitos deben cumplirse antes de que los productos puedan ser comercializados dentro del Espacio Económico Europeo (EEE). Es por ello que conocer los requisitos y documentación necesaria para obtener un correcto marcado CE es imprescindible.

Garantizar la seguridad de las instalaciones Para un correcto Marcado CE, DYPROMAC colabora con sus clientes en la elaboración del Expediente Técnico completo de la máquina, contando con personal certificado por TÜV NORD en CECE (Certified Expert in CE Marking), herramientas de cálculo y formación de último nivel en Seguridad Industrial. Contar con una empresa de confianza que garantice y demuestre la conformidad con las directivas europeas y que realice el marcado CE es imprescindible.

Especialistas en Certificación de Instalaciones de robótica colaborativa Conforme a lo establecido en la Especificación Técnica ISO/TS 15066, Dypromac verifica que los impactos (quasiestáticos y transitorios) entre el robot y la persona se encuentren dentro de lo prescrito en la misma. Dicha verificación es necesaria para la Certificación CE de la instalación siempre que pueda existir contacto entre la persona y el robot.

Certificación Instalaciones robótica móvil Con un equipo en constante formación, Dypromac se encarga de validar que las instalaciones con robots móviles cumplen con estándares de la industria, ISO, CE, y otras regulaciones específicas del sector.

Especialistas en la generación de mapas digitales de las instalaciones para la correcta navegación de los AGVs, asegurando rutas óptimas y eficiencia operativa. Además, verifican la instalación eficiente de AGVs que ya están en funcionamiento. Ofreciendo consultoría para optimizarlas, desarrollar nuevos modelos y recomendar mejoras en la seguridad, eficiencia, y operatividad.

Consecuencias de no cumplir con la “Directiva de máquinas” Las multas y sanciones por no cumplir con el reglamento (UE) 2023/1230 pueden variar según el país de la unión europea, pero de forma más recurrente las sanciones que se imponen son:

Multas.

Retirada del mercado por parte de las autoridades.

Prohibiciones de venta.

En caso de incumplimientos graves que resulten en accidentes o daños, los responsables pueden enfrentarse a procedimientos judiciales civiles o penales.

Por todo esto es conveniente contar con una empresa con experiencia, herramientas de cálculo y formación en Seguridad Industrial que verifique y realice toda la documentación pertinente para una correcta puesta en marcha de la instalación.