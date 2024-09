Las dificultades del sector gambling y el valor de la autenticación de identidades digitales

El poker es un juego de azar con amplia popularidad entre los apostadores y los casinos de todo el mundo, que se ha logrado posicionar rápidamente en las plataformas digitales, convirtiéndose en una referencia de lo que hoy se conocen como casinos virtuales o gambling. Sin embargo, así como el gambling marcó un quiebre en el sector de los juegos de azar y las apuestas, también trajo consigo una serie de problemáticas de orden social y legal que han prendido las alarmas de las autoridades encargadas de vigilar las acciones en la dinámica diaria de este sector.

Por tal motivo, la empresa tecnológica especializada en ciberseguridad y blockchain, Block-Auth, ha decidido explicar algunas de las dificultades a las que se enfrenta esta industria y los retos que suponen en materia de autenticación de identidades en el sector gambling.

Problemáticas del gambling Los negocios de gambling ya de entrada se deben enfrentar a una dinámica de trabajo que toca la delgada línea entre la legalidad y algunas prácticas vulnerables. Esto no quiere decir que el sector en principio suponga un riesgo para la transparencia, sino que, dado su crecimiento y expansión, la cantidad de vacíos en sus esquemas de vigilancia lo han hecho vulnerable a la intromisión de criminales.

Una de las primeras insuficiencias detectadas fue la facilidad de algunos delincuentes para utilizar las plataformas de gambling como herramientas de lavado de activos. Teniendo en cuenta que en el pasado era difícil seguir el hilo de trazabilidad de la proveniencia del dinero circulante en las plataformas de juegos, muchos cibercriminales han aprovechado el vacío para hacer pasar como lícito el dinero obtenido en actividades ilegales.

De hecho, un estudio del año 2020 de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF) de la SBS expuso que el 33% de los juegos de azar en línea tenían "un riesgo alto" de lavado de dinero y otro 33% presentaba un "riesgo moderado". Otras estimaciones anteriores de Alessa (una solución diseñada para prevenir delitos en instituciones financieras) han sugerido que aproximadamente $140 mil millones de fondos ilícitos se lavan a través de los casinos cada año.

Afortunadamente, hoy en día existen protocolos estrictos como los programas de Know Your Customer (KYC) y Anti-Money Laundering (AML) que han logrado frenar la intromisión de transacciones peligrosas en los salones de juego online.

Espacios seguros para jugadores y gestores Aun así, el sector del gambling también se ve expuesto a los ciberataques y al secuestro de datos. Si se tiene en cuenta que la información suministrada por jugadores y gestores de juegos en línea es delicada y confidencial, muchos cibercriminales ven en sus repositorios de información una oportunidad para ejecutar actividades ilícitas que afectan la credibilidad del sector y que, además, ponen en riesgo la integridad de los usuarios.

En esa medida, es importante que las plataformas empleen herramientas informáticas de autenticación de identidades en el sector gambling para que, de esta manera, las páginas web y plataformas de juego se conviertan en espacios seguros, libres de fraudes virtuales e inconvenientes normativos. Entre sus diversas soluciones de protección, Block-Auth ha desarrollado un complemento informático (Plataforma Web 3) que ayuda a proteger la información sensible de los usuarios de forma cifrada e inmutable; además de gestionar, verificar, denegar y autorizar los accesos a un espacio web o app.

Este software también es capaz de examinar y comprobar en tiempo real posibles anomalías durante la inscripción o las transacciones. Con estas soluciones, Block-Auth espera contribuir al desarrollo del sector gambling y ofrecer un ambiente seguro para quienes consideran los juegos como una alternativa de entretenimiento legítimo.