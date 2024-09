Repara tu Deuda Abogados cancela 101.050 € en Barcelona (Catalunya) con la Ley de Segunda Oportunidad

La concursada, actualmente jubilada, perdió su empleo y no consiguió hacer frente a todas las deudas “El actual estado de insolvencia de la deudora se originó debido a que solicitó un crédito para poder comprarse una casa”. Así comienzan la historia de esta concursada los abogados de Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad. “Poco después se quedó sin empleo y tuvo que pedir nuevos créditos para poder hacer frente a los pagos. Actualmente, al estar jubilada con una pensión pequeña, le resultaba imposible asumir los créditos solicitados”.

Ahora, gracias a Repara tu Deuda y a la Ley de Segunda Oportunidad, puede empezar de cero sin deudas tras dictar el Juzgado de Primera Instancia nº1 de Manresa (Barcelona, Cataluña) la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI), con lo que queda libre de todas sus deudas.

Repara tu Deuda Abogados ha ayudado, desde que inició su actividad en septiembre del año 2015, a numerosas personas en estado de insolvencia que se han puesto en sus manos para salir del estado de angustia en el que se encontraban. Más de 26.000 particulares y autónomos han confiado su caso al despacho con el objetivo de dejar atrás todos sus problemas económicos. Esta cantidad va creciendo como consecuencia de que muchos de los que han comenzado el proceso recomiendan a otros hacer lo propio cuanto antes.

Los abogados de Repara tu Deuda han conseguido superar la cifra de 280 millones de euros exonerados a personas que proceden de las diferentes comunidades autónomas de España. La reforma de la legislación, que ha provocado que no sea necesario intentar llegar a un acuerdo con los bancos y entidades financieras, ha facilitado también los trámites a la hora de conseguir la segunda oportunidad.

Esta legislación permite a personas en estado de insolvencia comenzar de nuevo si cumplen una serie de requisitos. En líneas generales basta con que el concursado no haya sido condenado por delitos socioeconómicos en los diez últimos años y que actúe en todo momento de buena fe, sin ocultar bienes ni ingresos.

Repara tu Deuda abogados cuenta con una app para Android y para IOS, bautizada con el nombre de MyRepara, que permite reducir aún más los costes del procedimiento, un control total y la realización de videollamadas.

El despacho ofrece en paralelo analizar los contratos firmados con bancos y entidades financieras. En esta línea, el objetivo es comprobar si existen cláusulas abusivas para la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas y poder reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.