La revolución de la fibra óptica ayuda a una mejor y óptima digitalización global

La revolución digital ha llegado para quedarse. En ese sentido, las instalaciones y tendidos de fibra óptica están ayudando a que las conexiones a Internet ofrezcan más garantías, rapidez y mejor flujo de datos. Sin embargo, para que eso suceda debe haber proveedores y desarrolladores de los mejores componentes con el propósito de dotar de la tecnología más avanzada y del material más innovador a las redes de fibra óptica.



En ese escenario, KeyFibre ha irrumpido como una de las compañías tecnológicas españolas más punteras. Además de distribuir todo tipo de materiales y herramientas para que los técnicos puedan colocar la fibra óptica como: encapsulados, divisores ópticos, cables de acometida, empalmadoras o caja terminal. Cuentan con un programa de formación y servicios adicionales de auditorías o certificaciones de red.

Hitos importantes de KeyFibre en el mercado tecnológico

Así pues, se ha erigido como una empresa pionera, moderna y con todas las garantías para solventar y formalizar una digitalización segura, eficaz y competitiva. El hecho de conocer el mercado y adaptarse a las necesidades, incluso adelantarse a ellas, ofrece un catálogo de servicios amplio, innovador y eficiente. En esos pilares es en los que se ha basado esta empresa desde sus inicios en 2001.

Un hito clave fue la introducción de las fusionadoras de fibra óptica de última generación SHINHO, que permiten ensamblar el cableado de manera eficiente, rápida y con gran durabilidad. Siendo, además, el único centro de servicios certificado de SHINHO en España.

Por otra parte, tienen un servicio de renting donde las empresas instaladoras se pueden beneficiar, también, de su uso, pero sin la necesidad de mantenimiento del componente ni de tener que realizar una inversión inicial para la adquisición de estas herramientas. Eso asegura, entre otras cosas, contar, siempre, con la fusionadora más innovadora y moderna del mercado.

El sistema de empalme mecánico: optimiza la instalación

Para que las tecnologías alcancen su máximo rendimiento, es fundamental que funcionen al 100% de su capacidad. En este sentido, un sistema de empalme mecánico como el de KeyFibre juega un papel crucial, ya que permite monitorear, diagnosticar y anticipar el comportamiento del cableado, optimizando su rendimiento. Esto se traduce en una mayor tasa de éxito en las conexiones y un mejor flujo de datos a través de la red de fibra óptica.

El proceso de verificación de estas conexiones es clave para garantizar su eficacia. Se utiliza un haz de luz láser dentro del dispositivo que aloja la fibra óptica. Mientras la luz láser es visible, significa que las fibras aún no han sido fusionadas correctamente. Sin embargo, una vez que la fusión se realiza de manera adecuada, la luz desaparece, lo que indica que la conexión es continua y permite el libre flujo de datos. Si la luz láser sigue siendo visible tras la fusión, esto es una señal de que la unión no se ha realizado correctamente y debe corregirse.

Este método de verificación asegura conexiones más fiables y un mejor rendimiento de la red de fibra óptica.

Un equipo técnico comprometido con la innovación

Gracias a este enfoque, se minimizan los errores, se corrigen las instalaciones y se garantiza que la funcionalidad sea integral. Las fortalezas de esta empresa valenciana radican en su equipo técnico y en su capacidad para no solo distribuir, sino también de desarrollar y ensamblar los componentes. Este profundo conocimiento de cada producto les permite ofrecer soluciones rápidas y efectivas a clientes y proveedores ante cualquier inconveniente.

Trabajar en el desarrollo de la fibra óptica significa operar en un sector tecnológico de vanguardia. Ser parte de la transformación digital no solo facilita la vida de los clientes, sino que también impulsa a la sociedad en general y a diversos sectores económicos, mejorando el acceso a la información y abriendo nuevas oportunidades en mercados globales. KeyFibre avanza día a día gracias a su enfoque en la investigación, desarrollo y distribución de una amplia gama de materiales, herramientas y servicios de asesoría especializados en el despliegue de redes de fibra óptica. Esto la ha consolidado como un actor clave a nivel nacional, siendo reconocida por instituciones como el diario La Razón, que le otorgó el Premio Proveedor Líder en Soluciones FTTX en España en la VII edición de los Premios Tecnología e Innovación. Este galardón ha reforzado el posicionamiento de KeyFibre en el mercado, así como su imagen de empresa innovadora, tecnológica y líder en el sector de las telecomunicaciones y la fibra óptica.