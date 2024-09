Tecnología sin barreras, Amigo Informático ofrece soluciones informáticas en cualquier parte del mundo

En un mundo cada vez más globalizado y digital, las empresas han trascendido las fronteras físicas para operar desde múltiples ubicaciones. Esta nueva realidad laboral, marcada por la deslocalización y el trabajo remoto, plantea desafíos únicos en cuanto a la operatividad y la gestión de equipos dispersos geográficamente.

En este sentido, la startup Amigo Informático emerge como una excelente alternativa para enfrentar los retos del trabajo a distancia, ya que ofrece un soporte informático de teletrabajo integral a organizaciones de cualquier tamaño o sector. Con una amplia variedad de soluciones de teletrabajo y servicios de consultoría informática, esta consultora de IT se ha posicionado como un aliado estratégico de las compañías que necesitan mantener a sus equipos conectados, productivos y seguros, independientemente de su ubicación.

Soluciones informáticas de teletrabajo sin límites geográficos A partir de romper las barreras geográficas en el servicio de soporte tecnológico, Amigo Informático ha logrado destacar en su sector tanto por su carácter disruptivo como por ofrecer soluciones tecnológicas integrales de vanguardia, y a medida de lo que necesitan las empresas modernas. Basándose en la filosofía de que las organizaciones actuales no deben “sobrevivir” al teletrabajo, sino prosperar gracias a él, esta startup proporciona asistencia IT global, consultoría informática y desarrollo de hardware y software, entre otras propuestas tecnológicas eficientes, personalizadas y adecuadas para entornos de trabajos deslocalizados.

A través de este modelo de soporte, Amigo Informático logra atender las necesidades de las compañías que operan bajo esquemas de teletrabajo o telecentro, independientemente de donde se encuentren sus empleados. De este modo, da igual si los equipos están en Centro Logístico de Coslada, en Jérez de la Frontera e inclusive en oficinas repartidas en países de Europa, Usa o Sudamérica, ya que los profesionales de esta consultora están capacitados para aportar una solución eficiente, segura y productiva que permita retener al talento y mantener a los equipos conectados.

Consultoría informática inicial gratuita para pymes Con el objetivo de ayudar a las pymes a afrontar los retos tecnológicos que afectan su productividad, Amigo Informático ofrece una primera consultoría informática gratuita que no solo explora las áreas con deficiencia informática dentro de las empresas, sino que también propone soluciones para mejorarlas.

A partir de acceder a la página web de Amigo Informático, los usuarios pueden solicitar este servicio y obtener una hoja de ruta para mejorar su estructura IT y ser más competitivos en su sector.