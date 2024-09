Francisco José Pinazo Pérez se basa en su experiencia para mostrar la importancia del sector del transporte a través de su obra, ‘Duele dejarlo ir, pero a veces duele más aferrarse’.

CÍRCULO ROJO.- Francisco José Pinazo Pérez muestra al lector la importancia del sector del transporte en su libro, ‘Duele dejarlo ir, pero a veces duele más aferrarse’. “Cómo se va deteriorando día a día mientras por un muy poco esfuerzo de distintas entidades o competencias podía estar mucho mejor valorado al mismo tiempo que el chófer podría tener una mínima calidad de vida, cuyo cuál cada día se tiene menos”.

Publicada en Círculo Rojo, Grupo Editorial, el lector va a encontrar, según las palabras de la autora, “una vivencia personal, contada con cierto detalle, al mismo tiempo de los pormenores del transporte por carretera desde principio de los 90 hasta la actualidad, todo ello contado con transparencia al igual que con la dureza de la triste realidad con unas pinceladas de algo de humor quizás no al gusto de todo el mundo y de paso dando un pequeño matiz a los altibajos de la economía de este país y de otros detalles según mi punto de vista”.

SINOPSIS

Francisco José Pinazo Pérez, nacido en Málaga y procedente de una familia trabajadora y humilde. Desde pequeño tuve una gran ilusión: ser camionero. Como no podía ser de otra forma, justo al cumplir los 21 años empecé a cumplir mi sueño, un sueño tan anhelado y puesto en práctica con más ganas que ilusión y más ilusión que ganas, tras treinta años subido en esos anhelados cacharros por más fuerza, ilusión y empeño que le puse, en vez de avanzar por circunstancias del transporte en general y de mi vida personal, he retrocedido hasta un final triste de asimilar, no solo por la premura, sino por el mal fin, del que inevitablemente he tenido que acabar.

AUTOR

Francisco José Pinazo Pérez, conductor de camiones de profesión, con más de treinta años de duro trabajo y a la vez de satisfacción.

Nacido en Málaga, España, el día 28 de enero de 1971. Hijo de Remedios Pérez y Joaquín Pinazo.