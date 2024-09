Davi Moreno; una de las impulsoras del renacimiento del 'hecho a mano' con su marca Hermine

Los accesorios cumplen un rol clave a la hora de completar y realzar un outfit, ya que permiten convertir de simple a sublime el estilo y estilismo de una modelo. En este sentido, la firma alicantina Hermine se especializa en la creación de piezas únicas para darle un toque especial a cualquier look. A su vez, la marca ofrece un trato cercano y personalizado para ayudar a sus clientes a adaptar los complementos según sus necesidades. El resultado de este proceso de diseño y artesanía queda plasmado en sus colecciones cápsula de joyas. Asimismo, esta temporada de otoño busca impresionar al público con su primera colección de bolsos, los cuales también han sido elaborados en sus talleres por las manos de artesanas de toda la vida. De esta manera, en lugar de crear 2 colecciones al año, la compañía lanza entre 4 y 6 colecciones cápsula para sorprender a sus clientas, lo que es posible al crear a escala pequeña.

Exclusividad y elegancia como punto de partida. Hermine es un atelier fundado por Davi Moreno, marca 100% española cuyo nombre es un homenaje a su abuela, quien la influenció en su pasión por la moda. De esta manera, la diseñadora ha consolidado una firma de accesorios y complementos caracterizada por su estilo vanguardista y sus materiales nobles.

En este aspecto, su creadora destaca la importancia del diseño y artesanía en sus procesos creativos, lo que se refleja en su catálogo de joyas únicas y especiales. Además, todas las piezas pueden ser rediseñadas y modificadas a medida, adaptando su tamaño y su color de acuerdo con los gustos de cada cliente. Para ello, la empresa proporciona un asesoramiento personalizado que permite adecuar los accesorios a estilos más elegantes o atrevidos, aunque manteniendo su carácter atemporal.

La importancia de adaptar las tendencias a las necesidades de su clienta, la clave del éxito. El amor por la moda y las cosas bien hechas ha llevado a la fundadora y diseñadora creativa de Hermine a trabajar para las mujeres que buscan accesorios especiales para completar su outift. Desde este punto de vista, Davi Moreno sostiene que "hay pocas cosas tan personales como elegir un buen complemento, ya que es parte del sello de una mujer y escogerlo es todo un trabajo". Por ello, "en Hermine asesoramos a la clienta para que no tenga piezas que va a usar una sola vez guardadas en su armario", agrega la directora creativa de la firma.

Por otro lado, la diseñadora ha destacado que "en Hermine nos gustan las tendencias, pero comprendemos que no todas son para todo el mundo". Al mismo tiempo, Moreno señala que "la moda ha evolucionado hasta el punto de tener algo de poder sobre ella: el poder de adaptarla a nosotras".

Para conocer en profundidad la propuesta de diseño y artesanía de Hermine se puede visitar su tienda online hermine.es o seguir su perfil de Instagram @hermine_by_, donde se comparten fotos y vídeos de sus accesorios y complementos, así como consejos de estilismo.