Traducciones juradas, un requerimiento para trámites en el extranjero

Aunque es común que embajadas y entidades oficiales soliciten documentos traducidos, no todas las personas que realizan trámites en estas instituciones tienen conocimiento sobre el requisito de traducción jurada para sus certificaciones o títulos. Además de comunicar la información correspondiente, los usuarios deben demostrar que el contenido se corresponde fielmente con los datos registrados en sus documentos originales. Es por esto que las entidades requieren del aval de un profesional certificado capaz de dar cuenta de la transparencia del contenido. Como agencia de traductores jurados Madrid y especialista en elaboración de documentación internacional, ENAI E-Consulting International se propuso compartir en este espacio algunas de las particularidades de la traducción jurada y ciertos aspectos relevantes al momento de realizar un trámite en cualquier entidad consular.

¿Qué es la traducción jurada? La traducción jurada es, en principio, una traducción escrita y oficial de un documento en otro idioma distinto a la lengua del país emisor. A diferencia de otros procesos de traducción, la traducción jurada es la única que tiene validez legal ante las instituciones gubernamentales, diplomáticas y judiciales por lo que suele formar parte de los requerimientos exigidos por algunas entidades asociadas a cualquiera de estros tres ámbitos. De acuerdo con las leyes nacionales de países como España, la traducción debe ser una versión fiel y completa del documento redactado en su lengua de origen. Para certificar esta cualidad, es necesario contar con traductores jurados que sean capaces de comprender el lenguaje técnico y de encontrar su equivalente directo en la lengua de destino, de tal manera que no se generen confusiones. El traductor, además, certifica que el documento ha sido traducido en su totalidad y no por fragmentos, para de esta manera cumplir con las exigencias de las entidades consulares o judiciales que lo soliciten.

Las traducciones juradas tienen validez en la mayoría de países, aunque algunos de ellos también solicitan una apostilla de la Haya. Si bien en España las traducciones juradas se admiten sin ningún otro requerimiento, algunas instituciones valoran el uso de la apostilla para acreditar el documento original. El sector académico también recurre a las traducciones juradas en sus procesos de admisión a licenciaturas y posgrados de los estudiantes extranjeros.

Servicios de traducción de la mano de ENAI ENAI cuenta con los respaldos internacionales necesarios para realizar traducciones juradas de calidad, razón por la cual se presenta como un aliado para todos los nacionales y extranjeros que necesiten elaborar versiones de sus documentos en otros idiomas. Esta agencia ha conformado un equipo de traductores jurados Madrid con amplia experiencia en la traducción de textos a inglés, francés, alemán, italiano, etc. ENAI es una de las agencias de traducción jurada que ofrece precios competitivos, sin restar calidad y eficiencia a la hora de abordar cualquier solicitud. Con este servicio, ENAI facilita que sus clientes puedan realizar sus trámites en las entidades correspondientes sin ningún inconveniente o demora.