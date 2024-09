​"La inflación comienza a no ser obstáculo para bajar tipos"

Excelente dato de IPC en España del mes de agosto que reduce en cinco décimas, hasta el 2.3%, el ya de por sí muy buen dato del mes de julio. También la inflación subyacente modera, en este caso una décima hasta el 2.7%, frente al informe anterior.



Si bien es cierto que, en gran medida, la bajada se ha producido por los menores costes de transporte, derivados de la caída del precio de los carburantes, la buena noticia consiste en que la mejora general de los precios parece no ser ya noticia. En otras palabras, la inflación, no solo en Europa sino también en EEUU, comienza a no ser un problema ni, de hecho, el principal indicador que siguen los mercados, que pasa a ser, con gran diferencia, el crecimiento económico.

En ese sentido, ningún obstáculo por parte de una de las economías más pujantes de la UE, España, para que continúe el proceso de bajada de tipos de interés, en el que ya nos encontramos inmersos a ambos lados del Atlántico. -----------------------

Comentario económico de Pedro del Pozo, director de Inversiones Financieras de Mutualidad, sobre el dato de IPC en España.