Los cuatros secretos que convierten a octubre en el mejor mes para descubrir China

Airalo desvela los motivos que convierten a este país en un must si se está buscando un destino top en otoño Ha llegado septiembre y con él las vacaciones alcanzan su fin, pero nuestras ganas de viajar no están saciadas. Es por eso que la mayoría no pueden evitar planear su próxima aventura. Hay quienes apuestan por escapadas de fin de semana, pero los más intrépidos buscan destinos lejanos en los que perderse y vivir experiencias diferentes. Uno de esos destinos es China, que posee una historia milenaria, una cultura tan rica como diversa, y unos paisajes espectaculares que convierten a este país en la opción perfecta para aquellos que buscan un viaje lleno de contrastes.

Uno de los aspectos más especiales de China es que prácticamente cualquier mes del año es bueno para descubrirla. Pero si hay uno que brilla por encima de todos es octubre, y lo hace por varios motivos:

: Las condiciones climáticas favorables y las agradables temperaturas del otoño chino hacen de octubre un mes muy cómodo para explorar el país. A diferencia del verano, cuando predominan el calor y las lluvias, octubre ofrece un clima más templado y seco, ideal para el turismo. Además, el otoño trae consigo un aire más fresco y limpio, que mejora la visibilidad de los paisajes y permite disfrutar de cielos despejados, en contraste con la humedad del verano. Paisajes y colores otoñales : El otoño siempre trae consigo una paleta de colores mágicos, y es precisamente por esto que una de las grandes ventajas de visitar el país durante el mes de octubre son las sorprendentes tonalidades que esta estación ofrece. Los paisajes se transforman en auténticas postales vivas, que harán de cada paisaje un espectáculo natural. Desde las sorprendentes vistas de la Gran Muralla China, teñidas de tonos rojizos y amarillentos, hasta los impresionantes lagos cristalinos rodeados de bosques con tonos otoñales del Lago del Oeste en Hangzhou, China ofrece paisajes espectaculares que merecen ser visitados en esta estación.

Si lo que buscas es empaparte de lleno con la cultura china, debes tener en cuenta que el 1 de octubre se celebra la Fiesta Nacional de China, que conmemora la fundación de la República Popular China. Este acontecimiento lleno de eventos, festivales y espectáculos de fuegos artificiales, que se alargan durante toda una semana, recibe el nombre de Semana Dorada y permite descubrir todos los secretos de la riqueza de esta cultura. Riqueza gastronómica por los ingredientes de la cosecha: El otoño trae consigo excelentes productos de temporada para disfrutar al máximo de la riqueza gastronómica de China. El arroz nuevo, calabazas, castañas, hongos silvestres, peras y caquis están en su punto óptimo de sabor y calidad durante este mes. Los platos tradicionales de la cocina china los integran para crear desde sopas y guisos hasta postres de temporada. Viajar a un país tan lejano requiere mucha planificación para poder exprimir cada segundo sin complicaciones. Es importante tener en cuenta que la mayoría de viajeros necesitan un visado, en el caso de turistas, el visado de Turismo (L), para entrar a China y que deberán solicitarlo con al menos un mes de antelación.

Hay que tener también en cuenta que el idioma principal de China es el mandarín y aunque no es difícil encontrar a personas que hablen inglés en las zonas turísticas, existen áreas rurales en las que puede ser más complicado comunicarse. Por ello, aprender frases básicas o tener siempre contigo una tarjeta con la dirección del hotel escrita en chino pueden ser consejos útiles.

