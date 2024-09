Yohana Vargas debuta en la New York Fashion Week en el desfile de Ágatha Ruiz de la Prada

La influencer colombo-venezolana Yohana Vargas debutó en la New York Fashion Week (NYFW), una de las pasarelas más relevantes del mundo, en el desfile de la diseñadora española Ágatha Ruiz de la Prada.





Yohana Vargas desfiló con un vestido de seda que mostraba una imagen de la propia Ágatha, con ojos, nariz y boca bordados, así como una peluca que imitaba su pelo. La prenda se diseñó para la primavera-verano de 2013 con los iconos de la marca, y ahora volvió a la capital del mundo en una colección retrospectiva que celebró los 15 años de Ágatha Ruiz de la Prada en la New York Fashion Week.



“Es un sueño cumplido. Mi primera vez en New York Fashion Week, desfilando para una de las diseñadoras más top del mundo, con el vestido más especial para ella, ya que llevaba su rostro. Tuve el privilegio de cerrar su desfile e ir agarrada de su mano. No tengo más que sentir agradecimiento”, afirmó Vargas.

En su carrera, la influencer se ha ganado el prestigio del público mostrándose tal como es, plantando cara a los desafíos de la vida y convirtiendo los problemas en oportunidades. Es graduada en Artes, mención cine, por la Universidad Central de Venezuela.