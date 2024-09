La revolución de las agencias de marketing digital, el programa que todas necesitan

En un evento exclusivo organizado por SERSEO Marketing Digital, el Director de Marketing (CMO), Miguel Ángel Manrique Ordax, y la Responsable del Programa de Alto Rendimiento (PAR), Silvia Jiménez, presentaron ante medios y profesionales del sector un enfoque revolucionario para impulsar el emprendimiento en el marketing digital. La presentación del PAR, una iniciativa que ha sido cuidadosamente desarrollada durante casi 15 años, ofrece a los emprendedores una plataforma única para maximizar las oportunidades de éxito a largo plazo en la creación y gestión de agencias de marketing, apoyados por una estructura empresarial consolidada. Además, este programa ahora está firmemente respaldado por el plan de autoempleo del Gobierno de España, que facilita ayudas de hasta 10.000 € para la creación de agencias durante el primer año.

SERSEO Marketing Digital, conocido por ser pionero en ofrecer soluciones de marketing digital para pequeñas y medianas empresas (PYMEs) y autónomos, ha lanzado oficialmente su Programa de Alto Rendimiento (PAR). Esta innovadora iniciativa tiene como objetivo permitir que emprendedores y profesionales del marketing digital puedan desarrollar, gestionar y expandir su propia agencia bajo la tutela y el apoyo de una extensa red de agencias asociadas, lo que garantiza una sólida base para el crecimiento sostenible en el tiempo.

Durante el evento, Miguel Ángel Manrique Ordax subrayó la importancia de ofrecer soluciones prácticas y accesibles para aquellos que desean emprender en el mundo del marketing digital. En su intervención, señaló:

"El sueño de muchos profesionales del marketing digital es tener su propia agencia, pero a menudo se enfrentan a barreras como los altos costos de herramientas, el aislamiento empresarial y la falta de una red de apoyo sólida. En SERSEO, hemos creado el Programa de Alto Rendimiento apoyado en nuestra experiencia de más de 25 años, utilizando técnicas eficientes, inteligencia artificial y un profundo conocimiento de las necesidades de nuestros clientes PYMEs, para derribar esas barreras y ofrecer una plataforma de recursos y personas que permitan a los emprendedores concentrarse en lo que verdaderamente les apasiona: brindar resultados a sus clientes mientras el resto de la gestión de la agencia sigue un método probado con éxito".

El modelo EXO de agencias SERSEO: Un enfoque revolucionario El Programa de Alto Rendimiento (PAR) se basa en la comunidad de agencias SERSEO, un modelo empresarial que reúne a agencias y consultores autónomos en una red colaborativa. Con más de 25 años de experiencia, esta comunidad permite a los miembros compartir recursos, conocimientos y herramientas, lo que se traduce en una operatividad eficiente y competitiva, eliminando la carga financiera que habitualmente supone el acceso a tecnología y plataformas necesarias para el día a día de una agencia.

Silvia Jiménez, en su intervención, destacó la importancia de esta red colaborativa, comentando:

"Al unirte a la comunidad de SERSEO no solo estás creando tu propia agencia de marketing digital, sino que también te integras en una red donde el apoyo mutuo es clave. Esta sinergia nos diferencia de otras propuestas en el mercado. En lugar de competir, nuestras agencias se apoyan mutuamente, lo que nos permite aprovechar economías de escala y optimizar nuestras operaciones".

Beneficios exclusivos para las agencias asociadas al PAR Las agencias que forman parte del Programa de Alto Rendimiento disfrutan de una serie de beneficios únicos que les permiten operar con una ventaja competitiva desde el primer día:

Reducción de costos: Al compartir herramientas y plataformas tecnológicas entre las agencias asociadas, los costos operativos se reducen significativamente. En lugar de tener que suscribirse individualmente a múltiples plataformas, los miembros del PAR acceden a un conjunto de herramientas a precios colectivos, lo que facilita su labor diaria con los clientes sin comprometer la calidad del servicio.

Soporte y formación continua: SERSEO ofrece a las agencias asociadas un acceso constante a expertos y consultores que pueden resolver dudas técnicas, proporcionar formación adicional y ofrecer soporte estratégico en las campañas de marketing. Esta red de apoyo garantiza que los emprendedores no estén solos en la gestión de su negocio, contando siempre con la ayuda de profesionales con amplia experiencia.

Generación de leads cualificados: Uno de los mayores desafíos al iniciar una agencia es la captación de clientes. SERSEO facilita esta tarea proporcionando a las agencias leads cualificados desde las primeras semanas de actividad, lo que permite arrancar con fuerza y generar ingresos desde el principio.

Formación intensiva y capacitación: El PAR incluye un proceso formativo intensivo de 8 semanas que cubre todas las áreas críticas para la creación y gestión de una agencia de marketing digital exitosa. Desde la planificación estratégica hasta la implementación técnica, los miembros reciben formación actualizada sobre las últimas tendencias del sector, incluyendo la aplicación de inteligencia artificial (IA) en campañas de marketing. Según Manrique, "en SERSEO aseguramos que nuestras agencias estén siempre al día con las técnicas y metodologías más avanzadas del mercado. La incorporación de IA en nuestras operaciones ha mejorado la rentabilidad de nuestras agencias en un 35%".

Transformar emprendedores en empresarios exitosos El Programa de Alto Rendimiento de SERSEO no solo está diseñado para ayudar a los emprendedores a crear su propia agencia, sino también para garantizar que sus negocios sean sostenibles a largo plazo. SERSEO promueve la creación de empresarios exitosos, proporcionando las herramientas y el soporte necesarios para que los participantes puedan prosperar en un mercado altamente competitivo.

"Nuestro objetivo es empoderar a los emprendedores del marketing digital, transformándolos en empresarios exitosos", afirmó Jiménez. “Con el PAR, proporcionamos una formación integral, una infraestructura sólida y una comunidad de apoyo constante. Queremos que nuestros miembros se concentren en lo que mejor saben hacer: desarrollar estrategias de marketing efectivas que generen resultados reales para sus clientes”.

Un programa adaptado a diversos perfiles de profesionales El Programa de Alto Rendimiento está diseñado para atraer a una amplia gama de profesionales con un interés común: construir una agencia de marketing digital exitosa y sostenible. Los perfiles a los que se dirige el PAR son diversos y reflejan la flexibilidad del programa:

Amantes del marketing digital: Personas apasionadas por el marketing, aunque no necesariamente profesionales del sector, que ven en el marketing digital una oportunidad de negocio.

Profesionales en búsqueda de independencia: Aquellos que ya tienen experiencia en el marketing digital y buscan independizarse para tener control total sobre su negocio.

Madres marketinianas: Mujeres que buscan conciliar la vida personal y profesional mediante la creación de su propia agencia de marketing digital, aprovechando la flexibilidad que ofrece el PAR.

Agencias en dificultad: Empresas ya existentes que se enfrentan a problemas de gestión o falta de rentabilidad pueden encontrar en el PAR una solución para reducir costos y mejorar su competitividad.

El valor de la comunidad SERSEO Uno de los aspectos más destacados del Programa de Alto Rendimiento es la posibilidad de formar parte de una comunidad consolidada y en constante crecimiento. Para muchos emprendedores, el mayor reto no es solo comenzar su negocio, sino mantenerse competitivos en un mercado dinámico y exigente. La comunidad de agencias SERSEO ofrece un entorno donde cada miembro puede aprender de las experiencias de otros, compartir recursos y beneficiarse de una infraestructura diseñada para el éxito colectivo.

"En SERSEO Marketing creemos firmemente que el éxito de una agencia es el éxito de todas. Este enfoque colaborativo ha sido clave para construir una red sólida y cohesiva que sigue creciendo y prosperando", afirmó Jiménez.

Apoyo financiero: Una oportunidad para nuevos emprendedores El Programa de Alto Rendimiento también se beneficia de las ayudas públicas disponibles en España para fomentar el autoempleo. Gracias a subvenciones de hasta 10.000 € para nuevos autónomos, SERSEO facilita el acceso a este apoyo financiero, permitiendo a los emprendedores crear su agencia de manera más eficiente y con menores barreras económicas.

SERSEO ha establecido una ventanilla de asesoramiento personalizada para guiar a los interesados en el PAR en el proceso de solicitud de estas ayudas, asegurando que aprovechen al máximo las oportunidades disponibles para iniciar su negocio.

"El PAR es más que un programa de formación; es un ecosistema que asegura que cada nuevo miembro pueda comenzar a trabajar y generar ingresos de manera eficiente y sostenible", concluyó Manrique.

En resumen, el Programa de Alto Rendimiento (PAR) de SERSEO Marketing Digital no solo facilita el camino hacia la creación de agencias de marketing digital, sino que proporciona un entorno de apoyo, formación y recursos únicos, convirtiéndolo en una opción ideal para emprendedores que buscan transformar su pasión por el marketing en un negocio rentable y de largo plazo.