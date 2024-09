Haaus® Coliving, una opción de alquiler de habitaciones ideal para digital nomads, estudiantes y mid-term travelers

En los últimos años, el sector del coliving ha experimentado un crecimiento continuo. Esta modalidad de alquiler innovadora permite acceder a una habitación completamente equipada. Además, los inquilinos pueden disfrutar de una serie de áreas habilitadas para ser compartidas con otras personas.

En particular, se trata de una opción ideal para estudiantes, nómadas digitales y newcomers o viajeros de media estancia, ya que permite convivir de forma sostenible, conocer personas con intereses comunes y ahorrar en los costes de alojamiento, que suelen ser muy altos para el público de media estancia.

En España, una de las empresas mejor posicionadas en este sector es Haaus Coliving, que gestiona más de 100 habitaciones de coliving en Barcelona. Además, gracias a la receptividad que ha tenido su negocio, esta firma tiene planificado abrir nuevos apartamentos de coliving en Madrid o Valencia a partir de 2025.

Rentabilizar espacios por medio del alquiler compartido Los profesionales de Haaus Coliving explican que este modelo de alquiler permite optimizar el uso del suelo residencial y rentabilizar espacios de manera efectiva y segura. A su vez, no solo se benefician los inquilinos, sino que también es una alternativa perfecta para que los propietarios de inmuebles obtengan una rentabilidad adecuada a los precios de compra actuales, y también un beneficio para la ciudad y para los residentes locales, ya que aumentan la oferta neta de habitaciones en Barcelona a través de diferentes operaciones complejas como cambios de uso de oficinas a vivienda, o rediseño avanzado de espacios y equipamientos para una mejor optimización del suelo urbano.

Además, esta empresa señala que su equipo profesional se ocupa de todo, desde la reforma de la propiedad, hasta la gestión y comercialización. Además, se encargan de que sus residentes vivan felices en los apartamentos.

Los inquilinos pueden disfrutar de la comodidad de una habitación privada con servicios incluidos. Esto significa que no necesitan afrontar gastos adicionales relacionados con los servicios de limpieza, mantenimiento, agua, luz, internet, basura e impuestos, entre otros.

Cabe destacar que el servicio de Haaus Coliving también incluye la organización y dinamización de eventos exclusivos para los clientes, ofrece asistencia 24/7 en caso de emergencias, y dispone de un equipo legal para asesorar en la obtención de NIEs, visados y cualquier trámite de extranjería.

Compañeros con intereses en común Una de las ventajas que diferencia a Haaus Coliving es que se esfuerza por conectar a personas con intereses y necesidades similares. Esto favorece la convivencia sana. Por lo general, los inquilinos suelen desarrollar lazos de amistad, comparten experiencias enriquecedoras y se apoyan mutuamente.

Otro factor clave del servicio de esta organización es que ofrece ayuda con el proceso de obtención del NIE y la tarjeta de residencia. Al respecto, este es un requisito esencial para los ciudadanos de la Unión Europa que buscan residir en España por más de 3 meses. A su vez, las personas de otras regiones del mundo que pretenden permanecer más de 6 meses en el país deben obtener el NIE durante el primer mes de su estancia. De igual manera, Haaus Coliving ayuda a quienes necesitan estar empadronados, tras haber vivido más de 3 meses en España.

En conclusión, el coliving en Barcelona es una gran alternativa para quienes buscan un alquiler que satisfaga sus necesidades de alojamiento a medio plazo. Además, gracias a Haaus Coliving es posible conectar con otras personas con intereses en común y ampliar la red de contactos en Barcelona.